Степень повреждения вратаря Лунева будет понятна после томографии

Сборная Швеции в понедельник в ответном стыковом матче в гостях сыграла вничью с командой Италии (0:0) и по сумме двух встреч пробилась на чемпионат мира.
В концовке товарищеского матча Россия — Испания, завершившегося в
«Андрей [Лунев] сейчас госпитализирован, в настоящее время ему проводят томографию, — рассказал Мутко. — Насколько все серьезно, можно будет сказать только после обследования».
26-летнему Луневу, у которого началось кровотечение, перевязали голову, после чего увезли с поля на электрокаре.
В ворота сборной России, у которой к концу матча не осталось замен, встал полузащитник Денис Глушаков. После ввода мяча в игру судья почти сразу дал свисток об окончании матча.
|Станислав Черчесов
|Хулен Лопетеги
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)