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10:59 (мск), источник: Югополис

Стала известна причина обморока Агуэро во время матча в Краснодаре

В настоящее время футболиста уже отпустили из больницы, он находится в отеле вместе со своей командой.

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фотографий
47
фотографий
47
фотографий

Об инциденте, который произошел в Краснодаре во время матча сборных команд Нигерии и Аргентины, ранее сообщал «Югополис». В перерыве встречи нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро потерял сознание и был доставлен в больницу на обследование. Известно, что форвард был отправлен в ближайшую больницу, но уже вечером вернулся в отель к остальной команде.

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По данным источников, причиной обморока Агуэро стало резкое снижение артериального давления. У игрока уже случалось подобное в подростковом возрасте.

Пока Агуэро находился в больнице, ему из Дубая звонил экс главный тренер сборной Аргентины и бывший тесть Диего Марадона, который интересовался состоянием здоровья нападающего, сообщает «Чемпионат».

Товарищеский матч, прошедший на стадионе «Краснодар» закончился со счетом 4:2 в пользу гостей с африканского континента.

Товарищескую встречу посетили около 23 тысяч зрителей. К их большому сожалению форвард сборной Аргентины Лионель Месси не приехал в Краснодар для участия в матче.

Аргентина 2:4
Первый тайм: 2:1
Нигерия
14.11.2017, 19:30 Зрители: 22739 матчи: Сборные Арена Краснодар
Главные тренеры
Хорхе Сампаоли Жерно Рор
Голы
27′ Эвер Банега  
36′ Серхио Агуэро  
  Келечи Ихеаначо 44′
  Алекс Ивоби 52′
  Брайн Оладапо Идову 54′
  Алекс Ивоби 73′
Составы
Агустин Марчесин 23
Хавьер Маскерано (к) 14
Николас Отаменди 17
Энцо Перес 8
Эвер Банега 19
80′ Херман Пеццела 4
Эмилиано Инсуа 6
77′ Кристиан Павон 26
Диего Перотти 16
76′ Анхель Ди Мария 11
Эмилиано Ариэль Ригони 24
58′ Джовани Ло Сельсо 20
Алехандро Дарио Гомес 22
63′ Пауло Дибала 21
Фернандо Даниэль Беллуски 25
45′ Серхио Агуэро 9
Дарио Исмаэль Бенедетто 7
5 Уильям Трост-Эконг
20 Чидози Авазьем
10 Джон Оби Микел (к)
13 Уилфред Ндиди
19 Джон Огу
1 Даниэль Акпей 45′
23 Фрэнсис Узохо
12 Абдуллаи Шеху 45′
17 Тайронн Эбуэхи
2 Ола Эйна 45′
21 Брайн Оладапо Идову
6 Леон Балогун 61′
4 Кеннет Омеруо
14 Келечи Ихеаначо 70′ 17′
7 Ахмед Муса
18 Алекс Ивоби 87′
9 Оларенваджу Кайоде
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 5
10 Угловые 3
9 Фолы 13
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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