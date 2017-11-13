История Эрве Ренара и его сборной Марокко, которые оставили без чемпионата мира самую сильную по составу команду Африки.
Сборная Албании по футболу обыграла команду Турции в товарищеском матче
МОСКВА, 13 ноя —
МОСКВА, 13 ноя —
Встреча, состоявшаяся в понедельник в Анталье, завершилась со счетом 3:2 в пользу албанцев.
В составе победителей дубль оформил Армандо Садику (24-я и 39-я минуты), еще один мяч забил Эрос Грезда (55). У хозяев отличились Дженгиз Ундер (47) и Эмре Акбаба (60).
Сборная Албании еще в первом тайме осталась вдесятером — на 41-й минуте вторую желтую карточку получил Ледиан Мемушай.
Сборные Турции и Албании пропустят чемпионат мира 2018 года в России, так как не смогли преодолеть квалификационный отбор.
|Мирча Луческу
|Кристиан Пануччи
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|6
|9
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Георгий Кабаков (Болгария)