Форвард сборной Испании извинился перед Луневым

Напомним, голкипер российской команды получил удар в голову от нападающего «красной фурии» и не смог доиграть товарищеский матч, который завершился ничейным результатом (3:3).

«Родриго зашел в раздевалку, извинился. Молодец. Но все равно, в другой раз надо стараться в любых обстоятельствах не руководствоваться только инстинктом нападающего», — написал Черданцев на своей странице в Twitter.