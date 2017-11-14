В «Газели», попавшей в ДТП с погибшими под Ростовом, ехали футбольные фанаты

Сборная Швеции в понедельник в ответном стыковом матче в гостях сыграла вничью с командой Италии (0:0) и по сумме двух встреч пробилась на чемпионат мира.
Ранее в ГУМВД по региону РИА Новости сообщили, что авария произошла около 03.30 мск среды на 1114-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. По предварительным данным полиции, пассажирская «Газель» столкнулась с припаркованным на обочине автомобилем КамАЗ. Пять человек погибли и шестеро пострадали.
«Со слов пассажиров, они возвращались в Ростов после футбольного матча, на который ездили в Краснодар», — сказал собеседник.
Во вторник в Краснодаре проходил товарищеский матч между командами Нигерии и Аргентины, в котором нигерийские футболисты одержали победу со счетом 4:2.
|Хорхе Сампаоли
|Жерно Рор
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|5
|10
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)