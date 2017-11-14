Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов: футболисты РФ сыграли вничью с испанцами

Источник: РИА "Новости"

Мотивация для Смолова и Кокорина от Мутко

Перед матчем у стадиона «Санкт-Петербург» перед журналистами выступил вице-премьер России, президент РФС Виталий Мутко. Неожиданное послание, озвученное в шутливой манере, получили, вероятно, нападающие сборной России Федор Смолов и Александр Кокорин, которые не сумели отметиться забитыми голами в субботу в «Лужниках» в контрольном матче с аргентинцами (0:1). Мутко пошутил, что предложил нападающему Златану Ибрагимовичу возможность выступить на чемпионате мира в составе сборной России.

«Смотрел Италию, не уснул после этого Буффона. Шведы больше хотели и сыграли как надо, ждём их. Ибрагимовичу я предложил паспорт наш, чтобы он за сборную России выступал. Я когда в Ростове был, Златан весь такой сидит, а я ему: «Добро пожаловать на чемпионат мира». На чистом английском. А он извинился и сказал, что больше не будет выступать за Швецию. А я Ибре отвечаю: «Я тебе не за Швецию предлагаю (играть)». А он: «Интересная мысль!», — сказал Мутко журналистам.

Смолов в итоге стал единственным форвардом в стартовом составе сборной России, хотя против аргентинцев Станислав Черчесов выпустил сразу троих.

Матч сборной России не вызывал в Санкт-Петербурге такого ажиотажа, какой обычно бывает в этом сезоне в дни домашних матчей «Зенита». К началу встречи трибуны были заполнены лишь на две трети. После исполнения гимна Испании фанатский сектор растянул черно-белое полотнище с изображением зубастого медведя. Вряд ли им можно было напугать футболистов, которые выигрывали чемпионат мира в 2010 году, но выглядело это красиво и внушительно. Вскоре после того, как прозвучал стартовый свисток, медведя на том же секторе сменил двуглавый орел, а футболисты Черчесова сразу же побежали искать счастья у ворот Давида де Хеа.

На исходе 7-й минуты трибуны сперва взорвались от восторга, а затем разочарованно выдохнули: Игорь Смольников продрался по флангу и сделал зрячий прострел в штрафную, Смолов чуть не дотянулся, хотя бы очень близок к тому, чтобы замкнуть прострел. Сразу вспомнились слова Мутко об Ибрагимовиче. Практически тут же малыш Жорди Альба в верховой борьбе в штрафной переиграл высоченного Виктора Васина и головой направил мяч мимо Андрея Лунева — 0:1. Преимущество в росте более чем в 20 см не имеет значения, когда комбинация разыгрывается как по нотам. Болельщики тут же затянули «Катюшу».

Преимущество гостей в технике и владении мячом было неоспоримо, стадион болел за российских футболистов довольно вяло, и атмосфера на стадионе скорее была камерная, нежели та, которая обычно бывает на домашних матчах местного «Зенита». Джанлука Рокки неожиданно назначил пенальти после игры Далера Кузяева плечом в штрафной, а Лунев своего партнера по петербургскому клубу выручить не сумел. Серхио Рамос мастерски выдержал паузу и послал мяч с «точки» точно в цель — 2:0. Фанатам с виража стало настолько скучно, что они затянули песню Сергея Шнурова про Ленинград вперемешку с кричалками в поддержку «Зенита».

Смолов начал, Миранчук продолжил

Украшением первого тайма стала голевая комбинация российских футболистов, увенчавшаяся красивым ударом Смолова — 2:1. Федора передачей снабдил Алесей Миранчук, форвард обыграл защитника «Барселоны» Жерара Пике и пробил точно в цель. Второй тайм начался как нельзя лучше: Алексей Миранчук сравнял счет после удачной комбинации с участием Юрия Жиркова и Алана Дзагоева — 2:2. Но недолго играла веселая музыка, доносившаяся с трибун за воротами де Хеа.

Рокки назначил второй пенальти в ворота сборной России после того, как Рамос не сумел сохранить равновесие в штрафной Лунева. Защитник мадридского «Реала» вновь вызвался пробить с одиннадцатиметровой отметки — 2:3. Черчесов тут же бросил в бой двух игроков основного состава «Зенита» Александра Кокорина и Александра Ерохина. Болельщики, которых к началу второго тайме на арене было уже 45486, встретили их с энтузиазмом и продолжили «заряжать» про «сине-бело-голубых», а не в поддержку сборной.