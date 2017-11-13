Сборная Албании по футболу обыграла команду Турции в товарищеском матче

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Встреча, состоявшаяся в понедельник в Анталье, завершилась со счетом 3:2 в пользу албанцев.

В составе победителей дубль оформил Армандо Садику (24-я и 39-я минуты), еще один мяч забил Эрос Грезда (55). У хозяев отличились Дженгиз Ундер (47) и Эмре Акбаба (60).

Сборная Албании еще в первом тайме осталась вдесятером — на 41-й минуте вторую желтую карточку получил Ледиан Мемушай.