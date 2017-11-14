Олег Романцев: Ничья с Испанией — в нашу пользу

— Ну что, после матча с испанцами можно смело сказать — работа над ошибками Черчесовым проведена хорошо, — заметил Романцев. — Это тот самый случай, когда про ничью можно сказать — она была в нашу пользу. Мы не тянули с выходом из обороны, постоянно стремились обострять игру, с первых и до последних минут прессинговали. Удачен оказался и выбор исполнителей: (Алексей) Миранчук и Дзагоев сделали игру осмысленной и основанной на коротком и среднем пасе. Сзади, в центральной зоне, их подпирали Глушаков с Кузяевым, а Смолов занял место на острие и отблагодарил за это двумя забитыми голами.