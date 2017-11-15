Шандор Варга: За два гола Испании Смолова никуда не позовут
Известный агент Шандор Варга отвечает на вопрос, возникнет ли к форварду сборной России Федору Смолову серьезный интерес со стороны европейских
Известный агент Шандор Варга отвечает на вопрос, возникнет ли к форварду сборной России Федору Смолову серьезный интерес со стороны европейских
ЗИМОЙ ФЕДОР НЕ ПОЛУЧИТ СЕРЬЕЗНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ ЕВРОПЫ.
— Прежде всего, поздравляю вашу сборную и всех болельщиков с таким отличным результатом против Испании, — начал Варга. — Хочется отдать должное и Смолову. Не каждый день забиваешь два мяча такому сопернику. И, тем не менее, дубля мало для того, чтобы заинтересовать серьезные европейские клубы.
—
— И
— С учетом того, что «Краснодар» не играет в еврокубках, зимой Смолов вряд ли получит предложение из Европы?
— От
— Почему?
— Уверен, он достоин большего. Виден потенциал. Мне нравится этот нападающий. Но ему нужно забить еще 15 голов на таком уровне, чтобы получить достойное предложение. Вот и все. А
— Но ведь раньше им интересовалась «Боруссия»?
— За ним действительно следят, я этого не отрицаю. Но дубль испанцам — это не то, чтобы сразу принять решение. Понимаете? Да, он повысил внимание к себе. Но не более.
— То есть в Европе,
— Сейчас — нет.
Арсен Венгер был близок к тому, чтобы сделать предложение Головину. На каждую игру Кубка Конфедераций приезжал скаут лондонского «Арсенала». И полузащитник ЦСКА играл очень хорошо, выделялся, но и этого оказалось недостаточно.
— А если ЦСКА выйдет в
— Не исключаю, что Венгер вернется к его кандидатуре. Я вижу в Головине талант и высказывал свое мнение по нему Арсену. Если он попадает в хорошие руки, сильный чемпионат, уверен, будет только прогрессировать.
СЛУЦКИЙ ДОРАБОТАЕТ В «ХАЛЛЕ» ДО КОНЦА СЕЗОНА.
— Вы общаетесь с Леонидом Слуцким. Какова вероятность, что еще до нового года он покинет «Халл Сити»?
— Руководство клуба полностью поддерживает Слуцкого. Конечно, неприятно находиться на 20-м месте. Но турнир очень серьезный, конкуренция сумасшедшая. Однако атмосфера в «Хале» хорошая. Болельщики поддерживают Леонида, поют песни в его честь, видят, что он проделывает определенную работу. Никакой опасности увольнения Слуцкого нет!
— Как он сам воспринимает сложившуюся ситуацию?
— Видно, что сильно переживает. С одной стороны, Слуцкий говорит, что он в раю, имея в виду условия работы и отношение к футболу. В Англии же это как религия. Но с другой стороны, результат… Тренер, который играл в четвертьфинале Лиги чемпионов, а сейчас находится на 20-м месте чемпионшипа… Ну конечно он переживает, это понятно.
— В разговорах с вами он ни разу не говорил, что готов все бросить и вернуться в Россию?
— Это было бы очень глупо. Не думаю, что его посещают такие мысли. В противном случае, он бы признал свою ошибку. А Леонид очень хотел попробовать свои силы в Англии. Финансовый вопрос его не интересовал.
— Если
— Леонид уже назывался специалистами лучшим тренером тура. Ведь кроме результата, люди же видят еще и конкретную работу. Я уверен на 100 процентов, что Слуцкий доработает в «Хале» до конца сезона. Я редко делаю такие заявления. Но просто знаю, как к нему относятся в клубе. Его не уволят, а сам он, думаю, тоже не уйдет.
— А какое место займет «Халл» по итогам сезона?
— Точно не 20-е.
Если даже подопечные Слуцкого и не выйдут в премьер-лигу, то окажутся в первой пятерке.