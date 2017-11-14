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07:57 (мск), источник: ТАСС

Краснодар встретил футбольные сборные Аргентины и Нигерии шикарной организацией

КРАСНОДАР, 15 ноября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Краснодар, который может стать местом базирования команд во время чемпионата мира по футболу 2018 года, показал гостеприимство уже сейчас, приняв товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии. Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Серей Анохин назвал организацию встречи шикарной.

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47
фотографий
47
фотографий

Аргентинцы прилетели в Краснодар без главной звезды — Лионеля Месси. Обладатель четырех «Золотых мячей» Международной федерации футбола (ФИФА) сразу после матча с россиянами в «Лужниках» (1:0) уехал в расположение своего клуба — испанской «Барселоны». Кроме того, латиноамериканцы отказались от проведения традиционной пресс-конференции и открытой тренировки накануне встречи, прибыв в Краснодар только поздно вечером в понедельник. Несмотря на это, встречать финалистов предыдущего чемпионата мира возле гостиницы собралось около ста человек.

«Увидеть Месси, конечно, хотелось, но мы приехали встречать команду не ради него», — немного неожиданно для корреспондента ТАСС заявил болельщик Сергей. Оказалось, Сергей и его товарищи являются членами фан-клуба «Манчестер Юнайтед» и дожидались, прежде всего, вратаря английского клуба Серхио Ромеро и бывшего полузащитника команды Анхеля Ди Марию.

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«У нас тоже фан-клуб, — вступил в разговор болельщик Григорий в форме “Ювентуса”. — Мы еще совсем молоды, пока нас только пятнадцать человек, но нам уже представилась возможность увидеть вживую Пауло Дибалу. Да, Месси — это хорошо, но все-таки Дибала является преемником Алессандро Дель Пьеро. Даже и не знаю, когда бы мы смогли его увидеть, если бы не такой матч».

«А я из библиотеки шел»

Еще несколько десятков человек присоединились к ждущим у гостиницы уже по ходу вечера. «Аргентинцы сейчас приедут? — не скрывал своего удивления мужчина средних лет, выглядывающий из окна автомобиля. — Не будет Месси? Ну и что, там и без него звезд хватает».

Нашлись в толпе личные поклонники нападающего Серхио Агуэро и защитника Хавьера Маскерано. «А я просто из библиотеки домой возвращался, — признался молодой человек с несколькими книгами немецкого писателя Эриха Марии Ремарка в руках. — Вот встретил знакомого и решил не упускать такой возможности».

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Ни три часа ожидания, ни оцепление сотрудников правопорядка не отпугнули любителей футбола. Правда, несмотря на истошные просьбы о фотографиях и автографах на испанском языке, аргентинские футболисты к поклонникам так и не подошли, быстро пробежав пятнадцать метров и ограничившись приветственными жестами. «Ничего, это понятно, мы и не рассчитывали, все-таки они после дороги очень устали, да и поздно уже совсем», — сказал, нисколько не расстроившийся Сергей, ждавший Ромеро.

Нигерийцы прибыли в Краснодар за два дня до встречи. Несмотря на наличие в составе бывшего полузащитника московского ЦСКА Ахмеды Мусы и русского нигерийца из пермского «Амкара» Брайан Идову, их приезд в город широкого резонанса не вызвал. Накануне встречи журналисты свободно могли пройти к отель, где располагается команда, и пообщаться не только с Мусой, но и с капитаном сборной Джоном Оби Микелом, который за последние лет выиграл несколько трофеев в составе лондонского «Челси».

«Какое счастье!»

Выделялись поклонники сборной Нигерии уже в день матча. Несколько десятков африканцев, среди которых были в основном студенты местных вузов, собрались перед ареной за пару часов до стартового свистка и развлекались игрой в барабаны и танцами. Активно подключались к этому российские болельщики и любители футбола.

Больше всех выделялся из болельщиков сборной Нигерии, правда, не студент. Мужчина примерно 50 лет по имени Алекс, одетый в спортивный костюм родной команды и с флагом страны, активно зазывал прохожих сфотографироваться, а те с удовольствием соглашались. Оказалось, что Алекс живет в Краснодаре уже 30 лет, женат на россиянке и уже имеет взрослую дочь. «Вы даже не представляете, какое это счастье для меня», — не уставал повторять мужчина.

