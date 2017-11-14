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00:14 (мск), источник: Р-Спорт

«Фурия Роха» гостит в Санкт-Петербурге: российские футболисты сыграют с испанцами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболисты сборной России сыграют товарищеский матч с командой Испании. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе чемпионата мира 2018 года на Крестовском острове во вторник, 14 ноября. Начало — 21:45 мск.

Источник: РИА "Новости"

Новая проверка на прочность.

Сборная России в минувшую субботу в товарищеском матче в Москве потерпела поражение (0:1) от одной из сильнейших сборных мира — команды Аргентины. Во вторник россияне встретятся с испанской командой, стиль игры которой напоминает манеру «альбиселесте». Конечно, в составе сборной Испании нет своего Месси, зато в ней есть партнеры Лионеля по «Барселоне». Команда Станислава Черчесова вновь встретится с футболистами, которые умеют и любят подолгу контролировать мяч.

Футбол
Товарищеские матчи 2017
14.11.2017, 21:45
Россия
-Испания-

«Я бы сказал, что испанцы так же держат мяч, как и аргентинцы, но играют быстрее и стараются быстрее доставлять мяч вперед. Играют в четыре защитника, в игре с израильтянами перестроились в три защитника. Мы не знаем, как они сыграют, во время матч поймем», — сказал Черчесов журналистам в Санкт-Петербурге в понедельник.

Тренер также ответил на вопрос о том, выиграют ли испанцы чемпионат мира в России. «Это команда высокого уровня, один из претендентов (на победу), но желающих стать чемпионом мира будет достаточно», — сказал Черчесов.

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев также пообщался с журналистами и признал, что его команде будет тяжело противостоять испанцам. «С испанцами будет тяжело, всем сложно с ними играть. Все сборные с ними показывают не лучшую игру, потому что они “сажают на контроль”. У них есть слабые места, надо будет этим воспользоваться», — сказал Дзагоев журналистам.

Наверняка результат предстоящего матча отойдет на второй план, потому что сама возможность сыграть с самой титулованной сборной XXI века должна пойти на пользу российским футболистам. Именно в таких встречах одни должны набираться уверенности перед домашним чемпионатом мира. «Фурия Роха» в нынешнем веке дважды выигрывала чемпионат Европы (2008, 2012) и впервые в истории победила на чемпионате мира в 2010 году. Перед матчем обе команды провели тренировки на стадионе «Петровский».

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Лопетеги ждет встречи с россиянами на чемпионате мира.

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги приехал пообщаться с российскими журналистами вечером в понедельник. Перед игрой стало известно, что матч пропустит один из лидеров сборной Испании, полузащитник мадридского «Реала» Иско. Лопетеги пояснил, что это не станет проблемой для его команды.

«Иско очень важный футболист для нас, он сейчас в фантастической форме. Но важен коллектив, у нас завтра будет коллектив вне зависимости от того, кто выйдет на поле. Завтра сборная Испании покажет себя с лучшей стороны, мы покажем хороший футбол. Сборная Испании не попала в первую корзину при жеребьевке чемпионата мира, так что завтра будет настоящая проверка, возможно, сборная России будет нашим соперником на групповом этапе», — сказал Лопетеги.

Голкипер сборной Испании Давид де Хеа в сентябре играл против московского ЦСКА в Лиге чемпионов. В той встрече российский клуб уступил «Манчестер Юнайтед» с разгромным счетом 1:4 в Москве. Де Хеа в понедельник заявил, что игра против сборной России будет похожа на сентябрьский матч.

«Да, я недавно был в России на матче против ЦСКА. Как отметил тренер, у сборной России игроки техничные, очень быстрые. Мне кажется, что игра сборной будет чем-то похожа на игру ЦСКА. И нам предстоит встреча с очень опасным соперником, тем более что россияне играют дома. Нужно сыграть предельно внимательно, чтобы одержать победу», — заявил де Хеа на пресс-конференции.

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Крайне неудобный соперник.

Сборная Испании по футболу является крайне неудобным соперником для российской команды. Из пяти матчей россияне проиграли в четырех встречах. Самыми памятными стали два разгрома на чемпионате Европы 2008 года. Сперва «Фурия Роха» выиграла в группе (4:1), а затем — в полуфинале (3:0).

Участником тех матчей был голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев, который по-прежнему остается членом сборной России. Перед матчем Черчесов заявил, что Акинфеев, а также форвард Александр Кокорин и защитник Марио Фернандес находятся не в лучшем состоянии после игры с аргентинцами.

«Фернандес, Акинфеев и Кокорин будут заниматься индивидуально, есть вопросы по их состоянию. Остальные в общей группе. (Голкипер Андрей) Лунев в хорошем состоянии, он готовится, как и все», — сказал Черчесов журналистам.

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