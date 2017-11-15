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Форвард сборной Испании извинился перед Луневым
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев сообщил, что форвард сборной Испании Родриго принес извинения Андрею Луневу.
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев сообщил, что форвард сборной Испании Родриго принес извинения Андрею Луневу.
Напомним, голкипер российской команды получил удар в голову от нападающего «красной фурии» и не смог доиграть товарищеский матч, который завершился ничейным результатом (3:3).
«Родриго зашел в раздевалку, извинился. Молодец. Но все равно, в другой раз надо стараться в любых обстоятельствах не руководствоваться только инстинктом нападающего», — написал Черданцев на своей странице в Twitter.
По результатам обследования у вратаря «Зенита» выявлено сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы. Ожидается, что Лунев вернется в строй через