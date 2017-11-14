Стали известны предварительные сроки восстановления Лунёва

Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе петербургского клуба. «Зенит» подтвердил, что у вратаря национальной команды, который получил травму во время товарищеского матча со сборной Испании (3:3), выявлено сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы.