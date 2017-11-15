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18:11 (мск), источник: Советский спорт

Форвард сборной Испании извинился перед Луневым

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев сообщил, что форвард сборной Испании Родриго принес извинения Андрею Луневу.

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фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Напомним, голкипер российской команды получил удар в голову от нападающего «красной фурии» и не смог доиграть товарищеский матч, который завершился ничейным результатом (3:3).

«Родриго зашел в раздевалку, извинился. Молодец. Но все равно, в другой раз надо стараться в любых обстоятельствах не руководствоваться только инстинктом нападающего», — написал Черданцев на своей странице в Twitter.

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По результатам обследования у вратаря «Зенита» выявлено сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы. Ожидается, что Лунев вернется в строй через одну-две недели.

Спортивный врач: Андрей Лунев восстановится в течение 2−3 недель
Во время загрузки произошла ошибка.
13:42 (мск)© Ньюстюб
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