Футболисты сборной Южной Кореи сыграли вничью с командой Сербии в товарищеском матче

Игра, прошедшая во вторник в Ульсане, завершилась со счетом 1:1. На гол Адема Ляйича (59-я минута) хозяева ответили точным ударом Ку Джачхоля (62) с пенальти.

Обе сборные вышли в финальную часть чемпионата мира 2018 года в России, жеребьевка которой пройдет 1 декабря в Москве.