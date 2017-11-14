Канчельскис: Футболистам РФ не надо играть первым номером с испанцами, это безумие
МОСКВА, 14 ноя —
МОСКВА, 14 ноя —
Во вторник в
«Нам всегда нужно играть вторым номером, тем более с испанцами. Не надо обманывать себя. Это безумие — играть против Испании первым номером, говорить, что мы должны прессинговать их. Когда прессингуешь, соперник не может выйти из обороны в атаку. Это годами тренируется. Против Испании надо играть вторым номером, не давать им пространства. Они на высочайшем уровне контролируют мяч», — сказал Канчельскис по телефону.
Российские футболисты 11 ноября проиграли аргентинцам в «Лужниках» со счетом 0:1.
«Сборной России в матче с испанцами придется намного тяжелее, чем с аргентинцами, которые пешком ходили. Аргентинцы усилий никаких не прикладывали. Сборная Испании будет играть