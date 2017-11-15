Шандор Варга: За два гола Испании Смолова никуда не позовут

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ЗИМОЙ ФЕДОР НЕ ПОЛУЧИТ СЕРЬЕЗНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ ЕВРОПЫ.

— Прежде всего, поздравляю вашу сборную и всех болельщиков с таким отличным результатом против Испании, — начал Варга. — Хочется отдать должное и Смолову. Не каждый день забиваешь два мяча такому сопернику. И, тем не менее, дубля мало для того, чтобы заинтересовать серьезные европейские клубы.

Футбол Товарищеские матчи 2017 14.11.2017, 21:45 Россия 3 Испания 3

— Из-за товарищеского характера встречи?

— И из-за этого тоже. Вот если на домашнем чемпионате мира Россия дойдет до полуфинала или даже до финала, а Смолов станет одним из лучших бомбардиров турнира, тогда, скорее всего, поступят серьезные предложения. А пока… Голы в товарищеском матче — это хорошо, но, безусловно, рано о чем-то говорить. Не могу сказать, что в футбольных европейских кругах это достижение Смолова вызвало какой-то ажиотаж.

— С учетом того, что «Краснодар» не играет в еврокубках, зимой Смолов вряд ли получит предложение из Европы?

— От топ-клуба не получит. Пока, повторюсь, нет повода. Могу привести пример Андрея Шевченко. Только после того, как он суммарно забил в Лиге чемпионов 25 голов, «Милан» его подписал. А до этого итальянцы два года следили за украинцем. За два гола испанцам Смолова не позовут в серьезную команду. А в средний клуб, считаю, ему нет смысла уезжать.

— Почему?

— Уверен, он достоин большего. Виден потенциал. Мне нравится этот нападающий. Но ему нужно забить еще 15 голов на таком уровне, чтобы получить достойное предложение. Вот и все. А из-за этих двух мячей его никуда не пригласят.

— Но ведь раньше им интересовалась «Боруссия»?

— За ним действительно следят, я этого не отрицаю. Но дубль испанцам — это не то, чтобы сразу принять решение. Понимаете? Да, он повысил внимание к себе. Но не более.

— То есть в Европе, по-прежнему нет серьезного интереса к российским игрокам?

— Сейчас — нет.

Арсен Венгер был близок к тому, чтобы сделать предложение Головину. На каждую игру Кубка Конфедераций приезжал скаут лондонского «Арсенала». И полузащитник ЦСКА играл очень хорошо, выделялся, но и этого оказалось недостаточно.

— А если ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, а Головин в оставшихся двух играх группового турнира проявит себя во всей красе, то???

— Не исключаю, что Венгер вернется к его кандидатуре. Я вижу в Головине талант и высказывал свое мнение по нему Арсену. Если он попадает в хорошие руки, сильный чемпионат, уверен, будет только прогрессировать.

СЛУЦКИЙ ДОРАБОТАЕТ В «ХАЛЛЕ» ДО КОНЦА СЕЗОНА.

— Вы общаетесь с Леонидом Слуцким. Какова вероятность, что еще до нового года он покинет «Халл Сити»?

— Руководство клуба полностью поддерживает Слуцкого. Конечно, неприятно находиться на 20-м месте. Но турнир очень серьезный, конкуренция сумасшедшая. Однако атмосфера в «Хале» хорошая. Болельщики поддерживают Леонида, поют песни в его честь, видят, что он проделывает определенную работу. Никакой опасности увольнения Слуцкого нет!

— Как он сам воспринимает сложившуюся ситуацию?

— Видно, что сильно переживает. С одной стороны, Слуцкий говорит, что он в раю, имея в виду условия работы и отношение к футболу. В Англии же это как религия. Но с другой стороны, результат… Тренер, который играл в четвертьфинале Лиги чемпионов, а сейчас находится на 20-м месте чемпионшипа… Ну конечно он переживает, это понятно.

— В разговорах с вами он ни разу не говорил, что готов все бросить и вернуться в Россию?

— Это было бы очень глупо. Не думаю, что его посещают такие мысли. В противном случае, он бы признал свою ошибку. А Леонид очень хотел попробовать свои силы в Англии. Финансовый вопрос его не интересовал.

— Если все-таки его отправят в отставку, получит ли он еще предложение поработать в Англии?

— Леонид уже назывался специалистами лучшим тренером тура. Ведь кроме результата, люди же видят еще и конкретную работу. Я уверен на 100 процентов, что Слуцкий доработает в «Хале» до конца сезона. Я редко делаю такие заявления. Но просто знаю, как к нему относятся в клубе. Его не уволят, а сам он, думаю, тоже не уйдет.

— А какое место займет «Халл» по итогам сезона?

— Точно не 20-е.