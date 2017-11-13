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00:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Польши уступила Мексике в товарищеском матче

Сборная Польши потерпела поражение в товарищеском матче с командой Мексики.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Гданьске на стадионе «Энерга Гданьск» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 13-й минуте забил нападающий Рауль Хименес. Голевую передачу отдал полузащитник Хавьер Акино.

Напомним, что по итогам квалификации чемпионата мира 2018 года сборные Польши и Мексики обеспечили себе участие на турнире. Поляки выиграли отборочную группу Е в европейской квалификации, а мексиканцы финишировали на первом месте в южноамериканской группе отбора.

Польша 0:1
Первый тайм: 0:1
Мексика
13.11.2017, 22:45 матчи: Сборные Stadion Energa
Главные тренеры
Адам Навалка Хуан Карлос Осорио
Голы
9 Рауль Хименес 13′
Составы
Войчех Щенсны  
Ярослав Ях  
Тиагу Ционек  
Томаш Кендзера  
Кшиштоф Мончиньски  
Петр Зелиньски  
45′ Артур Енджейчик  
Павел Вшолек  
83′ Мачей Рыбус  
Рафал Кужава  
76′ Мацей Макушевски  
Якуб Блащиковски  
62′ Кароль Линетти  
Рафал Вольски  
71′ Якуб Сверчок  
Мариуш Стемпиньски  
  Хосе Корона
7 Мигель Лаюн
5 Диего Рейес
18 Андрес Гуардадо
  Хесус Гальярдо
  Уго Айяла 45′
2 Нестор Араухо
15 Эктор Морено 63′
11 Карлос Альберто Вела
  Карлос Сальсидо 45′
  Сесар Монтес
6 Хонатан дос Сантос 74′
  Омар Говеа
20 Хавьер Акино 45′
22 Ирвинг Лосано
9 Рауль Хименес 45′
19 Орибе Перальта
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 2
4 Угловые 6
13 Фолы 10
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Оливер Драхта (Австрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Мексика
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