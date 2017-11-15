Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Смолов порадовал Санкт-Петербург
Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче — 3:3. «Газета.Ru» рассказывает об антураже встречи в
Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче — 3:3. «Газета.Ru» рассказывает об антураже встречи в
Многотысячная арена «Санкт-Петербург» еще за 20 минут до матча была пустой процентов на 70. Пока команды вовсю разминались на поле, сотрудники
Почтенный сеньор, являющийся главным редактором официального журнала о «Красной Фурии», активно выслеживал Валерия Карпина,
сновавшего между рядами, чтобы сделать совместное фото. Наконец, перехватив бывшего футболиста «Сельты» в проходе, сеньор с надеждой вопросил: «Карпин, ты меня помнишь?». Тот радушно ответил: «Конечно!», и сеньор немедленно попросил корреспондента «Газеты.Ru» сделать фото.
При представлении состава сборной Испании с трибун доносились, в основном, аплодисменты, причем самые громкие — Андресу Иньесте и Серхио Рамосу. В этом не было ничего удивительного: многие болельщики пришли на матч не в цветах сборной России, а в шарфах и футболках популярных во всем мире «Реала» и «Барселоны», капитанами которых являются эти футболисты.
Когда дело дошло до объявления состава сборной России, шуму стало гораздо больше: к процессу подключились и те фанаты, которые не являются поклонниками испанской Примеры.
Голос делал паузу между именем и фамилией игрока, давая болельщикам возможность хором прокричать «Кокорин!», «Миранчук» или «Дзагоев!».
В основном это срабатывало с футболистами «Зенита». А вот фамилия Романа Нойштедтера из турецкого «Фенербахче», например, ушла в тишину стадиона в полном одиночестве.
При исполнении гимна России болельщики сборной развернули изображение ревущего медведя, который, судя по всему, должен был устрашить гостей.
А сразу после стартового свистка фанаты продемонстрировали еще один баннер — с государственным гербом страны.
Отвечая на старания своих болельщиков, игроки сборной России начали матч очень активно. Уже на первых минутах Алан Дзагоев чуть не вышел один на один с вратарем и упал в штрафной испанцев после контакта с защитником, но судья не осмелился дать пенальти. Вскоре Денис Глушаков идеальным пасом нашел Федора Смолова в чужой штрафной, но тот едва успел дотянуться до мяча, и удар вышел очень слабым и неточным.
Наблюдая за искренними стараниями команды, зрители все больше заводились, раздавая громогласные советы: «Беги быстрее!», «Прессингуй!». Казалось, что в этом матче все может быть не так, как это обычно бывает при встрече отечественной сборной с сильным соперником.
Однако испанцы забили уже на девятой минуте, причем очень просто: 21-летний Марко Асенсио навесил на 170-сантиметрового Жорди Альбу, которого по
После некоторого замешательства зрители нашли в себе силы зарядить: «Русские, вперед!». В конце концов, 0:1 — это далеко не приговор.
Однако Смолов никак не мог зацепиться за мяч в выгоднейших ситуациях, Глушаков раз за разом бил в игроков соперника, длинные забросы за спину испанцам получались неточными, хотя соперники оставляли достаточно пространства для маневра…
Когда на 34-й минуте Далер Кузяев сыграл рукой в своей штрафной и судья назначил пенальти, показалось, что игра окончена.
Рамос хладнокровно отличился с 11-метровой отметки, а фанатская трибуна россиян не придумала ничего лучше, чем зарядить «Зенит», «Зенит!».
Происходящее с невероятной скоростью превращалось в трагикомедию, пока на 41-й минуте Смолов, наконец, не прервал серию своих неудач в чужой штрафной и как следует не приложился по мячу — гол!
Трибуны тут же превратились в один большой развевающийся триколор. Зрители кричали, словно не веря в то, что атака сборной действительно удалась, и что ей не помешал в последний момент неудачный рикошет или выросшая из ниоткуда нога защитника.
Сама команда тоже, наконец, осознала, что ворота испанцев вовсе не заколдованные — и в них можно и нужно забивать. Уже в начале второго тайма подопечные Станислава Черчесова так задавили соперника, что второй мяч залетел в объект охраны Давида Де Хеа прямо из пределов его вратарской — отличился Алексей Мирачнук. «Красная Фурия» судорожно отбивалась, но моральное преимущество уже перешло на сторону россиян. Атмосфера праздника захлестнула всю огромную арену «Санкт-Петербург».
Деморализовать отечественную дружину не смог даже второй пенальти подряд, назначенный за спорный фол Георгия Джикии на Рамосе.
Капитан гостей с удовольствием оформил дубль с 11-метровой отметки и вывел свою команду вперед, а главный арбитр встречи Джанлука Рокки до конца матча выслушивал в свою сторону свист по поводу и без. Но все это стало не так важно, когда на 70-й минуте Смолов ответил на дубль испанца своим — с игры. Прием мяча на линии штрафной, элегантный разворот, хлесткий удар — кто сказал, что россияне такое не умеют? 3:3!
При этом форвард «Краснодара» мог оформлять и
Неумолкающий рев трибун сумел прервать только несчастный случай, произошедший с Андреем Луневым: Родриго въехал ему коленом в подбородок.
Голкипера увезли с поля на электрокаре, а заменять его в воротах вызвался Александр Кокорин. Нападающий уже надел на себя вратарскую футболку, однако к нему подошел Глушаков и заставил отдать перчатки. Похвально, что в эти минуты капитан сборной России решил взять ответственность за сохранность ворот на себя.
Однако судья не стал давать Испании шанс выйти вперед в таких условиях и почти сразу завершил матч. 3:3 — Россия завершает ноябрьские сборы с отличным настроение.