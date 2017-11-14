Краснодар встретил футбольные сборные Аргентины и Нигерии шикарной организацией

47 фотографий 47 фотографий 47 фотографий

Аргентинцы прилетели в Краснодар без главной звезды — Лионеля Месси. Обладатель четырех «Золотых мячей» Международной федерации футбола (ФИФА) сразу после матча с россиянами в «Лужниках» (1:0) уехал в расположение своего клуба — испанской «Барселоны». Кроме того, латиноамериканцы отказались от проведения традиционной пресс-конференции и открытой тренировки накануне встречи, прибыв в Краснодар только поздно вечером в понедельник. Несмотря на это, встречать финалистов предыдущего чемпионата мира возле гостиницы собралось около ста человек.

«Увидеть Месси, конечно, хотелось, но мы приехали встречать команду не ради него», — немного неожиданно для корреспондента ТАСС заявил болельщик Сергей. Оказалось, Сергей и его товарищи являются членами фан-клуба «Манчестер Юнайтед» и дожидались, прежде всего, вратаря английского клуба Серхио Ромеро и бывшего полузащитника команды Анхеля Ди Марию.

«У нас тоже фан-клуб, — вступил в разговор болельщик Григорий в форме “Ювентуса”. — Мы еще совсем молоды, пока нас только пятнадцать человек, но нам уже представилась возможность увидеть вживую Пауло Дибалу. Да, Месси — это хорошо, но все-таки Дибала является преемником Алессандро Дель Пьеро. Даже и не знаю, когда бы мы смогли его увидеть, если бы не такой матч».

«А я из библиотеки шел»

Еще несколько десятков человек присоединились к ждущим у гостиницы уже по ходу вечера. «Аргентинцы сейчас приедут? — не скрывал своего удивления мужчина средних лет, выглядывающий из окна автомобиля. — Не будет Месси? Ну и что, там и без него звезд хватает».

Нашлись в толпе личные поклонники нападающего Серхио Агуэро и защитника Хавьера Маскерано. «А я просто из библиотеки домой возвращался, — признался молодой человек с несколькими книгами немецкого писателя Эриха Марии Ремарка в руках. — Вот встретил знакомого и решил не упускать такой возможности».

Ни три часа ожидания, ни оцепление сотрудников правопорядка не отпугнули любителей футбола. Правда, несмотря на истошные просьбы о фотографиях и автографах на испанском языке, аргентинские футболисты к поклонникам так и не подошли, быстро пробежав пятнадцать метров и ограничившись приветственными жестами. «Ничего, это понятно, мы и не рассчитывали, все-таки они после дороги очень устали, да и поздно уже совсем», — сказал, нисколько не расстроившийся Сергей, ждавший Ромеро.

Нигерийцы прибыли в Краснодар за два дня до встречи. Несмотря на наличие в составе бывшего полузащитника московского ЦСКА Ахмеды Мусы и русского нигерийца из пермского «Амкара» Брайан Идову, их приезд в город широкого резонанса не вызвал. Накануне встречи журналисты свободно могли пройти к отель, где располагается команда, и пообщаться не только с Мусой, но и с капитаном сборной Джоном Оби Микелом, который за последние лет выиграл несколько трофеев в составе лондонского «Челси».

«Какое счастье!»

Выделялись поклонники сборной Нигерии уже в день матча. Несколько десятков африканцев, среди которых были в основном студенты местных вузов, собрались перед ареной за пару часов до стартового свистка и развлекались игрой в барабаны и танцами. Активно подключались к этому российские болельщики и любители футбола.

Больше всех выделялся из болельщиков сборной Нигерии, правда, не студент. Мужчина примерно 50 лет по имени Алекс, одетый в спортивный костюм родной команды и с флагом страны, активно зазывал прохожих сфотографироваться, а те с удовольствием соглашались. Оказалось, что Алекс живет в Краснодаре уже 30 лет, женат на россиянке и уже имеет взрослую дочь. «Вы даже не представляете, какое это счастье для меня», — не уставал повторять мужчина.

Аргентинских болельщиков обнаружить не удалось, а вот почитателей сборной этой страны среди россиян оказалось достаточно. Часто мелькали футболки с фамилиями Месси, Дибалы и даже легендарного Диего Марадоны.

Танцы под барабан и всеобщее братание продолжились у стадиона и после игры.

«Лучшие сборные бьются за Краснодар».

Матч собрал почти 24 тысячи болельщиков, несмотря на то, что за два дня в городе корреспонденту ТАСС лишь дважды попались афиши предстоящей встречи. Аргентинцы довольно быстро повели со счетом 2:0, однако уже до перерыва нигерийцам удалось сократить отставание, а во втором тайме африканцы забили еще трижды, оформив окончательный счет — 4:2. При этом победный гол забил вышедший несколькими минутами ранее на замену Идову. Нигерийцы после финального свистка подошли к трибуне, чтобы поблагодарить своих болельщиков, но получили овации не только от них, но и от всех собравшихся на стадионе.

«Атмосфера была прекрасной, мне было приятно в ней играть. Очень понравилось, что болельщики пришли поддержать обе команды», — признался после встречи Микел.

Итог подвел Анохин, отметив, что матч был организован на самом высоком уровне. «Считаю, шикарная организация, на самом высоком уровне, и прекрасная атмосфера стадиона наложилась на атмосферу матча. Считаю, что стадион “Краснодар” является жемчужиной нашего футбола, это настоящая достопримечательность Краснодара. 23 тыс. болельщиков — это серьезная цифра, учитывая, что не играли ни сборная России, ни “Краснодар”. Краснодарские болельщики выиграли, потому что увидели две топовые сборные, считаю, что к таковым можно отнести и нигерийцев», — сказал вице-президент РФС.

«Аргентинцы были очень довольны, они остались под впечатлением от “Лужников”, и даже не ожидали, что в России есть такой стадион, как “Краснодар”. Им понравилась и погода, и атмосфера на стадионе», — добавил он.

На данный момент известны 30 из 32 команд, которые приедут в Россию на чемпионат мира 2018 года. На турнире сыграют сборные России, Англии, Бельгии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Польши, Португалии, Сербии, Франции, Швейцарии, Швеции, Хорватии (Европа); Аргентины, Бразилии, Колумбии, Уругвая, (Южная Америка); Коста-Рики, Мексики, Панамы (Северная и Центральная Америка); Ирана, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Японии (Азия); Египта, Марокко, Нигерии, Сенегала, Туниса (Африка). Еще две сборные определятся по итогам межконтинентальных стыковых матчей Австралия — Гондурас и Перу — Новая Зеландия.