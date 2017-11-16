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14:00 (мск), источник: Р-Спорт

РФС: Морено, нанесший Луневу травму, принес извинения в раздевалке

МОСКВА, 16 ноя — Р-Спорт. Нападающий сборной Испании по футболу Родриго Морено в раздевалке после игры с национальной командой России извинился перед голкипером Андреем Луневым за нанесенную травму.

Источник: AFP 2017

Товарищеская встреча сборных России и Испании (3:3) прошла во вторник в Санкт-Петербурге. Морено в концовке матча попал Луневу коленом в голову, в результате чего голкипер получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. Предварительные сроки восстановления — одна-две недели.

Российский футбольный союз (РФС) на своем канале в YouTube опубликовал видеосюжет, в одном из эпизодов которого видно, как Морено пришел в раздевалку сборной России, где врачи оказывали помощь Луневу.

«В сюжете про матч Россия — Испания съемочная группа РФС ТВ показала все, что скрыто от глаза простого болельщика: например, извинения в нашей раздевалке испанского форварда Родриго перед Андреем Луневым», — говорится в сопроводительной подписи к видео.

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