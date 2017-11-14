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16:28 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты сборной Южной Кореи сыграли вничью с командой Сербии в товарищеском матче

МОСКВА, 14 ноя — Р-Спорт. Футболисты сборной Южной Кореи на своем поле сыграли вничью с командой Сербии в товарищеском матче.

Источник: AP 2017

Игра, прошедшая во вторник в Ульсане, завершилась со счетом 1:1. На гол Адема Ляйича (59-я минута) хозяева ответили точным ударом Ку Джачхоля (62) с пенальти.

Обе сборные вышли в финальную часть чемпионата мира 2018 года в России, жеребьевка которой пройдет 1 декабря в Москве.

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