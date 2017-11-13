Гол спартаковца Попова принес болгарским футболистам победу над Саудовской Аравией

Встреча, прошедшая в понедельник в Лиссабоне, завершилась со счетом 1:0. Попов забил единственный мяч в матче на 81-й минуте. Команда Саудовской Аравии завершала игру в меньшинстве после удаления Мансура аль-Харби (83).

Сборная Саудовской Аравии вышла в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в России, а команда Болгарии не сумела квалифицироваться на ЧМ-2018, заняв по итогам отборочного турнира четвертое место в своей группе.