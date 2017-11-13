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Сборная Польши уступила Мексике в товарищеском матче
Сборная Польши потерпела поражение в товарищеском матче с командой Мексики.
Сборная Польши потерпела поражение в товарищеском матче с командой Мексики.
Встреча прошла в Гданьске на стадионе «Энерга Гданьск» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 13-й минуте забил нападающий Рауль Хименес. Голевую передачу отдал полузащитник Хавьер Акино.
Напомним, что по итогам квалификации чемпионата мира 2018 года сборные Польши и Мексики обеспечили себе участие на турнире. Поляки выиграли отборочную группу Е в европейской квалификации, а мексиканцы финишировали на первом месте в южноамериканской группе отбора.
|Адам Навалка
|Хуан Карлос Осорио
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Оливер Драхта (Австрия)