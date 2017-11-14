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09:17 (мск), источник: Р-Спорт

В «Газели», попавшей в ДТП с погибшими под Ростовом, ехали футбольные фанаты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. В пассажирской «Газели», которая попала в крупное ДТП с пятью погибшими в Ростовской области, находились футбольные фанаты, возвращавшиеся в Ростов-на-Дону после посещения товарищеского матча по футболу в Краснодаре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

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47
фотографий

Ранее в ГУМВД по региону РИА Новости сообщили, что авария произошла около 03.30 мск среды на 1114-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. По предварительным данным полиции, пассажирская «Газель» столкнулась с припаркованным на обочине автомобилем КамАЗ. Пять человек погибли и шестеро пострадали.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Со слов пассажиров, они возвращались в Ростов после футбольного матча, на который ездили в Краснодар», — сказал собеседник.

Во вторник в Краснодаре проходил товарищеский матч между командами Нигерии и Аргентины, в котором нигерийские футболисты одержали победу со счетом 4:2.

Аргентина 2:4
Первый тайм: 2:1
Нигерия
14.11.2017, 19:30 Зрители: 22739 матчи: Сборные Арена Краснодар
Главные тренеры
Хорхе Сампаоли Жерно Рор
Голы
27′ Эвер Банега  
36′ Серхио Агуэро  
  Келечи Ихеаначо 44′
  Алекс Ивоби 52′
  Брайн Оладапо Идову 54′
  Алекс Ивоби 73′
Составы
Агустин Марчесин 23
Хавьер Маскерано (к) 14
Николас Отаменди 17
Энцо Перес 8
Эвер Банега 19
80′ Херман Пеццела 4
Эмилиано Инсуа 6
77′ Кристиан Павон 26
Диего Перотти 16
76′ Анхель Ди Мария 11
Эмилиано Ариэль Ригони 24
58′ Джовани Ло Сельсо 20
Алехандро Дарио Гомес 22
63′ Пауло Дибала 21
Фернандо Даниэль Беллуски 25
45′ Серхио Агуэро 9
Дарио Исмаэль Бенедетто 7
5 Уильям Трост-Эконг
20 Чидози Авазьем
10 Джон Оби Микел (к)
13 Уилфред Ндиди
19 Джон Огу
1 Даниэль Акпей 45′
23 Фрэнсис Узохо
12 Абдуллаи Шеху 45′
17 Тайронн Эбуэхи
2 Ола Эйна 45′
21 Брайн Оладапо Идову
6 Леон Балогун 61′
4 Кеннет Омеруо
14 Келечи Ихеаначо 70′ 17′
7 Ахмед Муса
18 Алекс Ивоби 87′
9 Оларенваджу Кайоде
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 5
10 Угловые 3
9 Фолы 13
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аргентина
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