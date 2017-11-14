Глушаков заявил, что заменил в воротах Лунева из-за сильной усталости

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча прошла во вторник на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 3:3. 26-летний Лунев получил травму в концовке матча, нападающий испанской сборной Родриго Морено попал вратарю коленом в голову. Он был увезен с арены на карете скорой помощи. Поскольку замен у российской команды не осталось, то в ворота встал Глушаков, который отыграл в роли голкипера около минуты.

«[Александр] Кокорин вышел свежий, а я устал, очень сильно набегался за две игры. Душно было, но устал именно из-за того, что набегался. Восстановиться к матчу с “Краснодаром” успею, у нас хорошие врачи», — сказал Глушаков.

«Результатом матча доволен, в этом сезоне закончили игры в сборной на хорошей ноте. С [Андреасом] Иньестой было сложнее всего, он играл на моей позиции. Обидно, что пропустили два гола с пенальти, ведь все могло быть иначе. Но все, что ни делается, к лучшему, проявили характер, забили голы, это важно, так что все нормально», — отметил россиянин.