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17:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Атака сборной России. Что не так?

Рассказываем о вариантах решения проблем с изобретательностью в нападении, с которыми столкнулась команда Станислава Черчесова.

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Матч против Аргентины (0:1) стал для россиян одним из самых скудных на атакующие действия за все время работы Черчесова. Ноль точных острых передач, один удар в створ за 90 минут (в исполнении Глушакова после «стандарта» во втором тайме), минимум перспективных подходов — с таким футболом на чемпионате мира вполне можно не выйти из группы. И мощь со статусом соперника не должны служить оправданием: во-первых, южноамериканцы играли в полноги, во-вторых, проблемы с творчеством преследовали нас и в предыдущей встрече с Ираном.

Размышляя о том, что наша сборная может и должна улучшить, необходимо еще раз напомнить ключевые факторы: действовать первым номером и подавлять соперников (особенно, класс которых выше среднего) мы не умеем и до лета уже не научимся, в матче с той же Испанией придется много бегать без мяча, а главные атакующие козыри — быстрый переход в атаку после отборов и перехватов, поиск ошибок соперников в передачах и при перестроениях, а также стандартные положения.

Основную проблему в игре с Аргентиной Черчесов уже озвучил на пресс-конференции: даже отвоевывая мяч, команда оказалась неспособной переключаться на атакующий режим. Почти сразу следовали новые потери, не хватало движения, адресатов, нестандартных действий. И кое-что тренерский штаб перед вторником наверняка изменит.

Футбол
Товарищеские матчи 2017
11.11.2017, 16:00
Россия
0Аргентина1

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ТРЕХ ЧИСТЫХ ФОРВАРДОВ.

В первую очередь напрашивается уход от тактики 3−4−3 к более привычным для сборной 3−5−2. При расстановке, используемой в субботу в «Лужниках» до перерыва, вся наша тройка нападающих (Полоз, Смолов, Кокорин) оказалась отрезана от мяча, поскольку ослабленная количественно центральная зона (Глушаков и Кузяев) с трудом поспевала в обороне, на атакующие же действия ее попросту не хватало. Аргентинцы создавали в средней линии численное преимущество, перекрывали зоны, и все попытки розыгрыша мяча заканчивались неудачно. Помочь решить проблему могли бы фланговые защитники, но у Мариу Фернандеса игра совсем не пошла, а Рауш тоже по уши погряз в обороне.

Для начала Черчесов с бровки стал требовать от форвардов глубже оттягиваться назад и помогать цепляться за мяч, а в перерыве убрал с поля Полоза и выпустил Дзагоева. Формально Алан тоже действовал ближе к левому флангу, но все же он лучше Дмитрия чувствует, когда нужно сместиться в центр и открыться между линиями, также ему мало равных по стремлению всегда двигать мяч вперед. И футбол нашей команды с хавбеком ЦСКА стал действительно выглядеть приличнее.

Трудно сейчас сказать, готов ли Дзагоев выйти с первых минут против испанцев, но хочется верить, что хотя бы на полтора тайма его хватит. И даже если у него возникнут проблемы с формой, еще один центральный атакующий полузащитник для выхода из обороны все равно нужен. Альтернативой может стать кто-то из Миранчуков. Кстати, почему бы не попробовать хотя бы на каком-то отрезке именно связку братьев-железнодорожников, прекрасно работающую в «Локомотиве»?

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ВКЛЮЧАТЬСЯ В ПРЕССИНГ НА ЧУЖОЙ ПОЛОВИНЕ.

Странно было наблюдать за тем, как российские футболисты в игре с Аргентиной часто вжимались в свою половину, даже не пытаясь вступать в отбор. То ли не хватало уверенности в собственном уровне движения, которое действительно оказалось не лучшим, то ли таков был тренерский план, но напугать соперника высоким прессингом удалось пару раз лишь в дебютном отрезке первого тайма, а также эпизодами — после перерыва.

И ведь когда наша команда пробовала, часто получалось. Вспомним один из самых опасных эпизодов, закончившихся рискованным подкатом Маскерано под Рауша, — возник он как раз после того, как российские футболисты втроем накрыли выходящих из обороны аргентинцев на левом фланге. Проблески удачного прессинга встречались и во втором тайме, но слишком редко. Понятно, что все 90 минут организованно и агрессивно действовать в отборе никто не способен, однако если только пятиться назад, не встречать соперников в момент приема мяча и давать время для передач, ничего хорошего точно не выйдет.

Вспомним еще раз наши главные атакующие козыри. Отборы и перехваты на чужой половине, ловля оппонентов на перестроениях в переходных фазах — возможный ключ к успеху. Кстати, для этих целей Ерохин, вероятно, подойдет против испанцев лучше, чем Кузяев. Визуально кажется, что сейчас Александр может предложить лучший уровень движения и большим объем работы, чем Далер, испытывавший проблемы со здоровьем и сдавший по сравнению с началом сезона.

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ДЕРЖАТЬ В УМЕ ПЛАН «ПРОСТОЙ НАВАЛ».

У каждой средней сборной (а наша пока относится именно к таким) может случиться матч, когда она видит мяч по большим праздникам, когда соперник гораздо лучше и искуснее в комбинациях, когда не получается банально переходить центр поля за счет коротких передач.

В таких случаях на выручку может прийти наличие габаритного нападающего, играющего роль «таргетмена». Минуя среднюю линию, можно отправлять мяч длинными передачами в его направлении, а крайним форвардам и хавбекам стягиваться к штрафной, цепляясь за скидки и отскоки. Смущает, что сейчас, без Дзюбы и Бухарова, российская команда такого оружия лишилась. И Кокорин, и Смолов — нападающие свободных зон, а не верховой борьбы, и им самим бывает комфортно играть рядом с «большим» партнером. В.

В данный момент в наличии у Черчесова есть только Заболотный, которого Станислав Саламович пока выпускает лишь в самых концовках. Причины ясны: у форварда «Тосно» слишком мало опыта, да и уровень мастерства временем и серьезными битвами еще не проверен и не оценен. Но, возможно, если с переходом центрального круга снова возникнут проблемы, тренерскому штабу стоит попробовать новичка в деле.

В простом вертикальном футболе нет ничего зазорного, особенно в нашем положении.

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ЖДАТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ ЗОБНИНА И ГОЛОВИНА.

Если же рассматривать не ближайший матч с Испанией (в котором, возможно, мы и не увидим значительных улучшений в атаке), а чемпионат мира, то хочется верить, что на нем состав нашей команды пополнится Головиным и Зобниным. В своей лучшей форме оба — самые мобильные, работоспособные и разносторонние полузащитники в стране. С хавбеком ЦСКА, его стартовой скоростью, взрывным дриблингом, перемещениями и умениями начать атаку из глубины резким станет куда легче выходить из обороны. А полузащитник «Спартака» обеспечит плотность и подстраховку, которых пока не хватает сборной.

Матч Россия — Испания пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, 14 ноября, и начнется в 21.45 по московскому времени.

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