Кокорин: Родриго надо было удалять за нанесение травмы Луневу

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча прошла во вторник на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 3:3. 26-летний Лунев получил травму в концовке матча, Родриго Морено попал вратарю коленом в голову. Он был увезен с арены на карете скорой помощи.

«По моменту с Луневым могу сказать, что это стопроцентная красная карточка. Футболист получил тяжелую травму, это был страшный момент», — сказал Кокорин.

«Когда сборная России играет в атаку, она может играть с любым соперником. Набираемся опыта через такие матчи, каждый раз выходим новым составом, нужно сыграться. Тренер поздравил всех с окончанием сезона», — отметил футболист.