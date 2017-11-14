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00:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валерий Карпин: Давайте не будем сравнивать Миранчука с Месси

Российский тренер, работавший в эфире Первого канала на двух ноябрьских матчах сборной России с Аргентиной и Испанией, поделился своим мнением в эксклюзивном интервью «СЭ».

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АРГЕНТИНА ВЫГЛЯДЕЛА ИНТЕРЕСНЕЕ ИСПАНИИ

— Завершая репортаж из Петербурга, вы сказали, что оптимизма от игры с Испанией больше. В чем он?

— Для начала — в том, что не уступили Испании, забили при этом три мяча, то есть в атаке создавали моменты. Плюс были вещи, которые у команды реально получились.

— Например?

— Тот же прессинг — когда мяч оказывался у защитников и вратаря испанцев, получалось их накрывать. После этого даже голы забивали. Есть позитивные моменты, которые нужно отмечать, особенно на фоне встречи с Аргентиной.

Фоторепортаж
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— Понимаете, почему с ней не сыграли так, как с Испанией?

— Потому что уровень сопротивления разный. Банально, но команда играет так, как позволяет соперник. Против Аргентины не получилось лучше, потому что, возможно, южноамериканцы были более мотивированы.

— Разве Аргентина по уровню футболистов сильнее Испании?

— Нет, не сильнее. Но если брать конкретно эти два матча против России, Аргентина выглядела интереснее испанцев.

— Распространенное мнение — Месси в «Лужниках» ходил пешком. Разделяете эту точку зрения?

— Есть известная фраза про ожидания… А кто и чего ожидал от Месси? Плюс-минус он так играет всегда — имею в виду матчи в сборной. Так что ничего удивительного.

РОДРИГО НЕ МОГ ПЕРЕПРЫГНУТЬ ЛУНЕВА

— Как оцените эпизод, когда Родриго столкнулся с Луневым и не напомнил ли вам этот стык тот матч, когда Веллитон врезался в Акинфеева?

— Может быть, сходство есть. Эпизод надо оценить в динамике — форвард шел с вытянутой ногой, и другой задел голову Лунева. Родриго не мог перепрыгнуть — по тому, как все выглядело. Другое дело, чтобы избежать стыка, ему не нужно было этот эпизод доигрывать до конца.

— Лунев идет на такие мячи очень смело, бросаясь головой вперед и не пряча ее за руками.

— Он — вратарь и хочет сыграть именно руками. Не боится, молодец, действует решительно. Но цена такой манеры — подобные травмы.

— После игры Александр Кокорин сказал, что за такой фол испанца надо пожизненно дисквалифицировать. Не слишком жестко?

— Получилось действительно чересчур жестко. Оба — и форвард, и голкипер — шли в мяч. И могло бы случиться и наоборот — тогда уже Родриго стал бы пострадавшим. Кого в таком случае дисквалифицировать?

— Смолов сделал дубль. Можно ли говорить о том, что форвард провел выдающийся матч?

— Выдающийся — перебор, хороший. Выделю его и Алексея Миранчука.

— Можно ли говорить о том, что во встрече с Испанией именно эти двое делали разницу, от них зависел результат?

— В мире есть только одна команда, где от игрока зависит результат. Это Месси. Даже от Криштиану Роналду не так, как от Лео. Поэтому давайте не будем пытаться приравнивать Миранчука к Месси.

— Вы много общались с представителями испанской сборной. У вас не интересовались мнением о Смолове, особенно после его дубля?

— Нет.

Серхио РАМОС — автор дубля в ворота сборной России | Источник: Спорт-Экспресс

В ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЧАХ РАМОС И ПИКЕ ТАКИХ ВОЛЬНОСТЕЙ СЕБЕ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ

— Справедливо ли мнение о том, что Аргентина и Испания провели во многом выставочные матчи, а Россия была мотивирована гораздо серьезнее?

