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21:45 (мск), источник: ТАСС

Гол футболиста «Амкара» Идову принес сборной Нигерии победу над командой Аргентины

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная Нигерии по футболу одержала волевую победу над командой Аргентины со счетом 4:2 в товарищеском матче. Встреча, на которой присутствовало 22739 зрителей, прошла в Краснодаре.

Источник: РИА "Новости"

У южноамериканцев голы забили Эвер Банега (27-я минута) и Серхио Агуэро (36). За сборную Нигерии отличились Келечи Ихеаначо (44), Алекс Айуоби (52, 73) и Брайан Идову (54). 25-летний игрок пермского «Амкара» Идову дебютировал в национальной команде, выйдя на замену на 46-й минуте, он забил победный гол в матче.

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У сборной Аргентины на 76-й минуте на поле вышел полузащитник петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони. В составе нигерийцев на 70-й минуте появился бывший нападающий московского ЦСКА, а ныне игрок английского «Лестера» Ахмед Муса. Матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Аргентинская команда провела второй товарищеский матч в России подряд. 11 ноября южноамериканцы со счетом 1:0 победили сборную России в Москве на стадионе «Лужники».

Команды Аргентины и Нигерии обеспечили себе участие в финальной части чемпионата мира 2018 года. Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Аргентина 2:4
Первый тайм: 2:1
Нигерия
14.11.2017, 19:30 Зрители: 22739 матчи: Сборные Арена Краснодар
Главные тренеры
Хорхе Сампаоли Жерно Рор
Голы
28′ Эвер Банега  
36′ Серхио Агуэро  
  Келечи Ихеаначо 45′
  Алекс Ивоби 52′
  28912 54′
  Алекс Ивоби 74′
Составы
Агустин Марчесин 23
Хавьер Маскерано (к) 14
Николас Отаменди 17
Энцо Перес 8
Эвер Банега 19
80′ Херман Пеццела 4
Эмилиано Инсуа 6
77′ Кристиан Павон 26
Диего Перотти 16
77′ Анхель Ди Мария 11
Эмилиано Ариэль Ригони 24
58′ Джовани Ло Сельсо 20
Алехандро Дарио Гомес 22
63′ Пауло Дибала 21
Фернандо Даниэль Беллуски 25
46′ Серхио Агуэро 9
Дарио Исмаэль Бенедетто 7
5 Уильям Трост-Эконг
20 Чидози Авазьем
10 Джон Оби Микел (к)
13 Уилфред Ндиди
19 Джон Огу
1 Даниэль Акпей 46′
23 Фрэнсис Узохо
12 Абдуллаи Шеху 46′
17 Тайронн Эбуэхи
2 Ола Эйна 46′
21 Брайн Оладапо Идову
6 Леон Балогун 61′
4 Кеннет Омеруо
14 Келечи Ихеаначо 70′ 18′
7 Ахмед Муса
18 Алекс Ивоби 87′
9 Оларенваджу Кайоде
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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