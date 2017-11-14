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18:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Златан должен сделать важнейший поступок в карьере и отказаться от сборной

«Если любишь — отпусти», или как там говорится в ванильных пабликах соцсетей.

Источник: Reuters

Прежде всего, должен сказать: я очень люблю скандинавский футбол в целом, сборную Швеции в частности и Златана Ибрагимовича, как нечто вообще отдельное в мировом футболе. Когда вокруг говорят, что любить Златана невозможно, я всегда отвечаю, что нет ничего проще. Этот самодовольный гений остаётся настолько искренним в своих мерзких чертах, что этим нельзя не восхищаться. Златан никогда даже не пытался скрывать свою сущность — и за эту честность, как и за постоянное волшебство из футбола с примесью восточных единоборств, его можно обожать.

Так и делают в Швеции. Все в этой стране закрывают глаза на его постоянные ссоры с тренерами сборной и хлопающие двери — они настолько любят Ибрагимовича, что на спортивных сайтах есть раздел «Футбол», а есть раздел «Златан». Чувство собственного величия ястреба из Русенгорда, и без того давно покинувшее пределы Солнечной системы, в такие моменты разрастается ещё сильнее.

Именно поэтому нельзя верить тому, что Златан сейчас беззаботно говорит об окончательном завершении карьеры в сборной. Если он захочет вернуться, для подготовки к этому будет брошена вся тяжёлая артиллерия — журналисты, эксперты, бывшие игроки, иранские бабушки из Русенгорда, которые «видели Златана ещё семилетним и понимают, как ему важно сыграть ещё на одном чемпионате мира». Все понимают, насколько страна любит Ибрагимовича, и тренер Янне Андерссон будет расплющен гигантским типографским станком, если сам не побежит на поклон к нему. Работать в таких условиях просто невозможно.

Златану стоит сейчас совершить самый важный поступок в своей карьере. Возможно, единственный по-настоящему благородный поступок в своей карьере. Он должен выступить с заявлением, в котором твёрдо должен дать понять: это уже не его война, и на чемпионат мира должны ехать люди, которые выгрызли эту путёвку у Нидерландов и Италии. Он должен снять давление с Андерссона и команды.

Златанозависимость сборной Швеции в его последние годы в команде стала просто неприличной. То, что всегда было проблемой сборных с одной большой звездой, стало в итоге душить целое поколение шведской молодёжи — именно она, выигравшая два года назад чемпионат Европы U21, теперь составляет скелет «блогульт». Вот факты: в прошлом отборочном цикле чемпионата мира, ещё со Златаном, у шведов была группа намного проще, но они забили меньше, чем сейчас. Более того, нынешний квалифай для шведов стал вообще вторым по результативности в собственной истории отборов на чемпионаты мира.

Почему это произошло? Потому что теперь Швеция качественнее создаёт моменты. В отборе на ЧМ-2014 сборная била чаще, но при этом за те же 10 матчей сделала на 64 обостряющие передачи меньше. Это говорит о том, что единственной опцией в атаке «блогульт» было найти Златана, который постарался бы пробиться сквозь толпу впившихся в него соперников. Сейчас шведы гораздо вариативнее. Остававшийся в сборной в тени главной звезды Маркус Берг за один квалифай превратился в самого полезного человека в мире — забил победный мяч в тяжело складывавшейся гостевой игре с Люксембургом, отдал голевую передачу, подарившую команде ничью с голландцами, покером с тем же Люксембургом обеспечил Швеции шикарную разницу мячей.

Задышал свободнее не только Берг. Когда-то сборная России Леонида Слуцкого проводила по факту финальный матч отбора на Евро-2016 против Швеции, и Златан был очевидно не готов играть из-за травмы. Тем не менее, его пришлось ставить в основу, и первый тайм «блогульт» был печальнее фильмов Андрея Звягинцева. В перерыве Ибрагимовича заменили, а во втором тайме зажёгся без Златана Эмиль Форсберг — это его удар в концовке в нереальном прыжке потащил Игорь Акинфеев. Сейчас Форсберг — главный игрок сборной, без Златана ему гораздо комфортнее действовать на позиции инсайда и выбирать, что делать с мячом. Такой же работой на противоположном краю занимается Виктор Классон — тоже немыслимый для златановской сборной футболист. Форсберг — чемпион того самого молодёжного Евро, и чтобы вы понимали силу шведского поколения: Классон тоже стал бы победителем, но его отцепили перед турниром из-за высочайшей конкуренции.

Талант новой шведской генерации раскрылся без главного игрока: сборная Янне Андерссона стала играть гораздо креативнее (не нужно судить по стыкам — в стыках никто не играет в футбол, все умирают за результат), и конвертировала выдумку в голы. Благодаря большему объёму обостряющих передач скандинавы чаще создают опасные положения в чужой штрафной, и это повысило точность их ударов почти на 15% относительно предыдущих отборов. Повысившаяся точность ударов неизбежно привела к увеличению результативности — так «блогульт» продиралась на первый за 12 лет чемпионат мира.

Сборная Швеции молода и талантлива, а огромное количество ноунеймов для широкой публики — только плюс для неё, потому что внимания к команде будет точно меньше, что позволяет спокойно работать. Единственное, что может мешать — постоянные вопросы о возможном возвращении Златана или (что хуже) навязывание его кандидатуры. Прошло меньше суток с момента слёз Джиджи Буффона, а Янне Андерссон уже закипает от темы Ибрагимовича. Общий тон в стиле «Ну да, сборная Швеции на чемпионате мира, очень интересно, да. А Златана-то вернёте? Что со Златаном? Когда вызовете Златана?» будет неизбежно сопровождать и разлагать команду до определённого до момента. До того момента, пока он сам не выйдет и не скажет, что закрывает тему раз и навсегда.

Это будет красивым завершением истории 36-летнего плохого парня. Тогда и вы поймёте, что любить Златана Ибрагимовича можно.

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