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Аргентинских болельщиков обнаружить не удалось, а вот почитателей сборной этой страны среди россиян оказалось достаточно. Часто мелькали футболки с фамилиями Месси, Дибалы и даже легендарного Диего Марадоны.

Танцы под барабан и всеобщее братание продолжились у стадиона и после игры.

«Лучшие сборные бьются за Краснодар».

Матч собрал почти 24 тысячи болельщиков, несмотря на то, что за два дня в городе корреспонденту ТАСС лишь дважды попались афиши предстоящей встречи. Аргентинцы довольно быстро повели со счетом 2:0, однако уже до перерыва нигерийцам удалось сократить отставание, а во втором тайме африканцы забили еще трижды, оформив окончательный счет — 4:2. При этом победный гол забил вышедший несколькими минутами ранее на замену Идову. Нигерийцы после финального свистка подошли к трибуне, чтобы поблагодарить своих болельщиков, но получили овации не только от них, но и от всех собравшихся на стадионе.

«Атмосфера была прекрасной, мне было приятно в ней играть. Очень понравилось, что болельщики пришли поддержать обе команды», — признался после встречи Микел.

Итог подвел Анохин, отметив, что матч был организован на самом высоком уровне. «Считаю, шикарная организация, на самом высоком уровне, и прекрасная атмосфера стадиона наложилась на атмосферу матча. Считаю, что стадион “Краснодар” является жемчужиной нашего футбола, это настоящая достопримечательность Краснодара. 23 тыс. болельщиков — это серьезная цифра, учитывая, что не играли ни сборная России, ни “Краснодар”. Краснодарские болельщики выиграли, потому что увидели две топовые сборные, считаю, что к таковым можно отнести и нигерийцев», — сказал вице-президент РФС.

«Аргентинцы были очень довольны, они остались под впечатлением от “Лужников”, и даже не ожидали, что в России есть такой стадион, как “Краснодар”. Им понравилась и погода, и атмосфера на стадионе», — добавил он.

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На данный момент известны 30 из 32 команд, которые приедут в Россию на чемпионат мира 2018 года. На турнире сыграют сборные России, Англии, Бельгии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Польши, Португалии, Сербии, Франции, Швейцарии, Швеции, Хорватии (Европа); Аргентины, Бразилии, Колумбии, Уругвая, (Южная Америка); Коста-Рики, Мексики, Панамы (Северная и Центральная Америка); Ирана, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Японии (Азия); Египта, Марокко, Нигерии, Сенегала, Туниса (Африка). Еще две сборные определятся по итогам межконтинентальных стыковых матчей Австралия — Гондурас и Перу — Новая Зеландия.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Аргентина 2:4
Первый тайм: 2:1
Нигерия
14.11.2017, 19:30 Зрители: 22739 матчи: Сборные Арена Краснодар
Главные тренеры
Хорхе Сампаоли Жерно Рор
Голы
27′ Эвер Банега  
36′ Серхио Агуэро  
  Келечи Ихеаначо 44′
  Алекс Ивоби 52′
  28912 54′
  Алекс Ивоби 73′
Составы
Агустин Марчесин 23
Хавьер Маскерано (к) 14
Николас Отаменди 17
Энцо Перес 8
Эвер Банега 19
80′ Херман Пеццела 4
Эмилиано Инсуа 6
77′ Кристиан Павон 26
Диего Перотти 16
76′ Анхель Ди Мария 11
Эмилиано Ариэль Ригони 24
58′ Джовани Ло Сельсо 20
Алехандро Дарио Гомес 22
63′ Пауло Дибала 21
Фернандо Даниэль Беллуски 25
45′ Серхио Агуэро 9
Дарио Исмаэль Бенедетто 7
5 Уильям Трост-Эконг
20 Чидози Авазьем
10 Джон Оби Микел (к)
13 Уилфред Ндиди
19 Джон Огу
1 Даниэль Акпей 45′
23 Фрэнсис Узохо
12 Абдуллаи Шеху 45′
17 Тайронн Эбуэхи
2 Ола Эйна 45′
21 Брайн Оладапо Идову
6 Леон Балогун 61′
4 Кеннет Омеруо
14 Келечи Ихеаначо 70′ 17′
7 Ахмед Муса
18 Алекс Ивоби 87′
9 Оларенваджу Кайоде
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 5
10 Угловые 3
9 Фолы 13
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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