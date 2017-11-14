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Стали известны предварительные сроки восстановления Лунёва
Голкипер сборной России и «Зенита» Андрей Лунёв прошёл медицинское обследование.
Голкипер сборной России и «Зенита» Андрей Лунёв прошёл медицинское обследование.
Об этом «Чемпионату» сообщили в
Точные сроки восстановления будут определены по результатам клинической картины в ближайшие 2−3 дня. Стоит отметить, что обычно реабилитация после подобных травм занимает до двух недель.
|Станислав Черчесов
|Хулен Лопетеги
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)