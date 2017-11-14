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14:16 (мск), источник: Р-Спорт

Канчельскис: Футболистам РФ не надо играть первым номером с испанцами, это безумие

МОСКВА, 14 ноя — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Футболистам сборной России не стоит играть против команды Испании первым номером, это безумие, заявил агентству «Р-Спорт» бывший полузащитник российской сборной Андрей Канчельскис.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник в Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова встретится со сборной Испании в контрольном матче. Начало игры в 21:45 мск.

«Нам всегда нужно играть вторым номером, тем более с испанцами. Не надо обманывать себя. Это безумие — играть против Испании первым номером, говорить, что мы должны прессинговать их. Когда прессингуешь, соперник не может выйти из обороны в атаку. Это годами тренируется. Против Испании надо играть вторым номером, не давать им пространства. Они на высочайшем уровне контролируют мяч», — сказал Канчельскис по телефону.

Российские футболисты 11 ноября проиграли аргентинцам в «Лужниках» со счетом 0:1.

«Сборной России в матче с испанцами придется намного тяжелее, чем с аргентинцами, которые пешком ходили. Аргентинцы усилий никаких не прикладывали. Сборная Испании будет играть по-другому. Если они поймают свою игру, очень большие проблемы будут у нашей команды. Голы будут — это 100%, хотелось бы, чтобы и наши ребята тоже забили. Испанцы не будут прощать ошибки, как аргентинцы. Те играли вальяжно. Приехали, посмотрели Москву, сыграли в свое удовольствие и уехали», — отметил Канчельскис.

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