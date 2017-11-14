Обследование не выявило рисков здоровью аргентинского футболиста Агуэро

Во вторник в Краснодаре состоялся товарищеский матч между командами Аргентины и Нигерии (2:4). Агуэро провел на поле первый тайм. Нападающий плохо себя почувствовал, не вышел на второй тайм и был отправлен в КББ.

«Агуэро привезли в приемное отделение ККБ № 1, мы его приняли как обычного пациента. Были предупреждены, что это футболист после матча. Спортсмена сопровождали спортивный врач команды и переводчик. Агуэро пребывал в удовлетворительном состоянии, находился в сознании», — рассказал Бальян.

Он отметил, что перед врачами поставили задачу обследовать футболиста в максимально сжатые сроки, так как команда должна была улететь из Краснодара ночным рейсом. Медики заметили у спортсмена обезвоживание, и, по словам Бальяна, «скорее всего, это сыграло роль в ухудшении его состояния». Врачи сборной Аргентины — в основном травматологи, и поэтому в краевой больнице для осмотра Агуэро была собрана команда специалистов в составе хирурга, невролога, терапевта, кардиолога, врача лучевой диагностики и дежурного врача.

«Мы сразу подключили невролога, учитывая его предыдущие жалобы на обмороки. Первое, что хотели исключить — нарушение мозгового кровообращения, инсульт. Сделали анализы, кардиограмму, они существенных нарушений не выявили, компьютерная томография головного мозга тоже не показала рисков. Дали рекомендацию наблюдаться у невролога, избегать перенапряжения, обезвоживания», — уточнил собеседник ТАСС.

Агуэро остался доволен

Бальян отметил, что все процедуры удалось провести за 1,5 часа. «Пациенты не взаимодействовали с футболистом, создали такие условия, чтобы проводилось индивидуальное и оперативное обследование, но при этом никто не пострадал и не ждал очереди. <…> В целом ажиотажа звездный спортсмен не вызвал, с ним работала дежурная бригада, узкий круг специалистов; узнавали в основном мужчины молодые ребята — ординаторы и доктора», — поделился Бальян.