Агуэро госпитализирован после матча с нигерийцами в Краснодаре

Встреча между нигерийцами и аргентинцами состоялась во вторник и завершилась победой сборной Нигерии со счетом 4:2. Агуэро забил один из голов своей команды, однако после завершения первого тайма был заменен.

Издание отмечает, что форварду стало плохо в перерыве встречи, после чего его доставили в одну из краснодарских больниц, где ему стало лучше. Агуэро прошел медицинское обследование, чтобы выявить причины обморока.

При этом пресс-служба сборной сообщает, что форвард отправился в больницу в качестве меры предосторожности. «Агуэро находился в состоянии коллапса, ради выяснения причин которого он прошел обследование. Это было сделано в качестве меры предосторожности», — говорится в сообщении пресс-службы аргентинской команды.

Сборная Аргентины провела второй товарищеский матч в России подряд. 11 ноября южноамериканцы со счетом 1:0 победили российскую команду в Москве на стадионе «Лужники».