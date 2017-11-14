Лужи не будет! Почему в Питере не повторится московский скандал
Объясняем, почему сегодня в
Объясняем, почему сегодня в
ТЕСТИРОВАНИЕ.
Первый матч на стадионе «Санкт-Петербург» провели в конце апреля, но тестировать сооружение начали еще в феврале: для начала провели шоу для 10 тысяч зрителей. В дальнейшем вместимость увеличивали дозированными порциями — на игре «Зенита» с «Уралом» открыли только первый ярус, это около 20 тысяч мест, а на встречу с «Ахматом» продали чуть больше 30 тысяч билетов. Максимально же трибуны открыли уже летом — во время Кубка конфедераций. После каждого из тестов организаторы анализировали множество нюансов, в том числе, и логистику: скорость прохода на сектора и выхода с них. Так удалось избежать появления неприятных сюрпризов, вроде давки по пути к метро.
А вот обновленные «Лужники» сходу проверяли матчем с 80-тысячной аудиторией. Возможно, отсюда и проблемы.
ОПЫТ.
Нет сомнений, что организацией игры с участием сборной России в Петербурге занимаются те же специалисты, что делают это на матчах «Зенита». За несколько месяцев эксплуатации
У петербуржцев изначально не было серьезных проблем с выходом со стадиона — они имелись со входом. До окончательной победы тут еще далеко, но очереди
Опыт проведения игр клуба из Северной столицы поможет обойтись без накладок и на матче Россия — Испания.
РАСПОЛОЖЕНИЕ.
Многие до сих пор ругаются, что от ближайшей станции метро до стадиона «Санкт-Петербург» нужно идти почти полчаса пешком, но, с другой стороны, такое расстояние помогает избегать людских «пробок».
Уехать с арены можно и на автобусе — неподалеку есть целая станция этого вида транспорта. А еще пользуется популярностью Яхтенный мост, по которому Крестовский остров покидают жители северных районов Петербурга. Множество способов уехать с «Санкт-Петербурга» помогают избежать столпотворения на выходе.
КРЫША.
После матча Россия — Аргентина сильнее всех ругались посетители верхнего яруса — их сорок минут держали на холоде. В Петербурге тоже открывают сектора по очереди, но ждать приходится не более четверти часа. Да и замерзнуть невозможно — благодаря закрытой крыше, даже в ноябрьские «+3» внутри арены поддерживаются комфортные 15−18 градусов тепла. Люди спокойно сидят без верхней одежды, не опасаясь переохлаждения.
ПОЛИЦИЯ.
Узкие коридоры солдат, конная полиция и прочие традиционные «радости» похода на футбол в Москве совершенно не актуальны для Петербурга. Не берусь утверждать, что невские сотрудники охраны правопорядка работают профессиональнее, чем их коллеги из столицы, но факт налицо — после матчей «Зенита» полицейских почти не видно. Да, их можно встретить у станций метро, они рассредоточены и по парку, но роль суровых конвоиров, которые гонят толпу по заранее намеченному маршруту они точно не исполняют.
Матч Россия — Испания пройдет в
Сергей ЯРМЕНКО
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