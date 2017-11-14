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22:18 (мск), источник: Советский спорт

Василий Уткин: Игра сборной России — стыд и позор. О чем думает Черчесов?

Российский комментатор Василий Уткин раскритиковал игру сборной России после товарищеского матча с командой Аргентины (0:1).

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«Первый удар в створ ворот аргентинцев сборная России нанесла после 70-й минуты с углового, и это удручает. Что это, если не стыд и позор? С одной стороны, мы играли с командой Месси, а с другой — этих аргентинцев только что гоняли всякие Парагваи. Да, матч товарищеский, но он товарищеский и для Аргентины. Аргентинцы, мягко говоря, тяжеловаты. И что мы с ними показываем? Игру в семь защитников. У нынешней сборной совершенно никакой перспективы не просматривается. Просто никакой. Так играть на своем чемпионате мира стыдно. Так никто никогда не играл на своем чемпионате мира, как собирается играть сборная России, кроме, возможно, сборной Швейцарии, но то было очень давно.

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Самое обидное, что было почти два года для строительства сборной. Ресурсы, конечно, ограничены. Но это что, лицо России на домашнем чемпионате мира? Команда, которая собирается владеть мячом 20−25% времени? Вы что с ума сошли? Это же стыдоба. Просто бездарно. По-другому назвать это невозможно. Безамбициозная, безынициативная игра. Играем на домашнем чемпионате мира и сами себе хотим показать, что мы чужие на этом празднике жизни? Почему в сборную вызывается седовласый Габулов, а не Митрюшкин? В атаке есть места только для трех игроков, которые могли бы определить лицо команды. Зато забронированы места за защитником Васиным по прозвищу «Бомба в огороде», за защитником Кудряшовым, который не может отдать пас игроку своей команды в принципе. Все это грустно и безысходно. Черчесов, как известно, рано приходит на работу. И что, спрашивается, он там делает, о чем думает?, — сказал Уткин в эфире радио «Эхо Москвы».

Аргентина 2:4
Первый тайм: 2:1
Нигерия
14.11.2017, 19:30 Зрители: 22739 матчи: Сборные Арена Краснодар
Главные тренеры
Хорхе Сампаоли Жерно Рор
Голы
28′ Эвер Банега  
36′ Серхио Агуэро  
  Келечи Ихеаначо 45′
  Алекс Ивоби 52′
  28912 54′
  Алекс Ивоби 74′
Составы
Агустин Марчесин 23
Хавьер Маскерано (к) 14
Николас Отаменди 17
Энцо Перес 8
Эвер Банега 19
80′ Херман Пеццела 4
Эмилиано Инсуа 6
77′ Кристиан Павон 26
Диего Перотти 16
77′ Анхель Ди Мария 11
Эмилиано Ариэль Ригони 24
58′ Джовани Ло Сельсо 20
Алехандро Дарио Гомес 22
63′ Пауло Дибала 21
Фернандо Даниэль Беллуски 25
46′ Серхио Агуэро 9
Дарио Исмаэль Бенедетто 7
5 Уильям Трост-Эконг
20 Чидози Авазьем
10 Джон Оби Микел (к)
13 Уилфред Ндиди
19 Джон Огу
1 Даниэль Акпей 46′
23 Фрэнсис Узохо
12 Абдуллаи Шеху 46′
17 Тайронн Эбуэхи
2 Ола Эйна 46′
21 Брайн Оладапо Идову
6 Леон Балогун 61′
4 Кеннет Омеруо
14 Келечи Ихеаначо 70′ 18′
7 Ахмед Муса
18 Алекс Ивоби 87′
9 Оларенваджу Кайоде
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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