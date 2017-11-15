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11:01 (мск), источник: Р-Спорт

Марк Вильмотс покинул пост главного тренера сборной Кот-д’Ивуара по футболу

МОСКВА, 15 ноя — Р-Спорт. Бельгийский специалист Марк Вильмотс покинул пост главного тренера сборной Кот-д’Ивуара по футболу после непопадания команды в финальную часть чемпионата мира 2018 года в России, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Кот-д’Ивуара.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, после переговоров, которые состоялись в понедельник в Абиджане, стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Ивуарийцы на прошлой неделе в решающем матче отборочного цикла в зоне Африканской конфедерации футбола (CAF) уступили команде Марокко на своем поле со счетом 0:2, упустив шанс отобраться на чемпионат мира.

Бельгиец, в 2012—2016 годах тренировавший сборную своей страны, возглавил сборную Кот-д’Ивуара в марте.

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