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21:38 (мск)

Россия играет с Испанией в товарищеском матче (видео)

Сборная России в товарищеском матче встречается с командой Испании.

Матч проходит в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 21:45 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также вы можете посмотреть трансляцию встречи с комментариями Виктора Гусева в паре с болелельщиком, участником конкурса #якомментатор, Михаилом Меламедом из Барнаула.

Во время загрузки произошла ошибка.

Текстовая онлайн-трансляция матча здесь.

Посмотреть трансляцию с камер, следящих за действиями Андреса Иньесты и Дениса Глушакова вы можете здесь.

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