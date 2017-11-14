Лужи не будет! Почему в Питере не повторится московский скандал

Источник: Спорт-Экспресс

ТЕСТИРОВАНИЕ.

Первый матч на стадионе «Санкт-Петербург» провели в конце апреля, но тестировать сооружение начали еще в феврале: для начала провели шоу для 10 тысяч зрителей. В дальнейшем вместимость увеличивали дозированными порциями — на игре «Зенита» с «Уралом» открыли только первый ярус, это около 20 тысяч мест, а на встречу с «Ахматом» продали чуть больше 30 тысяч билетов. Максимально же трибуны открыли уже летом — во время Кубка конфедераций. После каждого из тестов организаторы анализировали множество нюансов, в том числе, и логистику: скорость прохода на сектора и выхода с них. Так удалось избежать появления неприятных сюрпризов, вроде давки по пути к метро.

А вот обновленные «Лужники» сходу проверяли матчем с 80-тысячной аудиторией. Возможно, отсюда и проблемы.

ОПЫТ.

Нет сомнений, что организацией игры с участием сборной России в Петербурге занимаются те же специалисты, что делают это на матчах «Зенита». За несколько месяцев эксплуатации сине-бело-голубые успели не только как следует изучить арену, но и избавиться от ряда недостатков. Например, многострадальная крыша уже не протекает.

У петербуржцев изначально не было серьезных проблем с выходом со стадиона — они имелись со входом. До окончательной победы тут еще далеко, но очереди все-таки стали заметно меньше. В первую очередь потому, что клуб действительно убедил болельщиков приходить на пораньше, организовав многочисленные развлечения на фан-променаде. А еще «Зенит» открыл пару лишних входных групп со стороны Яхтенного моста и организовал отдельный проход для людей, которые пришли на футбол налегке — без рюкзаков и сумок.

Опыт проведения игр клуба из Северной столицы поможет обойтись без накладок и на матче Россия — Испания.

РАСПОЛОЖЕНИЕ.

Многие до сих пор ругаются, что от ближайшей станции метро до стадиона «Санкт-Петербург» нужно идти почти полчаса пешком, но, с другой стороны, такое расстояние помогает избегать людских «пробок». Кто-то идет быстрее, кто-то медленнее, некоторые вообще отправляются в ближайшие рестораны или не спеша прогуливаются по парку — толпа растягивается и к метрополитену люди приходят постепенно, давки на платформе не возникает.

Уехать с арены можно и на автобусе — неподалеку есть целая станция этого вида транспорта. А еще пользуется популярностью Яхтенный мост, по которому Крестовский остров покидают жители северных районов Петербурга. Множество способов уехать с «Санкт-Петербурга» помогают избежать столпотворения на выходе.

КРЫША.

После матча Россия — Аргентина сильнее всех ругались посетители верхнего яруса — их сорок минут держали на холоде. В Петербурге тоже открывают сектора по очереди, но ждать приходится не более четверти часа. Да и замерзнуть невозможно — благодаря закрытой крыше, даже в ноябрьские «+3» внутри арены поддерживаются комфортные 15−18 градусов тепла. Люди спокойно сидят без верхней одежды, не опасаясь переохлаждения.

ПОЛИЦИЯ.

Узкие коридоры солдат, конная полиция и прочие традиционные «радости» похода на футбол в Москве совершенно не актуальны для Петербурга. Не берусь утверждать, что невские сотрудники охраны правопорядка работают профессиональнее, чем их коллеги из столицы, но факт налицо — после матчей «Зенита» полицейских почти не видно. Да, их можно встретить у станций метро, они рассредоточены и по парку, но роль суровых конвоиров, которые гонят толпу по заранее намеченному маршруту они точно не исполняют.

Матч Россия — Испания пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, 14 ноября, и начнется в 21.45 по московскому времени.