Виталий Мутко: Я предлагал Ибрагимовичу на чистом английском играть за Россию

— А я ему наш паспорт предлагал. В Ростове когда был, захожу к «МЮ» в раздевалку, а там Ибрагимович сидит. Говорю ему: «Добро пожаловать на чемпионат мира!». На чистом английском, конечно (общий смех). Он отвечает: «Извините, я уже объявил, что не буду выступать за сборную Швеции». А я ему: «Я не за Швецию предлагаю!». Ибрагимович сказал, что это интересная мысль. Посмотрим на шведов. Это спорт. У итальянцев не то поколение. Были Дель Пьеро и другие звезды, а сейчас не вырастают такие игроки.