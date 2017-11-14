Валерий Карпин: Давайте не будем сравнивать Миранчука с Месси
Российский тренер, работавший в эфире Первого канала на двух ноябрьских матчах сборной России с Аргентиной и Испанией, поделился своим мнением в эксклюзивном интервью «СЭ».
Российский тренер, работавший в эфире Первого канала на двух ноябрьских матчах сборной России с Аргентиной и Испанией, поделился своим мнением в эксклюзивном интервью «СЭ».
АРГЕНТИНА ВЫГЛЯДЕЛА ИНТЕРЕСНЕЕ ИСПАНИИ
— Завершая репортаж из Петербурга, вы сказали, что оптимизма от игры с Испанией больше. В чем он?
— Для начала — в том, что не уступили Испании, забили при этом три мяча, то есть в атаке создавали моменты. Плюс были вещи, которые у команды реально получились.
— Например?
— Тот же прессинг — когда мяч оказывался у защитников и вратаря испанцев, получалось их накрывать. После этого даже голы забивали. Есть позитивные моменты, которые нужно отмечать, особенно на фоне встречи с Аргентиной.
— Понимаете, почему с ней не сыграли так, как с Испанией?
— Потому что уровень сопротивления разный. Банально, но команда играет так, как позволяет соперник. Против Аргентины не получилось лучше, потому что, возможно, южноамериканцы были более мотивированы.
— Разве Аргентина по уровню футболистов сильнее Испании?
— Нет, не сильнее. Но если брать конкретно эти два матча против России, Аргентина выглядела интереснее испанцев.
— Распространенное мнение — Месси в «Лужниках» ходил пешком. Разделяете эту точку зрения?
— Есть известная фраза про ожидания… А кто и чего ожидал от Месси?
РОДРИГО НЕ МОГ ПЕРЕПРЫГНУТЬ ЛУНЕВА
— Как оцените эпизод, когда Родриго столкнулся с Луневым и не напомнил ли вам этот стык тот матч, когда Веллитон врезался в Акинфеева?
— Может быть, сходство есть. Эпизод надо оценить в динамике — форвард шел с вытянутой ногой, и другой задел голову Лунева. Родриго не мог перепрыгнуть — по тому, как все выглядело. Другое дело, чтобы избежать стыка, ему не нужно было этот эпизод доигрывать до конца.
— Лунев идет на такие мячи очень смело, бросаясь головой вперед и не пряча ее за руками.
— Он — вратарь и хочет сыграть именно руками. Не боится, молодец, действует решительно. Но цена такой манеры — подобные травмы.
— После игры Александр Кокорин сказал, что за такой фол испанца надо пожизненно дисквалифицировать. Не слишком жестко?
— Получилось действительно чересчур жестко. Оба — и форвард, и голкипер — шли в мяч. И могло бы случиться и наоборот — тогда уже Родриго стал бы пострадавшим. Кого в таком случае дисквалифицировать?
— Смолов сделал дубль. Можно ли говорить о том, что форвард провел выдающийся матч?
— Выдающийся — перебор, хороший. Выделю его и Алексея Миранчука.
— Можно ли говорить о том, что во встрече с Испанией именно эти двое делали разницу, от них зависел результат?
— В мире есть только одна команда, где от игрока зависит результат. Это Месси. Даже от Криштиану Роналду не так, как от Лео. Поэтому давайте не будем пытаться приравнивать Миранчука к Месси.
— Вы много общались с представителями испанской сборной. У вас не интересовались мнением о Смолове, особенно после его дубля?
— Нет.
В ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЧАХ РАМОС И ПИКЕ ТАКИХ ВОЛЬНОСТЕЙ СЕБЕ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ
— Справедливо ли мнение о том, что Аргентина и Испания провели во многом выставочные матчи, а Россия была мотивирована гораздо серьезнее?
— В
— Насколько?
— Дело не в процентах. Те же Серхио Рамос и Пике в официальных матчах действуют иначе. Таких вольностей, которые они позволяли себе в этой встрече, не было бы. Но давайте оценивать нашу сборную. А как уж там играют соперники, пусть они сами разбираются.
— Нигерия победила Аргентину, действуя довольно смело в атаке. Могла ли Россия выступить против команды Месси с большим рвением в нападении?
— Вопрос в том, как складывается матч. Представьте, что Аргентина забила бы так рано, как Испания — тогда бы наши вынуждены были бы раскрываться. Это называется игрой по счету. Не забей испанцы сразу, счет мог оставаться 0:0 до самого конца.
ЖЕЛЕЗНЫХ ПОЗИЦИЙ В СБОРНОЙ НЕТ
— Так, как с Аргентиной, наша команда будет играть на ЧМ-2018 против фаворитов?
— Так — это как?
— Я бы сказал — кучно обороняясь.
— Но тактика в три центральных и два крайних защитника подразумевает действия от обороны.
— Как считаете, почему при всей критике Васина именно он центральный центральный защитником сборной? Почему не дается шанс Нойштедтеру?
— Потому что главный тренер сборной считает, что Васин сильнее.
— А на ваш взгляд?
— Чтобы судить об этом, нужно видеть футболиста не только в играх, но и на тренировках. А этого никто не видит, кроме главного тренера.
— Черчесов уже давно применяет схему с пятью защитниками. Именно она и будет использоваться на ЧМ-2018?
— Если уже долгое время сборная наигрывает этот вариант, на чемпионате мира, естественно, будет он же. Случись иначе, вы бы первый сказали, что тренерский штаб сборной — странные люди, потому что готовили одно, а происходит другое.
— Как считаете, сколько в сборной сейчас «железных» позиций, где уже есть определенность применительно к главному турниру?
— Не вижу таковых, потому что может произойти все, что угодно — травмы, в первую очередь. О
|Станислав Черчесов
|Хулен Лопетеги
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)