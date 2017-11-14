Договоренность о проведении товарищеского матча Россия — Италия остается

Ранее сообщалось, что матч Россия — Италия может пройти 5 июня 2018 года и стать первым на московском стадионе «Динамо» после его реконструкции.
«Мы очень хотим сыграть со сборной Италии, договоренность есть. Но сейчас надо взять паузу, чтобы они пришли в себя», — сказал Мутко.
Итальянская сборная не сумела выйти в финальную часть чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России. Итальянцы в стыковых матчах уступили шведам (0:1, 0:0).
11 ноября московский стадион «Лужники», на котором пройдет финал ЧМ-2018, принял первый матч после реконструкции — сборная России в товарищеской встрече уступила команде Аргентины (0:1). Перед мировым первенством «Лужникам» осталось провести еще три тесовых игры. Одна из них уже известна — это товарищеский матч с бразильцами, который пройдет 23 марта, на вопрос, какие будут остальные, Мутко ответил: «Для сборной этого, в принципе, достаточно, там