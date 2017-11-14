У вратаря сборной России Лунева диагностировано сотрясение мозга

Встреча между командами прошла во вторник на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 3:3. Лунев получил травму в концовке матча, когда защитник соперника Родриго Морено попал вратарю коленом в голову.
«Луневу сделана томография головного мозга, рентгенография шейного отдела позвоночника, первичная хирургическая обработка раны, — говорится в сообщении. — Диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области, ночь он проведет в больнице».
Голкипер поблагодарил болельщиков за поддержку.
Следующие товарищеские матчи сборная России проведет весной 2018 года.