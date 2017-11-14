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14 ноября, источник: ТАСС

Оби Микел отметил прекрасную атмосферу на матче Аргентина — Нигерия

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Болельщики создали прекрасную атмосферу на товарищеском матче между сборными Нигерии и Аргентины по футболу. Об этом журналистам рассказал капитан нигерийской команды Джон Оби Микел.

Встреча состоялась во вторник в Краснодаре. Нигерийцы обыграли аргентинцев со счетом 4:2, уступая по ходу матча 0:2.

«Атмосфера была прекрасной, мне было приятно в ней играть. Мне очень понравилась, что болельщики пришли поддержать обе команды. Надеюсь, мы их не разочаровали», — сказал Микел.

С 2006 по 2017 год полузащитник выступал за английский «Челси», в составе которого в 2008 году приезжал в Москву на финал Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». «Болельщики на финале Лиги чемпионов и на сегодняшнем матче были похоже тем, что очень страстно поддерживали команды», — отметил капитан нигерийской сборной.

Аргентина 2:4
Первый тайм: 2:1
Нигерия
14.11.2017, 19:30 Зрители: 22739 матчи: Сборные Арена Краснодар
Главные тренеры
Хорхе Сампаоли Жерно Рор
Голы
27′ Эвер Банега  
36′ Серхио Агуэро  
  Келечи Ихеаначо 44′
  Алекс Ивоби 52′
  28912 54′
  Алекс Ивоби 73′
Составы
Агустин Марчесин 23
Хавьер Маскерано (к) 14
Николас Отаменди 17
Энцо Перес 8
Эвер Банега 19
80′ Херман Пеццела 4
Эмилиано Инсуа 6
77′ Кристиан Павон 26
Диего Перотти 16
76′ Анхель Ди Мария 11
Эмилиано Ариэль Ригони 24
58′ Джовани Ло Сельсо 20
Алехандро Дарио Гомес 22
63′ Пауло Дибала 21
Фернандо Даниэль Беллуски 25
45′ Серхио Агуэро 9
Дарио Исмаэль Бенедетто 7
5 Уильям Трост-Эконг
20 Чидози Авазьем
10 Джон Оби Микел (к)
13 Уилфред Ндиди
19 Джон Огу
1 Даниэль Акпей 45′
23 Фрэнсис Узохо
12 Абдуллаи Шеху 45′
17 Тайронн Эбуэхи
2 Ола Эйна 45′
21 Брайн Оладапо Идову
6 Леон Балогун 61′
4 Кеннет Омеруо
14 Келечи Ихеаначо 70′ 17′
7 Ахмед Муса
18 Алекс Ивоби 87′
9 Оларенваджу Кайоде
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 5
10 Угловые 3
9 Фолы 13
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
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Желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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