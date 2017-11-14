Стала известна причина обморока Агуэро во время матча в Краснодаре

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Об инциденте, который произошел в Краснодаре во время матча сборных команд Нигерии и Аргентины, ранее сообщал «Югополис». В перерыве встречи нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро потерял сознание и был доставлен в больницу на обследование. Известно, что форвард был отправлен в ближайшую больницу, но уже вечером вернулся в отель к остальной команде.

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По данным источников, причиной обморока Агуэро стало резкое снижение артериального давления. У игрока уже случалось подобное в подростковом возрасте.

Пока Агуэро находился в больнице, ему из Дубая звонил экс главный тренер сборной Аргентины и бывший тесть Диего Марадона, который интересовался состоянием здоровья нападающего, сообщает «Чемпионат».

Товарищеский матч, прошедший на стадионе «Краснодар» закончился со счетом 4:2 в пользу гостей с африканского континента.