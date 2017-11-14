«Не хотел бы сыграть с ними на ЧМ-2018»: Черчесов — после ничьи с Испанией

Источник: Чемпионат.com

Станислава Черчесова журналисты встретили аплодисментами. В матче со сборной Испании все болельщики нашей национальной команды оценили характер и атакующий потенциал сборной России. Черчесов, как показалось, тоже находился в хорошем расположении духа. Правда, главного тренера здорово удивил вопрос одного из коллег на тему того, не собирается ли Станислав Саламович пригласить защитника «Амкара» Брайна Идову, дебютировавшего за сборную Нигерии в товарищеском матче с Аргентиной. Черчесов даже не нашёл, что ответить — пресс-конференцию продолжили следующим вопросом.

Черчесов: «Первого пенальти в наши ворота точно не было»

— Что скажете об игре? Какие впечатления?

— Впечатления неплохие, но последний эпизод всё смазал. Ждём диагноза Андрея Лунёва. Надеемся, всё хорошо, и на этом остановимся.

— Чем объяснить, что сборная России прибавила в скорости по сравнению с матчем с Аргентиной?

— Мы второй матч всегда качественнее играем, потому что больше времени проводим вместе. Не знаю, почему в первом матче были чуть скованные. Может, из-за открытия «Лужников» или из-за Месси. Но по дисциплине мы и тогда были достаточно хороши. Сегодня нам удалось сыграть лучше в атаку, создавать моменты. Я кое-какие изменения сделал после Аргентины, но не из-за того, что кем-то недоволен. Просто матч на третий день. Требовалось скорость сохранить, поменять кое-что тактически. В Петербурге мы победили Новую Зеландию, а теперь сыграли вничью с Испанией. Так что этот стадион… (после паузы) нам нравится.

— Были ли пенальти в ворота сборной России?

— Второй эпизод не видел, врать не буду. А первого пенальти точно не было.

— Сегодня сборная Испании сыграла не очень хорошо?

— Сложно сказать. Если бы мы каждую неделю встречались с Испанией, тогда я бы сказал, насколько хорошо она действовала. Мне не хотелось бы вмешиваться в чужую кухню. Наша команда сыграла не до конца так, как надо, но всё равно игра была качественной. Понравилась зрителям. Мы поменяли систему, перешли на схему в четыре защитника. Многие вещи сборной России удались, да и голы забили красивые.

— Кого бы вы выделили из футболистов сборной России?

— Раз нападающий забил два гола, значит, он свою работу сделал. Чисто арифметически Смолов выделился. Но я бы отметил всю команду. В тех или иных моментах и защитники сыграли дисциплинированно, хотя им было сложно, и нападающие — индивидуально и в оборонительном плане.

— Когда-нибудь сталкивались с ситуацией, при которой игрок вставал в ворота?

— Видите, как растёт конкуренция на этой позиции. Акинфееву, Луневу и Габулову надо задуматься и хорошо играть.

— Хотели бы встретиться с Испанией на групповом этапе?

— Честно говоря, нет.

— Капитанская повязка Фёдору Смолову — ваше решение?

— У нас есть Акинфеев и несколько замов. Смолов был капитаном с Ираном, но тогда его повязка не вдохновила. Значит, дело не в этом. Однако я посчитал, что он достаточно неплохо вёл команду.

Лопетеги: «Мне очень нравится Смолов»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги, как и накануне, сделал комплимент сборной России и конкретно автору дубля в составе хозяев Смолову.

— Много будет изменений в составе сборной Испании, когда вы огласите окончательную заявку на ЧМ-2018?

— Ещё многое может измениться. У нас в марте товарищеские игры. Мы на них ориентируемся. Скорее всего, тогда состав будет максимально похожим на окончательный.

— Как вам соперник? Удивило решение сборной России перейти на игру в четыре защитника?

— Меня не удивила тактика соперника. Многие команды в зависимости от хода матча меняют свои схемы. Уровень сборной России очень высокий, игроки предельно мотивированы. У соперника нет официальных матчей, поэтому россияне в каждом матче здорово выкладываются. Признаюсь, мне очень нравится игра Фёдора Смолова. Это сильный нападающий.

— Что понравилось в игре с Россией и что нужно улучшать?

— Мы провели неплохой матч. Вообще обе наши товарищеские игры за неделю стали полезными для сборной Испании. Мы сегодня быстро забили два гола, а потом расслабились. Сборная России отняла у нас мяч, а против таких команд сложно играть без мяча. Я рад, что удалось проверить большое количество футболистов, разве что кроме Пепе Рейны.

— Почему не контролировали мяч и из-за чего всё-таки совершали столько ошибок в обороне, позволив России уйти от поражения?

— На мой взгляд, матч получился очень напряжённым. Потеряли контроль над мячом по двум причинам — мы сами расслабились и сборная России прибавила. Хозяевам помог гол, забитый до перерыва.

— Что скажете о стадионе? Игрокам понравилось играть под закрытой крышей?

— Стадион просто фантастический, очень красивый и современный. На мой взгляд, это произведение спортивного искусства. Для нас важно, что мы уехали отсюда непобеждёнными и продолжаем нашу беспроигрышную серию.

— Что ждать от сборной Испании в 2018 году?

— На самом деле год получился очень тяжёлым. Сборная Испании боролась во всех матчах до конца — это здорово. У нас была очень сложная квалификация. Поражение Италии от Швеции доказывает, насколько тяжело отбираться на чемпионат мира. Надеюсь, следующий год сложится для нас так же успешно.