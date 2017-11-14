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00:50 (мск), источник: Р-Спорт

Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов: футболисты РФ сыграли вничью с испанцами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове, завершилась со счетом 3:3.

Источник: РИА "Новости"

Мотивация для Смолова и Кокорина от Мутко

Перед матчем у стадиона «Санкт-Петербург» перед журналистами выступил вице-премьер России, президент РФС Виталий Мутко. Неожиданное послание, озвученное в шутливой манере, получили, вероятно, нападающие сборной России Федор Смолов и Александр Кокорин, которые не сумели отметиться забитыми голами в субботу в «Лужниках» в контрольном матче с аргентинцами (0:1). Мутко пошутил, что предложил нападающему Златану Ибрагимовичу возможность выступить на чемпионате мира в составе сборной России.

«Смотрел Италию, не уснул после этого Буффона. Шведы больше хотели и сыграли как надо, ждём их. Ибрагимовичу я предложил паспорт наш, чтобы он за сборную России выступал. Я когда в Ростове был, Златан весь такой сидит, а я ему: «Добро пожаловать на чемпионат мира». На чистом английском. А он извинился и сказал, что больше не будет выступать за Швецию. А я Ибре отвечаю: «Я тебе не за Швецию предлагаю (играть)». А он: «Интересная мысль!», — сказал Мутко журналистам.

Смолов в итоге стал единственным форвардом в стартовом составе сборной России, хотя против аргентинцев Станислав Черчесов выпустил сразу троих.

Матч сборной России не вызывал в Санкт-Петербурге такого ажиотажа, какой обычно бывает в этом сезоне в дни домашних матчей «Зенита». К началу встречи трибуны были заполнены лишь на две трети. После исполнения гимна Испании фанатский сектор растянул черно-белое полотнище с изображением зубастого медведя. Вряд ли им можно было напугать футболистов, которые выигрывали чемпионат мира в 2010 году, но выглядело это красиво и внушительно. Вскоре после того, как прозвучал стартовый свисток, медведя на том же секторе сменил двуглавый орел, а футболисты Черчесова сразу же побежали искать счастья у ворот Давида де Хеа.

На исходе 7-й минуты трибуны сперва взорвались от восторга, а затем разочарованно выдохнули: Игорь Смольников продрался по флангу и сделал зрячий прострел в штрафную, Смолов чуть не дотянулся, хотя бы очень близок к тому, чтобы замкнуть прострел. Сразу вспомнились слова Мутко об Ибрагимовиче. Практически тут же малыш Жорди Альба в верховой борьбе в штрафной переиграл высоченного Виктора Васина и головой направил мяч мимо Андрея Лунева — 0:1. Преимущество в росте более чем в 20 см не имеет значения, когда комбинация разыгрывается как по нотам. Болельщики тут же затянули «Катюшу».

Преимущество гостей в технике и владении мячом было неоспоримо, стадион болел за российских футболистов довольно вяло, и атмосфера на стадионе скорее была камерная, нежели та, которая обычно бывает на домашних матчах местного «Зенита». Джанлука Рокки неожиданно назначил пенальти после игры Далера Кузяева плечом в штрафной, а Лунев своего партнера по петербургскому клубу выручить не сумел. Серхио Рамос мастерски выдержал паузу и послал мяч с «точки» точно в цель — 2:0. Фанатам с виража стало настолько скучно, что они затянули песню Сергея Шнурова про Ленинград вперемешку с кричалками в поддержку «Зенита».

Смолов начал, Миранчук продолжил

Украшением первого тайма стала голевая комбинация российских футболистов, увенчавшаяся красивым ударом Смолова — 2:1. Федора передачей снабдил Алесей Миранчук, форвард обыграл защитника «Барселоны» Жерара Пике и пробил точно в цель. Второй тайм начался как нельзя лучше: Алексей Миранчук сравнял счет после удачной комбинации с участием Юрия Жиркова и Алана Дзагоева — 2:2. Но недолго играла веселая музыка, доносившаяся с трибун за воротами де Хеа.

Рокки назначил второй пенальти в ворота сборной России после того, как Рамос не сумел сохранить равновесие в штрафной Лунева. Защитник мадридского «Реала» вновь вызвался пробить с одиннадцатиметровой отметки — 2:3. Черчесов тут же бросил в бой двух игроков основного состава «Зенита» Александра Кокорина и Александра Ерохина. Болельщики, которых к началу второго тайме на арене было уже 45486, встретили их с энтузиазмом и продолжили «заряжать» про «сине-бело-голубых», а не в поддержку сборной.

Но Смолова это не смутило. Федор оформил дубль зрячим выстрелом под перекладину — 3:3. В этот момент подумалось, что Ибрагимович сборной России не нужен, ведь у нее есть свой бомбардир. Концовка матча прошла в равной борьбе, уступать никто не хотел, а счет 3:3, похоже, устроил всех: и болельщиков, и обе команды. Омрачила атмосферу праздника травма, которую получил в концовке встречи Лунев. Андрей получил травму в столкновении с Родриго Морено, место в воротах занял хавбек Денис Глушаков. И практически тут же раздался финальный свисток.

Россия 3:3
Первый тайм: 1:2
Испания
14.11.2017, 21:45 Зрители: 45486 матчи: Сборные Санкт-Петербург
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хулен Лопетеги
Голы
41′ Федор Смолов (Ал. Миранчук) 9
51′ Алексей Миранчук 15
70′ Федор Смолов (А. Кокорин) 9
  Жорди Альба 9′
  Серхио Рамос 35′
  Серхио Рамос 53′
Составы
Андрей Лунев 99
Виктор Васин 5
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов (к) 9
75′ Федор Кудряшов 13
Константин Рауш 22
87′ Игорь Смольников 2
Владислав Игнатьев 20
82′ Юрий Жирков 18
Дмитрий Комбаров 23
62′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
62′ Алан Дзагоев 10
Александр Кокорин 9
67′ Алексей Миранчук 15
Антон Миранчук 16
1 Давид де Хеа
14 Фернандес Иглесиас Начо
3 Жерар Пике
19 Морено Родриго
20 Марко Асенсио
18 Жорди Альба 46′
16 Альберто Морено
15 Серхио Рамос (к) 58′
21 Давид Сильва
10 Тиагу Алькантара 60′
8 Ньигес Сауль
6 Андрес Иньеста 46′
9 Хосе Кальехон
5 Серхио Бускетс 58′ 18′
11 Виктор Мачин Перес Витоло 68′
24 Хесус Хоакин Сусо 46′
25 Асьер Андонехи Ильярраменди
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 7
3 Угловые 3
16 Фолы 9
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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