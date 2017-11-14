Бородюк раскрыл планы сборной Казахстана на 2018 год
Проигравший шесть матчей из семи при одной ничьей со сборной Казахстана россиянин Александр Бородюк рассказал о планах команды на 2018 год.
Проигравший шесть матчей из семи при одной ничьей со сборной Казахстана россиянин Александр Бородюк рассказал о планах команды на 2018 год.
«24 января 2018 года состоится жеребьевка дебютного розыгрыша Лиги Наций. Согласно ее результатам сборная Казахстана и наши болельщики узнают соперников в этом, безусловно, уникальном турнире. В рамках подготовки к нему в феврале 2018 мы планируем провести
На этом УТС тестирование пройдут футболисты, не попавшие на предыдущий сбор. В феврале 2018 года нет официальных турнирных дат ФИФА и УЕФА. Но я надеюсь, что руководство и тренеры футбольных клубов ПФЛК пойдут нам навстречу, и мы сумеем договориться по поводу приглашения