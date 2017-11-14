Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Россия играет с Испанией в товарищеском матче (видео)
Сборная России в товарищеском матче встречается с командой Испании.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Сборная России в товарищеском матче встречается с командой Испании.
Матч проходит в
Также вы можете посмотреть трансляцию встречи с комментариями Виктора Гусева в паре с болелельщиком, участником конкурса #якомментатор, Михаилом Меламедом из Барнаула.
Текстовая
Посмотреть трансляцию с камер, следящих за действиями Андреса Иньесты и Дениса Глушакова вы можете здесь.