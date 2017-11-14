Мутко исключил возможность проведения матча сборных России и Сирии до ЧМ-2018

Сборная Швеции в понедельник в ответном стыковом матче в гостях сыграла вничью с командой Италии (0:0) и по сумме двух встреч пробилась на чемпионат мира.
Ранее в СМИ появилась информация, что власти Сирии обратились к правительству России с предложением провести товарищеский матч между национальными сборными по футболу.
«Сирийцы хотели сыграть с нами, но никак. У нас весной планируются матчи с бразильцами и французами, в календарь [матч с сирийцами] не поместится. Не в обиду сирийцам», — сказал Мутко.
В марте 2018 года сборная России встретится с командой Бразилии и, по всей видимости, с командой Франции. Также российская сборная проведет не меньше двух товарищеских матчей незадолго до старта чемпионата мира — в конце мая — начале июня.
Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.