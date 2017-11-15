Что еще было круто в матче Россия — Испания. Кроме результата и игры наших

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Антураж — для матча сборной.

Атмосфера стадиона больше напоминала привычную: естественно, фан-сектор выглядел и звучал странновато, гораздо скромнее, чем на играх «Зенита». При закрытой крыше создается классная акустика, на матчах клуба арена звучит впечатляюще без остановок. На сборной организованно кричащих что-то было гораздо меньше, а некоторые заряды все равно были про «Зенит» и про Косово с Сербией — можно смеяться и шутить, что ребята попали не туда, куда собирались, но у сборной же и нет постоянного набора для скандирования.

Помог бодрящий футбол, и публика из-за этого почти не отключалась от игры, даже когда было больше одиннадцати вечера. Никто не занимался саморазвлечениями вроде дудок — хотя перед началом они звучали — и инородных волн, которые бывали тут на Кубке конфедераций. Развлекала игра сборной России, и это круче всего.

Конечно, в фойе арены было непривычно пусто: только точки питания, никаких развлечений — к ним уже приучил «Зенит». Прямо сейчас клуб очень активно анонсирует воскресный матч «Тосно» и гостей вроде Аршавина, Ширла и Чонтофальски в честь 10-летия чемпионства. Но это объяснимо, что РФС не стал создавать тут все с нуля на одну игру.

Комфорт на арене.

Внутри арены как следует натопили — создали в чаше почти Испанию. На трибунах было значительно теплее, чем в фойе. Сидеть в той де одежде, в которой шел по ноябрьскому Петербургу, было невозможно дольше десяти минут, а к концу жарковато становилось и в простой рубашке.

45 с половиной тысяч — конечно, не максимум стадиона на Крестовском. Но все же 80 процентов, а не «чуть больше половины», как анонсировали. Важно помнить, что лимит сейчас — в районе 55 тысяч, мелькающие в википедии 68 — вариант только для чемпионата мира с кучей временных конструкций.

Виталий Мутко после игры объяснил, что странное решение РФС поставить матч на неудобные для местных жителей 21:45 — не выбор российской стороны, а жесткое условие испанцев. Иначе бы они не приехали. С одной стороны, странно, что испанцам есть такое большое дело до времени начала. С другой, журналистов из Испании на игре было чуть ли не больше, чем русских. Даже радиорепортажи вели вживую со стадиона. Получается, им действительно нужно, чтобы свои смотрели родную сборную в удобное время. Россия, чтобы получить этого топ-соперника, пошла на уступки.

Обратная дорога болельщиков.

Порядок выхода с трибун на Крестовском объявляют в конце каждого матча. На этот раз все было так напряженно, что эту информацию несколько раз заглушали трибуны, а многие могли вообще пропустить ее мимо. Но в этом не было проблемы. Потому что вообще весь выход занял у всех 45 тысяч семь минут.

Покинуть территорию стадиона — дело тоже быстрое. Дальше — дорога по ночному парку до метро, ее даже быстрым шагом трудно преодолеть быстрее 15 минут. А многие по пути, например, открывали в телефонах фото и видео момента с травмой Андрея Лунева, громко зачитывали слова из твиттера сборной о его здоровье.

Единственная проблема, которая возникла у зрителей матча Россия — Испания, кроме возвращения домой сильно за полночь, тоже была связана со входом в метро. Станция «Крестовский» остров в целом не очень рассчитана на гигантское количество входящих людей — в обычные дни это спокойный район, постоянных местных жителей тут очень мало, основные пользователи метро — люди, которые приехали погулять в парк.

После матчей перед лесенкой на вход всегда ставят заграждения в виде змейки, которые регулируют поток и гасят его скорость. Около этой змейки образовалась приличная очередь. Постоять в ней нужно было минут десять-пятнадцать. Но была и альтернатива: бесплатные автобусы до других станций метро — в них можно было сесть на полдороги от стадиона.

10 минут, чтобы спуститься со второго яруса и выйти с территории арены, 20 минут спокойным шагом через парк, 15 минут в очереди на вход к метро — 45 минут от места на арене до вагона метро, из которых получаса не избежать в любом случае из-за особенности расположения стадиона.