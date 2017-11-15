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12:49 (мск), источник: Prosports.kz

Александр Бородюк: Исламхану стоит проявить себя в Европе

Российский специалист считает чемпионат Казахстана неконкурентоспособным.

Источник: Prosports.kz

Главный тренер сборной Казахстана рассказал Men’s Health Kazakhstan — о работе в национальной команде и проблемах чемпионата страны.

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О болезненных точках казахстанского футбола

Первое — инфраструктура. Прекрасные стадионы в Алматы и Астане, хороший — в Актобе. В остальном инфраструктура оставляет желать лучшего.

Второе, а может быть этот пункт стоит поставить и на первое место, — это система подготовки. Чем больше будет таких академий, как у «Кайрата», тем выше будет уровень футбола. Я не могу поверить, что в Казахстане нельзя найти достаточного количества талантливых мальчишек, которые пришли бы заниматься. Должны быть академии, в которые они придут. Желательно, чтобы появлялись частные инвесторы, но пока их нет, хотелось бы чтобы этот вопрос регулировало государство. Я говорю о некой форме государственно-частного партнерства.

И третий пункт, который вытекает из двух первых. Необходим конкурентоспособный чемпионат. Чтобы болельщик ходил на футбол. Сейчас чемпионство разыгрывается среди 2 команд. Если появится 7−8 таких сильных клубов, то многие молодые футболисты будут стучаться в сборную.

О неудачных результатах

Мы не могли стабилизировать состав, хотя сейчас я уже вижу его. Травмы и дисквалификации не позволяли этого сделать. Я понимаю, что травмы и дисквалификации случаются во всех сборных, но на отдельных позициях мы испытывали дефицит игроков. Главная задача тренера сборной — собрать стабильный состав. Я, например, видел, что средняя линия должна состоять из игроков «Кайрата». То есть, нужно построить команду из блоков, сыгранных в клубах. Сделать это было сложно, так как постоянно возникали проблемы.

Хочу добавить, что мы сейчас с помощью научной группы провели медицинские тесты. Это, прежде всего, тест на лактат, который позволит узнать потенциал каждого игрока. Этот тест показывает, как быстро футболист может восстанавливаться после интенсивной нагрузки. Данные мы получим в ближайшие дни и увидим, почему после 65-й минуты наши игроки начинают уставать, почему мы начинаем уступать в единоборствах. Мы поймем, кто из игроков может играть больше, кто — меньше. Кроме того, мы выявили жизненный объем легких у футболистов, это тоже важный элемент. Все это нам позволит более точно работать в определении состава и индивидуально с каждым игроком.

О матчах, где понравилось качество игры

В игре со сборной Дании в Алматы. И одной из главных причин я вижу то, как мы провели подготовку к тому матчу. Обычно команда собирается за 2−3 дня до игры, у нас тогда было 5 дней на базе в Талгаре. В матче против команды, игроки которой выступают в ведущих европейских чемпионатах, мы показали довольно качественный футбол. До удаления у нас было 67 процентов владения мячом, мы не проигрывали в единоборствах, кроме верховых.

И вторая игра, которая мне понравилась, это матч в Армении. Тогда моя команда тоже показала довольно качественный футбол, а именно в первой половине второго тайма. К сожалению, оба матча мы заканчивали в меньшинстве.

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О том, где стоит играть сборной

Для развития футбола идеально было бы играть во всех регионах страны, но на данный момент требованиям ФИФА и УЕФА соответствуют только два стадиона. Стоит равномерно распределить домашние матчи между Алматы и Астаной. Это будет абсолютно логично. Лично мне очень понравилось играть в Алматы. И я благодарен болельщикам за то, что они, несмотря на проигрыш Дании, встали и аплодировали ребятам. Такое не часто увидишь.

Об Исламхане

Красная карточка Исламхана (в матче с Данией) — это игровой момент. Это не распущенность, это — эмоции. У меня нет к нему претензий. Исламхан — один из самых креативных игроков в Премьер-Лиге. Нам не хватало его в последних матчах сборной. Он знает и понимает, что он основной игрок. Мои однозначные рекомендации касаются более ответственного отношения к тренировочному процессу, к себе и к команде. Я уверен, что ему стоит проявить себя в Европе.

Источник:Men’s Health Kazakhstan

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