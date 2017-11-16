РФС: Морено, нанесший Луневу травму, принес извинения в раздевалке

Источник: AFP 2017

Товарищеская встреча сборных России и Испании (3:3) прошла во вторник в Санкт-Петербурге. Морено в концовке матча попал Луневу коленом в голову, в результате чего голкипер получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. Предварительные сроки восстановления — одна-две недели.

Российский футбольный союз (РФС) на своем канале в YouTube опубликовал видеосюжет, в одном из эпизодов которого видно, как Морено пришел в раздевалку сборной России, где врачи оказывали помощь Луневу.