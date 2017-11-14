Сампаоли: Сборная Аргентины не намерена отступать от своего стиля

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча состоялась во вторник в Краснодаре и завершилась победой нигерийцев со счетом 4:2.

«Мы планируем и дальше играть в таком стиле, в каком сборная Аргентины играет сейчас», — сказал Сампаоли.

Аргентинцы вели по ходу матча со счетом 2:0. Оба мяча они забили в первом тайме. «Такое [когда во втором тайме команда играет куда хуже, чем в первом] случается со всеми. Сборная Нигерии очень хорошо действовала в обороне, а мы не реализовали много моментов», — отметил Сампаоли.

«Нужно проанализировать наши ошибки, правильно оценить этот результат. В первом тайме мы играли отлично, но, к сожалению, не смогли повторить это во втором. Думаю, что-то произошло на психологическом уровне», — сказал тренер.