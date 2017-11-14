Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов: футболисты РФ сыграли вничью с испанцами
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя —
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя —
Мотивация для Смолова и Кокорина от Мутко
Перед матчем у стадиона «Санкт-Петербург» перед журналистами выступил
«Смотрел Италию, не уснул после этого Буффона. Шведы больше хотели и сыграли как надо, ждём их. Ибрагимовичу я предложил паспорт наш, чтобы он за сборную России выступал. Я когда в Ростове был, Златан весь такой сидит, а я ему: «Добро пожаловать на чемпионат мира». На чистом английском. А он извинился и сказал, что больше не будет выступать за Швецию. А я Ибре отвечаю: «Я тебе не за Швецию предлагаю (играть)». А он: «Интересная мысль!», — сказал Мутко журналистам.
Смолов в итоге стал единственным форвардом в стартовом составе сборной России, хотя против аргентинцев Станислав Черчесов выпустил сразу троих.
Матч сборной России не вызывал в
На исходе 7-й минуты трибуны сперва взорвались от восторга, а затем разочарованно выдохнули: Игорь Смольников продрался по флангу и сделал зрячий прострел в штрафную, Смолов чуть не дотянулся, хотя бы очень близок к тому, чтобы замкнуть прострел. Сразу вспомнились слова Мутко об Ибрагимовиче. Практически тут же малыш Жорди Альба в верховой борьбе в штрафной переиграл высоченного Виктора Васина и головой направил мяч мимо Андрея Лунева — 0:1. Преимущество в росте более чем в 20 см не имеет значения, когда комбинация разыгрывается как по нотам. Болельщики тут же затянули «Катюшу».
Преимущество гостей в технике и владении мячом было неоспоримо, стадион болел за российских футболистов довольно вяло, и атмосфера на стадионе скорее была камерная, нежели та, которая обычно бывает на домашних матчах местного «Зенита». Джанлука Рокки неожиданно назначил пенальти после игры Далера Кузяева плечом в штрафной, а Лунев своего партнера по петербургскому клубу выручить не сумел. Серхио Рамос мастерски выдержал паузу и послал мяч с «точки» точно в цель — 2:0. Фанатам с виража стало настолько скучно, что они затянули песню Сергея Шнурова про Ленинград вперемешку с кричалками в поддержку «Зенита».
Смолов начал, Миранчук продолжил
Украшением первого тайма стала голевая комбинация российских футболистов, увенчавшаяся красивым ударом Смолова — 2:1. Федора передачей снабдил Алесей Миранчук, форвард обыграл защитника «Барселоны» Жерара Пике и пробил точно в цель. Второй тайм начался как нельзя лучше: Алексей Миранчук сравнял счет после удачной комбинации с участием Юрия Жиркова и Алана Дзагоева — 2:2. Но недолго играла веселая музыка, доносившаяся с трибун за воротами де Хеа.
Рокки назначил второй пенальти в ворота сборной России после того, как Рамос не сумел сохранить равновесие в штрафной Лунева. Защитник мадридского «Реала» вновь вызвался пробить с одиннадцатиметровой отметки — 2:3. Черчесов тут же бросил в бой двух игроков основного состава «Зенита» Александра Кокорина и Александра Ерохина. Болельщики, которых к началу второго тайме на арене было уже 45486, встретили их с энтузиазмом и продолжили «заряжать» про «сине-бело-голубых», а не в поддержку сборной.
Но Смолова это не смутило. Федор оформил дубль зрячим выстрелом под перекладину — 3:3. В этот момент подумалось, что Ибрагимович сборной России не нужен, ведь у нее есть свой бомбардир. Концовка матча прошла в равной борьбе, уступать никто не хотел, а счет 3:3, похоже, устроил всех: и болельщиков, и обе команды. Омрачила атмосферу праздника травма, которую получил в концовке встречи Лунев. Андрей получил травму в столкновении с Родриго Морено, место в воротах занял хавбек Денис Глушаков. И практически тут же раздался финальный свисток.
|Станислав Черчесов
|Хулен Лопетеги
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)