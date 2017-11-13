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Гол спартаковца Попова принес болгарским футболистам победу над Саудовской Аравией
МОСКВА, 13 ноя —
МОСКВА, 13 ноя —
Встреча, прошедшая в понедельник в Лиссабоне, завершилась со счетом 1:0. Попов забил единственный мяч в матче на 81-й минуте. Команда Саудовской Аравии завершала игру в меньшинстве после удаления Мансура
Сборная Саудовской Аравии вышла в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в России, а команда Болгарии не сумела квалифицироваться на ЧМ-2018, заняв по итогам отборочного турнира четвертое место в своей группе.
|Болгария
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Саудовская Аравия
|Петар Хубчев
|Эдгардо Бауса
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|Главный судья
|Фабиу Верисиму (Португалия)