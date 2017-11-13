Сборная Польши уступила Мексике в товарищеском матче

Встреча прошла в Гданьске на стадионе «Энерга Гданьск» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Напомним, что по итогам квалификации чемпионата мира 2018 года сборные Польши и Мексики обеспечили себе участие на турнире. Поляки выиграли отборочную группу Е в европейской квалификации, а мексиканцы финишировали на первом месте в южноамериканской группе отбора.