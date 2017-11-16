РФС: Морено, нанесший Луневу травму, принес извинения в раздевалке
МОСКВА, 16 ноя —
МОСКВА, 16 ноя —
Товарищеская встреча сборных России и Испании (3:3) прошла во вторник в
Российский футбольный союз (РФС) на своем канале в YouTube опубликовал видеосюжет, в одном из эпизодов которого видно, как Морено пришел в раздевалку сборной России, где врачи оказывали помощь Луневу.
«В сюжете про матч Россия — Испания съемочная группа РФС ТВ показала все, что скрыто от глаза простого болельщика: например, извинения в нашей раздевалке испанского форварда Родриго перед Андреем Луневым», — говорится в сопроводительной подписи к видео.