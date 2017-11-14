Футболисты сборной Колумбии на выезде разгромили команду Китая в товарищеском матче

Встреча, прошедшая во вторник в Китае, завершилась победой колумбийцев со счетом 4:0. Дубль сделал Мигель Анхель Борха (66-я и 90-я минуты), еще по голу забили Фелипе Пардо (6) и Карлос Бакка (61).