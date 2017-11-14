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17:43 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты сборной Колумбии на выезде разгромили команду Китая в товарищеском матче

МОСКВА, 14 ноя — Р-Спорт. Футболисты сборной Колумбии на выезде разгромили команду Китая в товарищеском матче.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Китае, завершилась победой колумбийцев со счетом 4:0. Дубль сделал Мигель Анхель Борха (66-я и 90-я минуты), еще по голу забили Фелипе Пардо (6) и Карлос Бакка (61).

Сборная Колумбии ранее оформила путевку в финальную часть чемпионата мира-2018 в России, китайцы остались за бортом турнира.

Китай 0:4
Первый тайм: 0:1
Колумбия
14.11.2017, 14:35 матчи: Сборные Chongqing Olympic Sports Center
Главные тренеры
Марчелло Липпи Хосе Пекерман
Голы
  Фелипе Пардо 6′
  Карлос Бакка 61′
  Мигель Борха 66′
  Мигель Борха 90+1′
Составы
  Хосе Куадрадо
  Йерри Мина
  Джованни Морено
  Карлос Санчес
  Джефферсон Лерма
  Франк Фабра 75′
  Эдер Альварес Баланта
  Давинсон Санчес 72′
  Оскар Мурильо
  Фелипе Пардо 72′
  Авилес Уртадо
  Абель Агилар 65′
  Вильмар Барриос
  Карлос Бакка 68′
  Матеус Урибе
  Дуван Сапата 45′
  Мигель Борха
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Юмпеи Иида (Япония)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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