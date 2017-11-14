Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Футболисты сборной Колумбии на выезде разгромили команду Китая в товарищеском матче
МОСКВА, 14 ноя —
МОСКВА, 14 ноя —
Встреча, прошедшая во вторник в Китае, завершилась победой колумбийцев со счетом 4:0. Дубль сделал Мигель Анхель Борха (66-я и 90-я минуты), еще по голу забили Фелипе Пардо (6) и Карлос Бакка (61).
Сборная Колумбии ранее оформила путевку в финальную часть чемпионата мира-2018 в России, китайцы остались за бортом турнира.
|Марчелло Липпи
|Хосе Пекерман
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Юмпеи Иида (Япония)