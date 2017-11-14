Вратарь сборной России Лунев отправлен в больницу после матча с испанцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Вратарь сборной России Андрей Лунев отправлен в больницу после товарищеского матча с командой Испании по футболу, который состоялся во вторник в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.