Стала известна причина обморока Агуэро во время матча в Краснодаре

Об инциденте, который произошел в Краснодаре во время матча сборных команд Нигерии и Аргентины, ранее сообщал «Югополис». В перерыве встречи нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро потерял сознание и был доставлен в больницу на обследование. Известно, что форвард был отправлен в ближайшую больницу, но уже вечером вернулся в отель к остальной команде.
По данным источников, причиной обморока Агуэро стало резкое снижение артериального давления. У игрока уже случалось подобное в подростковом возрасте.
Пока Агуэро находился в больнице, ему из Дубая звонил экс главный тренер сборной Аргентины и бывший тесть Диего Марадона, который интересовался состоянием здоровья нападающего, сообщает «Чемпионат».
Товарищеский матч, прошедший на стадионе «Краснодар» закончился со счетом 4:2 в пользу гостей с африканского континента.
Товарищескую встречу посетили около 23 тысяч зрителей. К их большому сожалению форвард сборной Аргентины Лионель Месси не приехал в Краснодар для участия в матче.