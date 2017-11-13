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23:36 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Албании по футболу обыграла команду Турции в товарищеском матче

МОСКВА, 13 ноя — Р-Спорт. Футболисты сборной Албании нанесли гостевое поражение команде Турции в контрольной игре.

Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Анталье, завершилась со счетом 3:2 в пользу албанцев.

В составе победителей дубль оформил Армандо Садику (24-я и 39-я минуты), еще один мяч забил Эрос Грезда (55). У хозяев отличились Дженгиз Ундер (47) и Эмре Акбаба (60).

Сборная Албании еще в первом тайме осталась вдесятером — на 41-й минуте вторую желтую карточку получил Ледиан Мемушай.

Сборные Турции и Албании пропустят чемпионат мира 2018 года в России, так как не смогли преодолеть квалификационный отбор.

Турция 2:3
Первый тайм: 0:2
Албания
13.11.2017, 20:30 матчи: Сборные Antalya Stadyumu
Главные тренеры
Мирча Луческу Кристиан Пануччи
Голы
47′ Дженгиз Ундер  
60′ Эмре Акбаба  
  Армандо Садику 24′
  Армандо Садику 39′
  Эрос Грезда 55′
Составы
Волкан Бабаджан  
90+2′ Чаглар Сеюнджю  
Окай Йокушлу  
Езякуп Огузхан  
90+3′ Тосун Дженк  
45′ Барыш Ярдымджы  
Угур Демирок  
45′ Атила Туран  
Кейбаши Исмаил  
41′ 45′ Сердар Азиз  
77′ Туфан Озан  
75′ Хакан Чалханоглу  
Юсуф Язиджи  
71′ Дженгиз Ундер  
Энес Унал  
60′ Кенан Караман  
Эмре Акбаба  
  Этрит Бериша
  Эльсеид Хюсай
  Мергим Маврай
  Фредерик Весели
  Таулант Джака
  Ледиан Мемушай 32′ 41′
  Эрмир Леньяни 67′
  Арлинд Айети
  Эрос Грезда 81′
  Астрит Айдаревич
  Сабиен Лиляй 86′
  Анди Лила
  Одисе Роши 67′
  Насер Алийи
  Армандо Садику 67′
  Камер Кака
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 6
9 Удары в створ 3
5 Угловые 2
14 Фолы 19
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Георгий Кабаков (Болгария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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