Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон»
Почему грипп непобедим
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Текущие события
Футбол. Сборные
22:30
Алжир
ЦАР
Футбол. Сборные
1-й тайм
Венгрия0
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
1-й тайм
Румыния0
Нидерланды0
Футбол. Сборные
1-й тайм
Россия0
Испания2
Футбол. Сборные
22:45
Бельгия
Япония
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Франция
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Уругвай
Футбол. Сборные
22:45
Уэльс
Панама
Футбол. Сборные
23:00
Англия
Бразилия
Футбол. Сборные
23:45
Португалия
США
Футбол. Сборные
20:00
Словакия1
Норвегия0
Футбол. Сборные
19:30
Катар1
Исландия1
Футбол. Сборные
19:30
Аргентина2
Нигерия4
Футбол. Сборные
14:35
Китай0
Колумбия4
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея1
Сербия1
Все события
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
Федор Емельяненко рассказал о планах на свое будущее
Пустой трон Мадрида: Роналду уйдет из «Реала» следующим летом?
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
11Сборная России проиграла финнам в матче Кубка Карьяла
19«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
22:14 (мск), источник: ТАСС

Агуэро госпитализирован после матча с нигерийцами в Краснодаре

ТАСС, 14 ноября. Нападающий сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро был госпитализирован в ходе товарищеского матча с командой Нигерии в Краснодаре. Как сообщает портал Tycsports, игрок упал в обморок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча между нигерийцами и аргентинцами состоялась во вторник и завершилась победой сборной Нигерии со счетом 4:2. Агуэро забил один из голов своей команды, однако после завершения первого тайма был заменен.

Издание отмечает, что форварду стало плохо в перерыве встречи, после чего его доставили в одну из краснодарских больниц, где ему стало лучше. Агуэро прошел медицинское обследование, чтобы выявить причины обморока.

При этом пресс-служба сборной сообщает, что форвард отправился в больницу в качестве меры предосторожности. «Агуэро находился в состоянии коллапса, ради выяснения причин которого он прошел обследование. Это было сделано в качестве меры предосторожности», — говорится в сообщении пресс-службы аргентинской команды.

Сборная Аргентины провела второй товарищеский матч в России подряд. 11 ноября южноамериканцы со счетом 1:0 победили российскую команду в Москве на стадионе «Лужники».

Команды Аргентины и Нигерии обеспечили себе участие в финальной части чемпионата мира 2018 года. Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Аргентина 2:4
Первый тайм: 2:1
Нигерия
14.11.2017, 19:30 Зрители: 22739 матчи: Сборные Арена Краснодар
Главные тренеры
Хорхе Сампаоли Жерно Рор
Голы
28′ Эвер Банега  
36′ Серхио Агуэро  
  Келечи Ихеаначо 45′
  Алекс Ивоби 52′
  28912 54′
  Алекс Ивоби 74′
Составы
Агустин Марчесин 23
Хавьер Маскерано (к) 14
Николас Отаменди 17
Энцо Перес 8
Эвер Банега 19
80′ Херман Пеццела 4
Эмилиано Инсуа 6
77′ Кристиан Павон 26
Диего Перотти 16
77′ Анхель Ди Мария 11
Эмилиано Ариэль Ригони 24
58′ Джовани Ло Сельсо 20
Алехандро Дарио Гомес 22
63′ Пауло Дибала 21
Фернандо Даниэль Беллуски 25
46′ Серхио Агуэро 9
Дарио Исмаэль Бенедетто 7
5 Уильям Трост-Эконг
20 Чидози Авазьем
10 Джон Оби Микел (к)
13 Уилфред Ндиди
19 Джон Огу
1 Даниэль Акпей 46′
23 Фрэнсис Узохо
12 Абдуллаи Шеху 46′
17 Тайронн Эбуэхи
2 Ола Эйна 46′
21 Брайн Оладапо Идову
6 Леон Балогун 61′
4 Кеннет Омеруо
14 Келечи Ихеаначо 70′ 18′
7 Ахмед Муса
18 Алекс Ивоби 87′
9 Оларенваджу Кайоде
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Нигерия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аргентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Буффон: мне не жаль себя, мне жаль весь итальянский футбол
Тренер норвежских биатлонистов: я не верю, что Шипулин принимал допинг
Андрей Аршавин назвал фаворита чемпионата мира по футболу
Гол футболиста «Амкара» принес Нигерии победу над Аргентиной
Федор Емельяненко рассказал о планах на свое будущее
Пустой трон Мадрида: Роналду уйдет из «Реала» следующим летом?
Следи за Андресом Иньестой и Денисом Глушаковым (видео)
Мутко «на чистом английском» предлагал Ибрагимовичу играть за РФ
Глава Ла Лиги сообщил, что Месси продлил контракт с «Барселоной»
Новости
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь