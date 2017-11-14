Россия играет с Испанией в товарищеском матче (видео)

Матч проходит в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 21:45 мск.

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Также вы можете посмотреть трансляцию встречи с комментариями Виктора Гусева в паре с болелельщиком, участником конкурса #якомментатор, Михаилом Меламедом из Барнаула.