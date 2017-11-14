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17:49 (мск), источник: Sports.kz

Бородюк раскрыл планы сборной Казахстана на 2018 год

Проигравший шесть матчей из семи при одной ничьей со сборной Казахстана россиянин Александр Бородюк рассказал о планах команды на 2018 год.

«24 января 2018 года состоится жеребьевка дебютного розыгрыша Лиги Наций. Согласно ее результатам сборная Казахстана и наши болельщики узнают соперников в этом, безусловно, уникальном турнире. В рамках подготовки к нему в феврале 2018 мы планируем провести учебно-тренировочный сбор в Турции.

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На этом УТС тестирование пройдут футболисты, не попавшие на предыдущий сбор. В феврале 2018 года нет официальных турнирных дат ФИФА и УЕФА. Но я надеюсь, что руководство и тренеры футбольных клубов ПФЛК пойдут нам навстречу, и мы сумеем договориться по поводу приглашения игроков-сборников на УТС. Кроме этого, на март и июнь 2018 года у нас запланированы еще два учебно-тренировочных сбора, включающие по две товарищеские игры. Таким образом, до начала Лиги Наций, которая стартует 6 сентября 2018 года, мы должны сыграть как минимум четыре контрольных матча. В первую очередь работа на них будет направлена на совершенствование командной тактики", — поделился Бородюк.

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