Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
10 уроков счастья от Карлсона, который живет на крыше
Умерла актриса Вера Вельяминова
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Португалия1
США1
Футбол. Сборные
14.11
Англия0
Бразилия0
Футбол. Сборные
14.11
Бельгия1
Япония0
Футбол. Сборные
14.11
Германия2
Франция2
Футбол. Сборные
14.11
Австрия2
Уругвай1
Футбол. Сборные
14.11
Уэльс1
Панама1
Футбол. Сборные
14.11
Алжир3
ЦАР0
Футбол. Сборные
14.11
Венгрия1
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
14.11
Румыния0
Нидерланды3
Футбол. Сборные
14.11
Россия3
Испания3
Футбол. Сборные
14.11
Словакия1
Норвегия0
Футбол. Сборные
14.11
Катар1
Исландия1
Футбол. Сборные
14.11
Аргентина2
Нигерия4
Футбол. Сборные
14.11
Китай0
Колумбия4
Футбол. Сборные
14.11
Южная Корея1
Сербия1
Все события
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов
Гол футболиста «Амкара» принес Нигерии победу над Аргентиной
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Медведев уверен, что ипотечная ставка снизится
Путину показали «умный» дом будущего
Фоторепортажи
16Карасев после дерби увидел победу баскетболистов ЦСКА
6Представлен официальный мяч ЧМ-2018
01:12 (мск), источник: ТАСС

Глушаков заявил, что заменил в воротах Лунева из-за сильной усталости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков заменил в воротах в матче с испанцами голкипера Андрея Лунева, получившего травму, из-за сильной усталости. Об этом он рассказал журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча прошла во вторник на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 3:3. 26-летний Лунев получил травму в концовке матча, нападающий испанской сборной Родриго Морено попал вратарю коленом в голову. Он был увезен с арены на карете скорой помощи. Поскольку замен у российской команды не осталось, то в ворота встал Глушаков, который отыграл в роли голкипера около минуты.

«[Александр] Кокорин вышел свежий, а я устал, очень сильно набегался за две игры. Душно было, но устал именно из-за того, что набегался. Восстановиться к матчу с “Краснодаром” успею, у нас хорошие врачи», — сказал Глушаков.

«Результатом матча доволен, в этом сезоне закончили игры в сборной на хорошей ноте. С [Андреасом] Иньестой было сложнее всего, он играл на моей позиции. Обидно, что пропустили два гола с пенальти, ведь все могло быть иначе. Но все, что ни делается, к лучшему, проявили характер, забили голы, это важно, так что все нормально», — отметил россиянин.

Следующие товарищеские матчи сборная России проведет весной следующего года. Планируется, что россияне встретятся с командами Бразилии и Франции.

Россия 3:3
Первый тайм: 1:2
Испания
14.11.2017, 21:45 Зрители: 45486 матчи: Сборные Санкт-Петербург
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хулен Лопетеги
Голы
41′ Федор Смолов (Ал. Миранчук) 9
51′ Алексей Миранчук 15
70′ Федор Смолов (А. Кокорин) 9
  Жорди Альба 9′
  Серхио Рамос 35′
  Серхио Рамос 53′
Составы
Андрей Лунев 99
Виктор Васин 5
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов (к) 9
75′ Федор Кудряшов 13
Константин Рауш 22
87′ Игорь Смольников 2
Владислав Игнатьев 20
82′ Юрий Жирков 18
Дмитрий Комбаров 23
62′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
62′ Алан Дзагоев 10
Александр Кокорин 9
67′ Алексей Миранчук 15
Антон Миранчук 16
1 Давид де Хеа
14 Фернандес Иглесиас Начо
3 Жерар Пике
19 Морено Родриго
20 Марко Асенсио
18 Жорди Альба 46′
16 Альберто Морено
15 Серхио Рамос (к) 58′
21 Давид Сильва
10 Тиагу Алькантара 60′
8 Ньигес Сауль
6 Андрес Иньеста 46′
9 Хосе Кальехон
5 Серхио Бускетс 58′ 18′
11 Виктор Мачин Перес Витоло 68′
24 Хесус Хоакин Сусо 46′
25 Асьер Андонехи Ильярраменди
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 7
3 Угловые 3
16 Фолы 9
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Испания
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Буффон: мне не жаль себя, мне жаль весь итальянский футбол
Тренер норвежских биатлонистов: я не верю, что Шипулин принимал допинг
Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов
Гол футболиста «Амкара» принес Нигерии победу над Аргентиной
Федор Емельяненко рассказал о планах на свое будущее
Датчане разгромили ирландцев в стыковом матче и пробились на ЧМ
Адвокат установил рекорд в последней игре в сборной Нидерландов
Мутко «на чистом английском» предлагал Ибрагимовичу играть за РФ
«Химки» проиграли на выезде «Панатинаикосу» в матче Евролиги
Новости
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь