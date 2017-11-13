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22:58 (мск), источник: Р-Спорт

Гол спартаковца Попова принес болгарским футболистам победу над Саудовской Аравией

МОСКВА, 13 ноя — Р-Спорт. Гол футболиста московского «Спартака» Ивелина Попова принес сборной Болгарии победу над командой Саудовской Аравии в товарищеском матче.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в понедельник в Лиссабоне, завершилась со счетом 1:0. Попов забил единственный мяч в матче на 81-й минуте. Команда Саудовской Аравии завершала игру в меньшинстве после удаления Мансура аль-Харби (83).

Сборная Саудовской Аравии вышла в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в России, а команда Болгарии не сумела квалифицироваться на ЧМ-2018, заняв по итогам отборочного турнира четвертое место в своей группе.

Болгария 1:0
Первый тайм: 0:0
Саудовская Аравия
13.11.2017, 20:00 матчи: Сборные do Restelo
Главные тренеры
Петар Хубчев Эдгардо Бауса
Голы
81′ Ивелин Попов  
Составы
Пламен Илиев  
Васил Божиков  
Николай Бодуров  
Антон Недялков  
Георгий Костадинов  
Михаил Александров  
Мартин Райнов  
65′ Тодор Неделев  
Андрей Галабинов  
90′ Ивелин Попов  
Иван Минчев  
63′ Симеон Славчев  
Георгий Миланов  
76′ Спас Делев  
Александр Тонев  
  Валид Абдуллах
11 Мохаммед Аль-Хабрани
  Мансур Аль-Харби 83′
4 Мохаммед Аль-Фатиль
9 Муханнад Ассири
7 Саид Аль-Мовалад
19 Абдулмаджид Аль-Сулайхим 65′
15 Валид Бакшвин
6 Нух Аль-Муса 90′
  Ахмед Аль-Фрайди
17 Тайсир Аль-Джассим 61′
8 Абдулфаттах Тавфик Асири
9 Али Аль-Закан 77′
12 Фаталлах Хассан Муат
24 Салман Аль-Моашер 71′
8 Яхья Аль-Шехри
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
Судьи
Главный судья Фабиу Верисиму (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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