Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче

В составе испанцев отличились Жорди Альба (9-я минута), Серхио Рамос (35 — с пенальти, 53 — с пенальти). За российскую команду забили Федор Смолов (41, 70), Алексей Миранчук (51). Смолов впервые в карьере оформил дубль за национальную сборную.

Матч посетили 45486 зрителей. Сборные России и Испании встречались в шестой раз: второй раз игра завершилась вничью, четыре раза побеждали испанцы. Этот матч стал самым результативным в противостоянии двух команд, кроме того, россияне впервые смогли забить сборной Испании более одного мяча. Во встрече группового этапа чемпионата Европы 2008 года испанцы победили команду России со счетом 4:1.