Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
49-летняя Валерия в шикарном наряде удивила поклонников
Текущие события
Футбол. Сборные
13.11
Польша0
Мексика1
Футбол. Сборные
13.11
Турция2
Албания3
Футбол. Сборные
13.11
Болгария1
Саудовская Аравия0
Футбол. Сборные
13.11
Армения3
Кипр2
Футбол. Сборные
13.11
Грузия2
Беларусь2
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея
Сербия
Все события
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
СМИ: Жванецкий растроган прощанием с Задорновым
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Черчесов — не предсказатель. Как Россия готовится к Испании
МОК обвиняет Зайцеву. В чем причины
Алена Шишкова отпраздновала день рождения в Дубае
Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
7 неловких вопросов сексологу
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
14Сборная России: они сыграют против Месси
7Тренировка сборной Аргентины в Москве
00:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лужи не будет! Почему в Питере не повторится московский скандал

Объясняем, почему сегодня в Санкт-Петербурге не должны возникнуть проблемы, схожие с ситуацией после встречи Россия — Аргентина в московских Лужниках.

Источник: Спорт-Экспресс

ТЕСТИРОВАНИЕ.

Первый матч на стадионе «Санкт-Петербург» провели в конце апреля, но тестировать сооружение начали еще в феврале: для начала провели шоу для 10 тысяч зрителей. В дальнейшем вместимость увеличивали дозированными порциями — на игре «Зенита» с «Уралом» открыли только первый ярус, это около 20 тысяч мест, а на встречу с «Ахматом» продали чуть больше 30 тысяч билетов. Максимально же трибуны открыли уже летом — во время Кубка конфедераций. После каждого из тестов организаторы анализировали множество нюансов, в том числе, и логистику: скорость прохода на сектора и выхода с них. Так удалось избежать появления неприятных сюрпризов, вроде давки по пути к метро.

А вот обновленные «Лужники» сходу проверяли матчем с 80-тысячной аудиторией. Возможно, отсюда и проблемы.

ОПЫТ.

Нет сомнений, что организацией игры с участием сборной России в Петербурге занимаются те же специалисты, что делают это на матчах «Зенита». За несколько месяцев эксплуатации сине-бело-голубые успели не только как следует изучить арену, но и избавиться от ряда недостатков. Например, многострадальная крыша уже не протекает.

У петербуржцев изначально не было серьезных проблем с выходом со стадиона — они имелись со входом. До окончательной победы тут еще далеко, но очереди все-таки стали заметно меньше. В первую очередь потому, что клуб действительно убедил болельщиков приходить на пораньше, организовав многочисленные развлечения на фан-променаде. А еще «Зенит» открыл пару лишних входных групп со стороны Яхтенного моста и организовал отдельный проход для людей, которые пришли на футбол налегке — без рюкзаков и сумок.

Опыт проведения игр клуба из Северной столицы поможет обойтись без накладок и на матче Россия — Испания.

РАСПОЛОЖЕНИЕ.

Многие до сих пор ругаются, что от ближайшей станции метро до стадиона «Санкт-Петербург» нужно идти почти полчаса пешком, но, с другой стороны, такое расстояние помогает избегать людских «пробок». Кто-то идет быстрее, кто-то медленнее, некоторые вообще отправляются в ближайшие рестораны или не спеша прогуливаются по парку — толпа растягивается и к метрополитену люди приходят постепенно, давки на платформе не возникает.

Уехать с арены можно и на автобусе — неподалеку есть целая станция этого вида транспорта. А еще пользуется популярностью Яхтенный мост, по которому Крестовский остров покидают жители северных районов Петербурга. Множество способов уехать с «Санкт-Петербурга» помогают избежать столпотворения на выходе.

КРЫША.

После матча Россия — Аргентина сильнее всех ругались посетители верхнего яруса — их сорок минут держали на холоде. В Петербурге тоже открывают сектора по очереди, но ждать приходится не более четверти часа. Да и замерзнуть невозможно — благодаря закрытой крыше, даже в ноябрьские «+3» внутри арены поддерживаются комфортные 15−18 градусов тепла. Люди спокойно сидят без верхней одежды, не опасаясь переохлаждения.

ПОЛИЦИЯ.

Узкие коридоры солдат, конная полиция и прочие традиционные «радости» похода на футбол в Москве совершенно не актуальны для Петербурга. Не берусь утверждать, что невские сотрудники охраны правопорядка работают профессиональнее, чем их коллеги из столицы, но факт налицо — после матчей «Зенита» полицейских почти не видно. Да, их можно встретить у станций метро, они рассредоточены и по парку, но роль суровых конвоиров, которые гонят толпу по заранее намеченному маршруту они точно не исполняют.

Матч Россия — Испания пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, 14 ноября, и начнется в 21.45 по московскому времени.

Сергей ЯРМЕНКО
из Санкт-Петербурга.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
НовостиМатчиСоставСтатистика
Давка в Лужниках: скандал после матча Россия - Аргентина
«Фурия Роха» гостит в Петербурге: Россия сыграет с Испанией
МОК обвиняет Зайцеву. В чем причины
Буффон сообщил, что провёл последний матч за сборную Италии
Аршавин официально остается в «Кайрате»
Участие Давида Сильвы в матче Россия — Испания под вопросом
НХЛ назвала две тройки звезд недели, отметив в каждой россиян
«Ак Барс» потерпел третье поражение подряд в КХЛ
Новости
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь