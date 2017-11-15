Вентура: Со мной Италия имеет лучшие результаты за последние 40 лет
Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура заявил, что итальянская команда под его руководством показывает лучшие результаты за последние 40 лет.
Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура заявил, что итальянская команда под его руководством показывает лучшие результаты за последние 40 лет.
«Без Италии чемпионат мира будет не таким привлекательным, но это реальность. Что я могу сделать?
Я попросил прощения у всех итальянцев за результат, но со мной сборная Италии показывает лучшие результаты за последние 40 лет. Я проиграл только в двух матчах, — цитирует Вентуру FourFourTwo.
В своем обращении Вентура сделал фактическую ошибку: на самом деле его команда проиграла три матча в 17 матчах.
Под руководством 69-летнего специалиста национальная команда Италии впервые за последние 60 лет не вышла в финальную часть чемпионата мира, уступив в стыковых матчах отборочного этапа сборной Швеции.
Ранее стала известна дата решения по будущему тренера сборной Италии Вентуры.