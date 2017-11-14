Договоренность о проведении товарищеского матча Россия — Италия остается

11 ноября московский стадион «Лужники», на котором пройдет финал ЧМ-2018, принял первый матч после реконструкции — сборная России в товарищеской встрече уступила команде Аргентины (0:1). Перед мировым первенством «Лужникам» осталось провести еще три тесовых игры. Одна из них уже известна — это товарищеский матч с бразильцами, который пройдет 23 марта, на вопрос, какие будут остальные, Мутко ответил: «Для сборной этого, в принципе, достаточно, там все-таки еще матч открытия чемпионата мира будет (с участием сборной России — прим. ТАСС). Другие стадионы будут готовы, у нас выбор огромный, а так еще посмотрим на “Лужники”, подумаем, что провести — дерби или другой матч; сейчас все завели свои стадионы, оттуда никого не выгонишь».