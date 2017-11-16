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15:19 (мск), источник: Прессбол

Криушенко: Просмотр широкого круга кандидатов в сборную Беларуси я закончил

Ноябрьскими гостевыми спаррингами с армянами (1:4) и грузинами (2:2) национальная сборная Беларуси завершила выступления в уходящем году.

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер нашей дружины Игорь Криушенко в беседе с корреспондентом «Прессбола» рассказал о дальнейших планах команды.

— Следующим официальным турниром станет для нас Лига наций, которая стартует в сентябре будущего года. Соперников узнаем 24 января, когда пройдет жеребьевка. А пока подыскиваем спарринг-партнеров на товарищеские матчи в марте и июне. В каждом из этих месяцев планируем по две встречи, причем летом — возможно, с участниками чемпионата мира, которые будут проводить последние репетиции перед стартом. Просмотр широкого круга кандидатов в сборную я закончил и в предстоящих товарищеских поединках уже займусь наигрыванием состава.

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