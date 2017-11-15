Вентура: Со мной Италия имеет лучшие результаты за последние 40 лет

Источник: AP 2017

«Без Италии чемпионат мира будет не таким привлекательным, но это реальность. Что я могу сделать?

Я попросил прощения у всех итальянцев за результат, но со мной сборная Италии показывает лучшие результаты за последние 40 лет. Я проиграл только в двух матчах, — цитирует Вентуру FourFourTwo.

В своем обращении Вентура сделал фактическую ошибку: на самом деле его команда проиграла три матча в 17 матчах.

Под руководством 69-летнего специалиста национальная команда Италии впервые за последние 60 лет не вышла в финальную часть чемпионата мира, уступив в стыковых матчах отборочного этапа сборной Швеции.