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20:09 (мск), источник: ТАСС

Договоренность о проведении товарищеского матча Россия — Италия остается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Договоренность между Российским футбольным союзом (РФС) и Итальянской федерацией футбола о проведении товарищеского матча с участием национальных сборных сохраняется. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что матч Россия — Италия может пройти 5 июня 2018 года и стать первым на московском стадионе «Динамо» после его реконструкции.

«Мы очень хотим сыграть со сборной Италии, договоренность есть. Но сейчас надо взять паузу, чтобы они пришли в себя», — сказал Мутко.

Итальянская сборная не сумела выйти в финальную часть чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России. Итальянцы в стыковых матчах уступили шведам (0:1, 0:0).

11 ноября московский стадион «Лужники», на котором пройдет финал ЧМ-2018, принял первый матч после реконструкции — сборная России в товарищеской встрече уступила команде Аргентины (0:1). Перед мировым первенством «Лужникам» осталось провести еще три тесовых игры. Одна из них уже известна — это товарищеский матч с бразильцами, который пройдет 23 марта, на вопрос, какие будут остальные, Мутко ответил: «Для сборной этого, в принципе, достаточно, там все-таки еще матч открытия чемпионата мира будет (с участием сборной России — прим. ТАСС). Другие стадионы будут готовы, у нас выбор огромный, а так еще посмотрим на “Лужники”, подумаем, что провести — дерби или другой матч; сейчас все завели свои стадионы, оттуда никого не выгонишь».

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