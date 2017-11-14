Бородюк раскрыл планы сборной Казахстана на 2018 год

На этом УТС тестирование пройдут футболисты, не попавшие на предыдущий сбор. В феврале 2018 года нет официальных турнирных дат ФИФА и УЕФА. Но я надеюсь, что руководство и тренеры футбольных клубов ПФЛК пойдут нам навстречу, и мы сумеем договориться по поводу приглашения игроков-сборников на УТС. Кроме этого, на март и июнь 2018 года у нас запланированы еще два учебно-тренировочных сбора, включающие по две товарищеские игры. Таким образом, до начала Лиги Наций, которая стартует 6 сентября 2018 года, мы должны сыграть как минимум четыре контрольных матча. В первую очередь работа на них будет направлена на совершенствование командной тактики", — поделился Бородюк.