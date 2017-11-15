«Смолов — кошмар для испанцев». Испанские СМИ о матче с Россией
СЭ изучил реакцию испанских СМИ на игру в
СЭ изучил реакцию испанских СМИ на игру в
MARCA: «ОПЛЕУХА ОТ РОССИИ ДОЛЖНА ПОСЛУЖИТЬ ИСПАНИИ ГОРЬКИМ УРОКОМ».
«Сборная России вышла на матч с настроем запугать соперника и показать тот уровень игры, которым в действительности не обладает. Испанцы быстро взяли контроль над мячом и забили два гола, правда, второй пришел после вымышленного пенальти. Казалось, огонь в игре окончательно потух, но Смолов перед самым перерывом отличным ударом зажег его вновь.
Во втором тайме Лопетеги сделал много замен, командная игра испанцев разладилась, и они превратились в бездельников — особенно в защите. Российская команда сравняла счет, после чего в пользу Испании свистнули еще один очень странный пенальти, но удержать победу гости не смогли. Хозяева поля забили третий мяч — очередной классный выстрел — и даже могли победить. Испанцы были не похожи сами на себя — оплеуха от российской команды должна послужить им горьким уроком».
AS: «СМОЛОВ — НОЧНОЙ КОШМАР СБОРНОЙ ИСПАНИИ».
«Команда Станислава Черчесова — это своеобразный салат Оливье, куда замешано большое количество ингредиентов. Неопытная линия защиты, центр поля сплошь из ветеранов и игроки атаки, возможно, и без изящества, но очень уж неугомонные, особенно, Смолов — лучший нападающий двух последних сезонов в чемпионате России. Общее впечатление — это команда из кожи грубой выделки, без отдельных ярких фигур, но энергичная и настойчивая. Она смогла сделать так, что на поле совершенно потерялись Иньеста и Тиагу.
Несмотря на то, что судья был очень благосклонен к испанцам и назначил в ворота хозяев “любезный” пенальти, Россия смогла отыграться благодаря прекрасному удару Смолова и быстрому Миранчуку, который опередил в борьбе за отскок Начо и Пике. После этого легкий толчок Джикии в спину Рамоса судьи вновь
MUNDO DEPORTIVO: «СКАНДАЛЬНЫЕ ПЕНАЛЬТИ НЕ ПОМОГЛИ ИСПАНЦАМ».
«Россияне начали матч активнее, но быстрый гол Альбы остудил их пыл. Затем последовало скандальное назначение пенальти — мяч попал Кузяеву в плечо, — который реализовал Рамос, и после этого хозяева завелись вновь. С первым ударом Глушакова защита гостей справилась, но против отменного выстрела Смолова “лекарства” не нашлось. Во втором тайме, после замен и перехода на игру в три центральных защитника, испанская оборона посыпалась — Миранчук оказался расторопнее всех в чужой штрафной и сравнял счет. За этим последовал второй сомнительный пенальти и дубль Рамоса, но Россия не желала проигрывать.
Черчесов был достаточно смел, чтобы сыграть с двумя нападающими, и это принесло свои плоды — Смолов мощнейшим ударом восстановил равенство на табло. Он же мог принести хозяевам победу, но Де Хеа не сплоховал. Ничья, которая принесла тренерскому штабу испанской сборной много пищи для размышлений».
SPORT: «ИСПАНИЯ СПАСЛА НИЧЬЮ В МАТЧЕ С ОТВАЖНОЙ РОССИЕЙ».
«Сборной Испании удалось сохранить ничейный результат, чтобы закрыть календарный год без поражений. После хорошего начала и двух голов — пусть пенальти и стал слишком жестоким наказанием, ведь мяч угодил Кузяеву в плечо, — испанцы отдали инициативу и тут же поплатились за это. В конце первого тайма Смолов, а в самом начале второго Миранчук сделали счет на табло 2:2. Лопетеги начал эксперименты с составом, Рамос реализовал еще один удар с точки после неочевидного решения судьи, но Смолова было не остановить — очередной великолепный удар и снова ничейный результат. Россия играла отважно и поставила под серьезное сомнение безупречность испанской защиты».
EL PAÍS: «ЭНТУЗИАЗМ РОССИИ СДЕЛАЛ ИСПАНИЮ САМОЙ БЕЗЗАЩИТНОЙ В ЭПОХУ ЛОПЕТЕГИ».
«Испанцы действовали не так слаженно, как обычно, но быстро вышли вперед, а вскоре забили еще раз, с пенальти, хотя игры рукой в штрафной не было. Казалось, дело сделано, но российская команда не стала проклинать судьбу и жаловаться на судейство, вместо этого включила максимальный прессинг и добилась своего. Смолов и Миранчук стали главными действующими лицами в конце первой половины и начале второй. Гостям удалось еще раз выйти вперед — Рамос сделал дубль с пенальти, — но многочисленные замены привели к сумбуру и хаосу.
Растворились на поле Иньеста и Сильва, почти не было видно Тиаго. В результате сказочный удар Смолова в третий раз заставил Де Хеа доставать мяч из сетки. Такой беззащитной Испания в эпоху Лопетеги еще не была. Это вообще была не Испания — и все благодаря энтузиазму и напору российской сборной».