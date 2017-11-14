Оби Микел отметил прекрасную атмосферу на матче Аргентина — Нигерия

«Атмосфера была прекрасной, мне было приятно в ней играть. Мне очень понравилась, что болельщики пришли поддержать обе команды. Надеюсь, мы их не разочаровали», — сказал Микел.

С 2006 по 2017 год полузащитник выступал за английский «Челси», в составе которого в 2008 году приезжал в Москву на финал Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». «Болельщики на финале Лиги чемпионов и на сегодняшнем матче были похоже тем, что очень страстно поддерживали команды», — отметил капитан нигерийской сборной.