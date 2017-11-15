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10:36 (мск), источник: Газета.Ру

«А если чемпионат мира будут так судить?»

Получивший травму головы в товарищеском матче с Испанией голкипер сборной России по футболу Андрей Лунев передал, что чувствует себя нормально, а нападающий Александр Кокорин уверен в том, что нанесший травму Луневу Родриго заслуживал красной карточки. Президент РФС Виталий Мутко выразил обеспокоенность, что на чемпионате мира — 2018 в России судейство может быть невысокого уровня.

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25
фотографий
25
фотографий

Сборная России по футболу провела в Санкт-Петербурге свой лучший матч не только в 2017 году, но и, пожалуй, за весь четырехлетний цикл подготовки к чемпионату мира в России. На арене «Санкт-Петербург» подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью со счетом 3:3 с одной из сильнейших команд мира Испанией. Мало того, хозяевам поля пришлось дважды отыгрываться, чтобы добиться столь успешного результата.

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Прекрасный вечер был омрачен травмой вратаря сборной и петербургского «Зенита» Андрея Лунева, полученной на последней минуте основного времени в стыке с нападающим гостей Родриго.

Испанец ворвался в штрафную площадь российской команды, но далеко отпустил от себя мяч. Лунев успел у снаряду на долю секунды раньше соперника, но Родриго не избежал контакта и попал коленом в голову голкипера.

К концу матча Черчесов уже использовал все положенные для товарищеского матча шесть замен, и в ворота встал капитан «Спартака» Денис Глушаков, однако он успел лишь ввести мяч в игру, после чего главный арбитр Джанлука Рокки сигнализировал об окончании матча.

Серьезная травма Лунева и весь игровой эпизод стали едва ли не главной темой послематчевого обсуждения наравне со спорным судейством Рокки.

По горячим следам пресс-служба российской сборной сообщила в официальном твиттере о диагнозе Лунева, и болельщики смогли облегченно вздохнуть.

«Андрею Луневу сделана компьютерная томография головного мозга, рентгенография шейного отдела позвоночника, первичная хирургическая обработка раны. Диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области. Ночь он проведет в больнице», — говорится в сообщении.

А чуть позже пришли ободряющие вести и от самого пострадавшего.

«Не волнуйтесь, со мной все нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!» — попросил передать свои слова голкипер.

Вышедший на замену нападающий Александр Кокорин подверг после матча критике судейство Рокки, который в этом эпизоде никак не наказал Родриго, а также назначил два спорных пенальти в ворота сборной России.

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«О судействе могу сказать только по моменту с Луневым — там стопроцентная красная.

У человека серьезная травма, дай бог ему здоровья. Его уже увезли. Что касается пенальти, нам не видно было. Сказали, в первом моменте игра рукой, во втором — задержка. Но момент с Луневым самый страшный. Пенальти не так важен, как здоровье Андрея, — заявил Кокорин.

Тему неоднозначного судейства поднял и президент РФС Виталий Мутко.

«Мне обидно, извинился за два судейских ляпа в двух играх. Удивительно, нам присвоили из топа судей. Если так чемпионат мира будут судить, то это просто удивительно.

Ставить в товарищеской игре два пенальти.

Как так можно лететь за две минуты до конца, когда вратарь первый на мяче? Судья даже карточки не дает. А то, что тот валялся и показывал… Конечно обидно. Я сказал парням, что нам порой приходится это преодолевать. А преодолевать можно только самоотдачей и желанием. Сегодня у нас это получилось. Спасибо болельщикам за то, что поддерживали, — сказал Мутко.

Главный тренер сборной России на послематчевой пресс-конференции преимущественно комментировал игру своих подопечных, а также оценил два пенальти, назначенных в ворота Лунева.

«По второму не знаю и врать не буду. Там была куча, кто кого держал, непонятно. А первого точно не было.

Уж не знаю, почему не получилось в первом матче: открытие «Лужников», Аргентина с Месси, может, поэтому были чуть скованными. Но в плане дисциплины были достаточно хороши и в первой игре. Сегодня удалось сыграть лучше в атаку, создавать моменты. Сделали кое-какие изменения в стартовом составе, но не потому, что я был недоволен некоторыми футболистами. Просто матч на третий день, надо было сохранить скорость и поменять кое-что тактически. Мы проводим в Санкт-Петербурге уже второй матч. Первый выиграли у Новой Зеландии, во втором сыграли вничью при качественном футболе. Этот стадион нам нравится! — заключил специалист.

Футбол
Товарищеские матчи 2017
14.11.2017, 21:45
Россия
3Испания3

Автор одного из забитых мячей Алексей Миранчук не скрывал своей радости и отметил, что сильные соперники вдохновляет на подвиги.

«С такой сборной, как Испания, не может быть просто. Они всегда контролируют мяч, стараются заставить соперника побегать.

Но такие именитые соперники вдохновляют, и тебе легче выполнять весь объем работы. Когда против тебя играют такие футболисты, как, например, Иньеста, то забываешь про усталость.

Рад, что удалось забить и отдать передачу. Это приятно, но стоит отметить всю команду, которая не опустила рук после счета 0:2, — цитирует футболиста пресс-служба «Локомотива».

Тренер сборной Испании Хулен Лопетеги совсем не сиял от счастья после ничейного результата, однако смог найти пользу для своих подопечных и в этой игре.

«Мы быстро забили два гола, потом немного расслабились, и сборная России отняла у нас мяч, а против таких команд, как сборная Россия, очень тяжело играть без мяча.

Но в качестве позитивного пункта я бы отметил то, что в этих двух товарищеских матчах (11 ноября Испания разгромила Коста-Рику со счетом 5:0 — «Газета.Ru») мы смогли увидеть практически всех игроков сборной Испании, — отметил наставник.

Матч с Испанией стал последим для сборной России в этом году. Уже известно, что будущей весной национальная команда сыграет в товарищеской встрече с еще одной топ-командой мира — Бразилией, а глава РФС Мутко также сообщил, что ведет переговоры с Францией.

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