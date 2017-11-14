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22:41 (мск), источник: ТАСС

Сампаоли: Сборная Аргентины не намерена отступать от своего стиля

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная Аргентины по футболу, несмотря на поражение от команды Нигерии в товарищеском матче, не намерена отступать от своего стиля. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер южноамериканцев Хорхе Сампаоли.

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча состоялась во вторник в Краснодаре и завершилась победой нигерийцев со счетом 4:2.

«Мы планируем и дальше играть в таком стиле, в каком сборная Аргентины играет сейчас», — сказал Сампаоли.

Аргентинцы вели по ходу матча со счетом 2:0. Оба мяча они забили в первом тайме. «Такое [когда во втором тайме команда играет куда хуже, чем в первом] случается со всеми. Сборная Нигерии очень хорошо действовала в обороне, а мы не реализовали много моментов», — отметил Сампаоли.

«Нужно проанализировать наши ошибки, правильно оценить этот результат. В первом тайме мы играли отлично, но, к сожалению, не смогли повторить это во втором. Думаю, что-то произошло на психологическом уровне», — сказал тренер.

По словам Сампаоли, с примерным составом на чемпионат мира он планирует определиться в марте. «Наша команда находится в хорошей форме. И у нее есть потенциал писать историю», — добавил специалист.

Аргентина 2:4
Первый тайм: 2:1
Нигерия
14.11.2017, 19:30 Зрители: 22739 матчи: Сборные Арена Краснодар
Главные тренеры
Хорхе Сампаоли Жерно Рор
Голы
27′ Эвер Банега  
36′ Серхио Агуэро  
  Келечи Ихеаначо 44′
  Алекс Ивоби 52′
  28912 54′
  Алекс Ивоби 73′
Составы
Агустин Марчесин 23
Хавьер Маскерано (к) 14
Николас Отаменди 17
Энцо Перес 8
Эвер Банега 19
80′ Херман Пеццела 4
Эмилиано Инсуа 6
77′ Кристиан Павон 26
Диего Перотти 16
76′ Анхель Ди Мария 11
Эмилиано Ариэль Ригони 24
58′ Джовани Ло Сельсо 20
Алехандро Дарио Гомес 22
63′ Пауло Дибала 21
Фернандо Даниэль Беллуски 25
45′ Серхио Агуэро 9
Дарио Исмаэль Бенедетто 7
5 Уильям Трост-Эконг
20 Чидози Авазьем
10 Джон Оби Микел (к)
13 Уилфред Ндиди
19 Джон Огу
1 Даниэль Акпей 45′
23 Фрэнсис Узохо
12 Абдуллаи Шеху 45′
17 Тайронн Эбуэхи
2 Ола Эйна 45′
21 Брайн Оладапо Идову
6 Леон Балогун 61′
4 Кеннет Омеруо
14 Келечи Ихеаначо 70′ 17′
7 Ахмед Муса
18 Алекс Ивоби 87′
9 Оларенваджу Кайоде
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 5
10 Угловые 3
9 Фолы 13
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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