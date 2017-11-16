Криушенко: Просмотр широкого круга кандидатов в сборную Беларуси я закончил
Ноябрьскими гостевыми спаррингами с армянами (1:4) и грузинами (2:2) национальная сборная Беларуси завершила выступления в уходящем году.
Ноябрьскими гостевыми спаррингами с армянами (1:4) и грузинами (2:2) национальная сборная Беларуси завершила выступления в уходящем году.
Главный тренер нашей дружины Игорь Криушенко в беседе с корреспондентом «Прессбола» рассказал о дальнейших планах команды.
— Следующим официальным турниром станет для нас Лига наций, которая стартует в сентябре будущего года. Соперников узнаем 24 января, когда пройдет жеребьевка. А пока подыскиваем