У вратаря сборной России Лунева диагностировано сотрясение мозга

ТАСС, 15 ноября. Врачи диагностировали сотрясение мозга и скальпированную рану лобной области у вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева после столкновения с игроком команды Испании Родриго Морено в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба сборной.