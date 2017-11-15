Сборная Швеции в понедельник в ответном стыковом матче в гостях сыграла вничью с командой Италии (0:0) и по сумме двух встреч пробилась на чемпионат мира.
Марк Вильмотс покинул пост главного тренера сборной Кот-д’Ивуара по футболу
МОСКВА, 15 ноя —
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МОСКВА, 15 ноя —
Как отмечается в сообщении, после переговоров, которые состоялись в понедельник в Абиджане, стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.
Ивуарийцы на прошлой неделе в решающем матче отборочного цикла в зоне Африканской конфедерации футбола (CAF) уступили команде Марокко на своем поле со счетом 0:2, упустив шанс отобраться на чемпионат мира.
Бельгиец, в 2012—2016 годах тренировавший сборную своей страны, возглавил сборную Кот-д’Ивуара в марте.