Гол футболиста «Амкара» Идову принес сборной Нигерии победу над командой Аргентины

Источник: РИА "Новости"

У южноамериканцев голы забили Эвер Банега (27-я минута) и Серхио Агуэро (36). За сборную Нигерии отличились Келечи Ихеаначо (44), Алекс Айуоби (52, 73) и Брайан Идову (54). 25-летний игрок пермского «Амкара» Идову дебютировал в национальной команде, выйдя на замену на 46-й минуте, он забил победный гол в матче.

У сборной Аргентины на 76-й минуте на поле вышел полузащитник петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони. В составе нигерийцев на 70-й минуте появился бывший нападающий московского ЦСКА, а ныне игрок английского «Лестера» Ахмед Муса. Матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Аргентинская команда провела второй товарищеский матч в России подряд. 11 ноября южноамериканцы со счетом 1:0 победили сборную России в Москве на стадионе «Лужники».