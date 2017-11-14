Степень повреждения вратаря Лунева будет понятна после томографии

Источник: ИТАР-ТАСС

В концовке товарищеского матча Россия — Испания, завершившегося в Санкт-Петербурге со счетом 3:3, Лунев получил травму после столкновения с нападающим испанской сборной Родриго Морено. Морено на бегу попал Луневу коленом в голову.

«Андрей [Лунев] сейчас госпитализирован, в настоящее время ему проводят томографию, — рассказал Мутко. — Насколько все серьезно, можно будет сказать только после обследования».

26-летнему Луневу, у которого началось кровотечение, перевязали голову, после чего увезли с поля на электрокаре.