— В какой-то степени — да. Оба наших соперника решили задачу выхода на чемпионат мира, и для них встречи стали реально товарищескими. А для наших футболистов матчи против лучших команд мира, на полных стадионах — мотивация гораздо более высокая. Скажем, Испания выставила, мягко говоря, не основной состав.

— Насколько?

— Дело не в процентах. Те же Серхио Рамос и Пике в официальных матчах действуют иначе. Таких вольностей, которые они позволяли себе в этой встрече, не было бы. Но давайте оценивать нашу сборную. А как уж там играют соперники, пусть они сами разбираются.

— Нигерия победила Аргентину, действуя довольно смело в атаке. Могла ли Россия выступить против команды Месси с большим рвением в нападении?

— Вопрос в том, как складывается матч. Представьте, что Аргентина забила бы так рано, как Испания — тогда бы наши вынуждены были бы раскрываться. Это называется игрой по счету. Не забей испанцы сразу, счет мог оставаться 0:0 до самого конца.

Суббота. Москва. Россия — Аргентина — 0:1. Алексей МИРАНЧУК (№ 15) после матча | Источник: Спорт-Экспресс

ЖЕЛЕЗНЫХ ПОЗИЦИЙ В СБОРНОЙ НЕТ

— Так, как с Аргентиной, наша команда будет играть на ЧМ-2018 против фаворитов?

— Так — это как?

— Я бы сказал — кучно обороняясь.

— Но тактика в три центральных и два крайних защитника подразумевает действия от обороны.

— Как считаете, почему при всей критике Васина именно он центральный центральный защитником сборной? Почему не дается шанс Нойштедтеру?

— Потому что главный тренер сборной считает, что Васин сильнее.

— А на ваш взгляд?

— Чтобы судить об этом, нужно видеть футболиста не только в играх, но и на тренировках. А этого никто не видит, кроме главного тренера.

— Черчесов уже давно применяет схему с пятью защитниками. Именно она и будет использоваться на ЧМ-2018?

— Если уже долгое время сборная наигрывает этот вариант, на чемпионате мира, естественно, будет он же. Случись иначе, вы бы первый сказали, что тренерский штаб сборной — странные люди, потому что готовили одно, а происходит другое.

— Как считаете, сколько в сборной сейчас «железных» позиций, где уже есть определенность применительно к главному турниру?

— Не вижу таковых, потому что может произойти все, что угодно — травмы, в первую очередь. О чем-то конкретном можно говорить за неделю до старта ЧМ.

Россия 3:3
Первый тайм: 1:2
Испания
14.11.2017, 21:45 Зрители: 45486 матчи: Сборные Санкт-Петербург
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хулен Лопетеги
Голы
41′ Федор Смолов (Ал. Миранчук) 9
51′ Алексей Миранчук (Ю. Жирков) 15
70′ Федор Смолов (А. Кокорин) 9
  Жорди Альба (М. Асенсио) 9′
  Серхио Рамос 35′
  Серхио Рамос 53′
Составы
Андрей Лунев 99
Виктор Васин 5
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов (к) 9
75′ Федор Кудряшов 13
Константин Рауш 22
87′ Игорь Смольников 2
Владислав Игнатьев 20
82′ Юрий Жирков 18
Дмитрий Комбаров 23
62′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
62′ Алан Дзагоев 10
Александр Кокорин 9
67′ Алексей Миранчук 15
Антон Миранчук 16
1 Давид де Хеа
14 Фернандес Иглесиас Начо
3 Жерар Пике
19 Морено Родриго
20 Марко Асенсио
18 Жорди Альба 46′
16 Альберто Морено
15 Серхио Рамос (к) 58′
21 Давид Сильва
10 Тиагу Алькантара 60′
8 Ньигес Сауль
6 Андрес Иньеста 46′
9 Хосе Кальехон
5 Серхио Бускетс 58′ 18′
11 Виктор Мачин Перес Витоло 68′
24 Хесус Хоакин Сусо 46′
25 Асьер Андонехи Ильярраменди
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 7
3 Угловые 3
16 Фолы 9
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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