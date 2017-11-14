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22:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Германия — Франция: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Франции на товарищеский матч, который пройдёт в Кёльне.

Германия: Трапп, Джан, Зюле, Хуммельс, Платтенхардт, Хедира, Кроос, Озил, Гюндоган, Дракслер, Вернер.

Франция: Манданда, Жалле, Юмтити, Варан, Динь, Толиссо, Рабио, Матюиди, Мбаппе, Марсьяль, Ляказетт.

В предыдущем товарищеском матче немцы сыграли вничью с англичанами (0:0), а французы победили валлийцев (2:0).

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