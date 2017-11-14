В «Газели», попавшей в ДТП с погибшими под Ростовом, ехали футбольные фанаты

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Ранее в ГУМВД по региону РИА Новости сообщили, что авария произошла около 03.30 мск среды на 1114-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. По предварительным данным полиции, пассажирская «Газель» столкнулась с припаркованным на обочине автомобилем КамАЗ. Пять человек погибли и шестеро пострадали.

«Со слов пассажиров, они возвращались в Ростов после футбольного матча, на который ездили в Краснодар», — сказал собеседник.