Смолов порадовал Санкт-Петербург

25 фотографий 25 фотографий 25 фотографий

Многотысячная арена «Санкт-Петербург» еще за 20 минут до матча была пустой процентов на 70. Пока команды вовсю разминались на поле, сотрудники пресс-службы сборной Испании с детской улыбкой фотографировались на фоне трибун и большого экрана с надписью «Russia vs Spain. Friendly match», время от времени приговаривая: «Здесь получаются просто улетные фотографии».

Почтенный сеньор, являющийся главным редактором официального журнала о «Красной Фурии», активно выслеживал Валерия Карпина,

сновавшего между рядами, чтобы сделать совместное фото. Наконец, перехватив бывшего футболиста «Сельты» в проходе, сеньор с надеждой вопросил: «Карпин, ты меня помнишь?». Тот радушно ответил: «Конечно!», и сеньор немедленно попросил корреспондента «Газеты.Ru» сделать фото.

Футбол Товарищеские матчи 2017 14.11.2017, 21:45 Россия 3 Испания 3

При представлении состава сборной Испании с трибун доносились, в основном, аплодисменты, причем самые громкие — Андресу Иньесте и Серхио Рамосу. В этом не было ничего удивительного: многие болельщики пришли на матч не в цветах сборной России, а в шарфах и футболках популярных во всем мире «Реала» и «Барселоны», капитанами которых являются эти футболисты.

Когда дело дошло до объявления состава сборной России, шуму стало гораздо больше: к процессу подключились и те фанаты, которые не являются поклонниками испанской Примеры.

Голос делал паузу между именем и фамилией игрока, давая болельщикам возможность хором прокричать «Кокорин!», «Миранчук» или «Дзагоев!».

В основном это срабатывало с футболистами «Зенита». А вот фамилия Романа Нойштедтера из турецкого «Фенербахче», например, ушла в тишину стадиона в полном одиночестве.

При исполнении гимна России болельщики сборной развернули изображение ревущего медведя, который, судя по всему, должен был устрашить гостей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bbfl7SbDEiv/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Российские болельщики решили напугать испанцев медведем.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-14T23:11:45+00:00">Ноя 14 2017 в 3:11 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А сразу после стартового свистка фанаты продемонстрировали еще один баннер — с государственным гербом страны.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbfmAjOjIcu/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">А вот и государственный герб России.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-14T23:12:28+00:00">Ноя 14 2017 в 3:12 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Отвечая на старания своих болельщиков, игроки сборной России начали матч очень активно. Уже на первых минутах Алан Дзагоев чуть не вышел один на один с вратарем и упал в штрафной испанцев после контакта с защитником, но судья не осмелился дать пенальти. Вскоре Денис Глушаков идеальным пасом нашел Федора Смолова в чужой штрафной, но тот едва успел дотянуться до мяча, и удар вышел очень слабым и неточным.

Наблюдая за искренними стараниями команды, зрители все больше заводились, раздавая громогласные советы: «Беги быстрее!», «Прессингуй!». Казалось, что в этом матче все может быть не так, как это обычно бывает при встрече отечественной сборной с сильным соперником.

Однако испанцы забили уже на девятой минуте, причем очень просто: 21-летний Марко Асенсио навесил на 170-сантиметрового Жорди Альбу, которого по какой-то причине никто не опекал, тот пробил головой — гол.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbfmGJsDt0d/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Испанцы празднуют свой первый гол в ворота россиян.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-14T23:13:14+00:00">Ноя 14 2017 в 3:13 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После некоторого замешательства зрители нашли в себе силы зарядить: «Русские, вперед!». В конце концов, 0:1 — это далеко не приговор.

Однако Смолов никак не мог зацепиться за мяч в выгоднейших ситуациях, Глушаков раз за разом бил в игроков соперника, длинные забросы за спину испанцам получались неточными, хотя соперники оставляли достаточно пространства для маневра…

Когда на 34-й минуте Далер Кузяев сыграл рукой в своей штрафной и судья назначил пенальти, показалось, что игра окончена.

Рамос хладнокровно отличился с 11-метровой отметки, а фанатская трибуна россиян не придумала ничего лучше, чем зарядить «Зенит», «Зенит!».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbfmcjgjMVK/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Серхио Рамос празднует один из своих голов с пенальти в ворота сборной России</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-14T23:16:17+00:00">Ноя 14 2017 в 3:16 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Происходящее с невероятной скоростью превращалось в трагикомедию, пока на 41-й минуте Смолов, наконец, не прервал серию своих неудач в чужой штрафной и как следует не приложился по мячу — гол!

Трибуны тут же превратились в один большой развевающийся триколор. Зрители кричали, словно не веря в то, что атака сборной действительно удалась, и что ей не помешал в последний момент неудачный рикошет или выросшая из ниоткуда нога защитника.

Сама команда тоже, наконец, осознала, что ворота испанцев вовсе не заколдованные — и в них можно и нужно забивать. Уже в начале второго тайма подопечные Станислава Черчесова так задавили соперника, что второй мяч залетел в объект охраны Давида Де Хеа прямо из пределов его вратарской — отличился Алексей Мирачнук. «Красная Фурия» судорожно отбивалась, но моральное преимущество уже перешло на сторону россиян. Атмосфера праздника захлестнула всю огромную арену «Санкт-Петербург».

Деморализовать отечественную дружину не смог даже второй пенальти подряд, назначенный за спорный фол Георгия Джикии на Рамосе.

Капитан гостей с удовольствием оформил дубль с 11-метровой отметки и вывел свою команду вперед, а главный арбитр встречи Джанлука Рокки до конца матча выслушивал в свою сторону свист по поводу и без. Но все это стало не так важно, когда на 70-й минуте Смолов ответил на дубль испанца своим — с игры. Прием мяча на линии штрафной, элегантный разворот, хлесткий удар — кто сказал, что россияне такое не умеют? 3:3!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bbfmqf2DFbx/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Вот такая надпись появлялась на экране, когда забивала сборная России</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-14T23:18:12+00:00">Ноя 14 2017 в 3:18 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом форвард «Краснодара» мог оформлять и хет-трик, когда в самой концовке встречи оказался с мячом на левом краю штрафной, но Де Хеа потащил из ближнего угла.

Неумолкающий рев трибун сумел прервать только несчастный случай, произошедший с Андреем Луневым: Родриго въехал ему коленом в подбородок.

Голкипера увезли с поля на электрокаре, а заменять его в воротах вызвался Александр Кокорин. Нападающий уже надел на себя вратарскую футболку, однако к нему подошел Глушаков и заставил отдать перчатки. Похвально, что в эти минуты капитан сборной России решил взять ответственность за сохранность ворот на себя.