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19:53 (мск), источник: ТАСС

Мутко исключил возможность проведения матча сборных России и Сирии до ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сборные России и Сирии по футболу не смогут провести товарищеский матч до чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Сирии обратились к правительству России с предложением провести товарищеский матч между национальными сборными по футболу.

«Сирийцы хотели сыграть с нами, но никак. У нас весной планируются матчи с бразильцами и французами, в календарь [матч с сирийцами] не поместится. Не в обиду сирийцам», — сказал Мутко.

В марте 2018 года сборная России встретится с командой Бразилии и, по всей видимости, с командой Франции. Также российская сборная проведет не меньше двух товарищеских матчей незадолго до старта чемпионата мира — в конце мая — начале июня.

Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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