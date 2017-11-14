Вратарь сборной России Лунев отправлен в больницу после матча с испанцами

Сборная Швеции в понедельник в ответном стыковом матче в гостях сыграла вничью с командой Италии (0:0) и по сумме двух встреч пробилась на чемпионат мира.
Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 3:3. 26-летний Лунев был увезен с арены на карете скорой помощи.
Голкипер получил травму в концовке встречи. Нападающий испанской сборной Родриго Морено на бегу попал Луневу коленом в голову.
|Станислав Черчесов
|Хулен Лопетеги
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)