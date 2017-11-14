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17:51 (мск), источник: ТАСС

Обследование не выявило рисков здоровью аргентинского футболиста Агуэро

КРАСНОДАР, 15 ноября. /ТАСС/. Рисков здоровью футболиста сборной Аргентины Серхио Агуэро не было выявлено, но игроку нужно продолжать обследования. Об этом ТАСС сообщил Арман Бальян, хирург Краснодарской краевой больницы (КББ) № 1, куда был доставлен 29-летний Агуэро.

Во вторник в Краснодаре состоялся товарищеский матч между командами Аргентины и Нигерии (2:4). Агуэро провел на поле первый тайм. Нападающий плохо себя почувствовал, не вышел на второй тайм и был отправлен в КББ.

«Агуэро привезли в приемное отделение ККБ № 1, мы его приняли как обычного пациента. Были предупреждены, что это футболист после матча. Спортсмена сопровождали спортивный врач команды и переводчик. Агуэро пребывал в удовлетворительном состоянии, находился в сознании», — рассказал Бальян.

Он отметил, что перед врачами поставили задачу обследовать футболиста в максимально сжатые сроки, так как команда должна была улететь из Краснодара ночным рейсом. Медики заметили у спортсмена обезвоживание, и, по словам Бальяна, «скорее всего, это сыграло роль в ухудшении его состояния». Врачи сборной Аргентины — в основном травматологи, и поэтому в краевой больнице для осмотра Агуэро была собрана команда специалистов в составе хирурга, невролога, терапевта, кардиолога, врача лучевой диагностики и дежурного врача.

«Мы сразу подключили невролога, учитывая его предыдущие жалобы на обмороки. Первое, что хотели исключить — нарушение мозгового кровообращения, инсульт. Сделали анализы, кардиограмму, они существенных нарушений не выявили, компьютерная томография головного мозга тоже не показала рисков. Дали рекомендацию наблюдаться у невролога, избегать перенапряжения, обезвоживания», — уточнил собеседник ТАСС.

Агуэро остался доволен

Бальян отметил, что все процедуры удалось провести за 1,5 часа. «Пациенты не взаимодействовали с футболистом, создали такие условия, чтобы проводилось индивидуальное и оперативное обследование, но при этом никто не пострадал и не ждал очереди. <…> В целом ажиотажа звездный спортсмен не вызвал, с ним работала дежурная бригада, узкий круг специалистов; узнавали в основном мужчины молодые ребята — ординаторы и доктора», — поделился Бальян.

«В 23:30 он уехал, поблагодарил, остался доволен, — добавил он. — Было, конечно, затем желание сфотографироваться с ним. Я сделал селфи, потому что у меня сын — его болельщик, и сделал ради него, иначе он не простил бы меня».

Аргентина 2:4
Первый тайм: 2:1
Нигерия
14.11.2017, 19:30 Зрители: 22739 матчи: Сборные Арена Краснодар
Главные тренеры
Хорхе Сампаоли Жерно Рор
Голы
27′ Эвер Банега  
36′ Серхио Агуэро  
  Келечи Ихеаначо 44′
  Алекс Ивоби 52′
  Брайн Оладапо Идову 54′
  Алекс Ивоби 73′
Составы
Агустин Марчесин 23
Хавьер Маскерано (к) 14
Николас Отаменди 17
Энцо Перес 8
Эвер Банега 19
80′ Херман Пеццела 4
Эмилиано Инсуа 6
77′ Кристиан Павон 26
Диего Перотти 16
76′ Анхель Ди Мария 11
Эмилиано Ариэль Ригони 24
58′ Джовани Ло Сельсо 20
Алехандро Дарио Гомес 22
63′ Пауло Дибала 21
Фернандо Даниэль Беллуски 25
45′ Серхио Агуэро 9
Дарио Исмаэль Бенедетто 7
5 Уильям Трост-Эконг
20 Чидози Авазьем
10 Джон Оби Микел (к)
13 Уилфред Ндиди
19 Джон Огу
1 Даниэль Акпей 45′
23 Фрэнсис Узохо
12 Абдуллаи Шеху 45′
17 Тайронн Эбуэхи
2 Ола Эйна 45′
21 Брайн Оладапо Идову
6 Леон Балогун 61′
4 Кеннет Омеруо
14 Келечи Ихеаначо 70′ 17′
7 Ахмед Муса
18 Алекс Ивоби 87′
9 Оларенваджу Кайоде
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 5
10 Угловые 3
9 Фолы 13
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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