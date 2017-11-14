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20:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Виталий Мутко: Я предлагал Ибрагимовичу на чистом английском играть за Россию

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал о том, что он предлагал нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу российский паспорт.

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По его словам, это было в раздевалке английского клуба после матча Лиги Европы-2016/17 против «Ростова» (1:1).

— Златана будем уговаривать в сборную Швеции вернуться?

— А я ему наш паспорт предлагал. В Ростове когда был, захожу к «МЮ» в раздевалку, а там Ибрагимович сидит. Говорю ему: «Добро пожаловать на чемпионат мира!». На чистом английском, конечно (общий смех). Он отвечает: «Извините, я уже объявил, что не буду выступать за сборную Швеции». А я ему: «Я не за Швецию предлагаю!». Ибрагимович сказал, что это интересная мысль. Посмотрим на шведов. Это спорт. У итальянцев не то поколение. Были Дель Пьеро и другие звезды, а сейчас не вырастают такие игроки.

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Напомним, по итогам двух стыковых матчей Швеция победила Италию (1:0) и пробилась в финальную часть ЧМ-2018, которая пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Италия впервые с 1958 года не примет участия в турнире.

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