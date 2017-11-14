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00:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олег Романцев: Ничья с Испанией — в нашу пользу

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев лестно оценил игру национальной команды во встрече с Испанией.

Источник: Спорт-Экспресс

Матч в Санкт-Петербурге завершился вничью — 3:3.

— Ну что, после матча с испанцами можно смело сказать — работа над ошибками Черчесовым проведена хорошо, — заметил Романцев. — Это тот самый случай, когда про ничью можно сказать — она была в нашу пользу. Мы не тянули с выходом из обороны, постоянно стремились обострять игру, с первых и до последних минут прессинговали. Удачен оказался и выбор исполнителей: (Алексей) Миранчук и Дзагоев сделали игру осмысленной и основанной на коротком и среднем пасе. Сзади, в центральной зоне, их подпирали Глушаков с Кузяевым, а Смолов занял место на острие и отблагодарил за это двумя забитыми голами.

Хорош был Жирков, который очень помог атаке. А на другом фланге хозяйничал Смольников. Весь этот механизм работал в нужном ритме, который пару раз непонятно по какому поводу останавливал итальянский арбитр Джанлука Рокки. Вот в целом набросок игры нашей команды, которой противостояла одна из самых титулованных в мире сборных.

Что касается испанцев, то они были верны себе — сами играли и другим давали. Согласен с комментировавшим эту встречу Валерием Карпиным, сказавшим, что матч с Испанией был самым оптимистичным в обойме контрольных встреч сборной России.

Россия 3:3
Первый тайм: 1:2
Испания
14.11.2017, 21:45 Зрители: 45486 матчи: Сборные Санкт-Петербург
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хулен Лопетеги
Голы
41′ Федор Смолов (Ал. Миранчук) 9
51′ Алексей Миранчук 15
70′ Федор Смолов (А. Кокорин) 9
  Жорди Альба 9′
  Серхио Рамос 35′
  Серхио Рамос 53′
Составы
Андрей Лунев 99
Виктор Васин 5
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов (к) 9
75′ Федор Кудряшов 13
Константин Рауш 22
87′ Игорь Смольников 2
Владислав Игнатьев 20
82′ Юрий Жирков 18
Дмитрий Комбаров 23
62′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
62′ Алан Дзагоев 10
Александр Кокорин 9
67′ Алексей Миранчук 15
Антон Миранчук 16
1 Давид де Хеа
14 Фернандес Иглесиас Начо
3 Жерар Пике
19 Морено Родриго
20 Марко Асенсио
18 Жорди Альба 46′
16 Альберто Морено
15 Серхио Рамос (к) 58′
21 Давид Сильва
10 Тиагу Алькантара 60′
8 Ньигес Сауль
6 Андрес Иньеста 46′
9 Хосе Кальехон
5 Серхио Бускетс 58′ 18′
11 Виктор Мачин Перес Витоло 68′
24 Хесус Хоакин Сусо 46′
25 Асьер Андонехи Ильярраменди
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 7
3 Угловые 3
16 Фолы 9
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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