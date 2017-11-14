Мутко выразил возмущение работой арбитра на матче Россия — Испания

Встреча прошла во вторник в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:3. Российская команда пропустила два мяча с пенальти.
«Мы движемся вперед шаг за шагом, находимся на правильном направлении. Но так судить нельзя. Удивительно, если так будут судить и на чемпионате мира», — сказал Мутко.
В концовке матча после столкновения с нападающим испанской сборной Родриго Морено травму получил вратарь российской команды Андрей Лунев. «Как можно не давать карточку, когда игрок так летит?» — возмутился Мутко.
Два гола в составе сборной России забил нападающий «Краснодара» Федор Смолов. «Пацан сказал — пацан сделал, — отметил Мутко. — Мы общались с ним перед игрой, я сказал ему: «Федя, ты должен забить, тогда стану твоим агентом, шутка».
Матч с испанцами начался в 21:45 мск. На вопрос, чем вызван столь поздний старт встречи, Мутко ответил: «Если бы начали раньше, они [испанцы] бы не приехали, у них всегда так. У них есть центральный канал, они привыкли играть в такое время, мы у них и так час отжали».