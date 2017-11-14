Канчельскис: Футболистам РФ не надо играть первым номером с испанцами, это безумие

Источник: РИА "Новости"

Во вторник в Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова встретится со сборной Испании в контрольном матче. Начало игры в 21:45 мск.

«Нам всегда нужно играть вторым номером, тем более с испанцами. Не надо обманывать себя. Это безумие — играть против Испании первым номером, говорить, что мы должны прессинговать их. Когда прессингуешь, соперник не может выйти из обороны в атаку. Это годами тренируется. Против Испании надо играть вторым номером, не давать им пространства. Они на высочайшем уровне контролируют мяч», — сказал Канчельскис по телефону.

Российские футболисты 11 ноября проиграли аргентинцам в «Лужниках» со счетом 0:1.