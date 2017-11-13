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20:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нет Месси, есть пробки. Краснодар накануне матча Аргентина — Нигерия

Ажиотаж вокруг товарищеского матча между двумя сборными-участницами чемпионата мира поугас.

Источник: Спорт-Экспресс

И причина понятна: Лео Месси на Кубань не приедет.

На трассе, ведущей из аэропорта Пашковский в центр Краснодара, по-прежнему установлены рекламные щиты с большим портретом Месси. Еще несколько дней назад город был в предвкушении визита главной звезды мирового футбола. Сообщалось, что в кассах почти не осталось билетов.

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Но после матча в «Лужниках» Лео улетел в Испанию. Вернее, в Каталонию, что теперь не совсем не одно и то же. Как итог — в понедельник возле касс люди пытались сдать или перепродать свои билеты. Без Месси предстоящий матч им уже не так интересен…

Сборная Аргентины решила не торопиться с перелетом из Москвы. Провела утром тренировку в столице, а в Краснодар прилетела только поздно вечером. Никакой пресс-конференции, никакой ознакомительной тренировки на красавице-арене, построенной Сергеем Галицким.

То ли дело нигерийцы. Они прилетели на Кубань из Алжира еще в выходные, освоились. Правда, степень кошмарности местных пробок предугадать не могли. И опоздали на предматчевые мероприятия почти на час. Пресс-конференция должна была начаться в 6 вечера, а на практике стартовала только в 7.

В зал вошли главный тренер немец Гернот Рор, капитан Джон Оби Микел, долгие годы выступавший за «Челси», а теперь перебравшийся в Китай. А также Брайн Идову — защитник «Амкара», у которого русская мать и отец нигериец. Он родился в Санкт-Петербурге. Пермский клуб как мог сопротивлялся вызову игрока в сборную Нигерии, ведь в случае дебюта за нее Идову станет числиться в премьер-лиге легионером. Но вечно так продолжаться не могло.

— Год назад Идову уже вызывался в сборную, но тогда не сыграл из-за сложности с лимитом на легионеров в российском чемпионате, — напомнил Рор. — Но сейчас ситуация изменилась. И завтра он, вполне вероятно, сыграет. Я рассчитываю на Брайана не только как на хорошего переводчика в России, ведь он идеально знает местный язык, но и как на полноценного игрока, который войдет в заявку на чемпионат мира.

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 — Чувствую себя в сборной отлично. Для меня это огромный шанс и опыт, — взял слово сам Идову. — Что теперь будет с моим статусом не легионера в чемпионате России? Этот вопрос стоит задавать не мне, а «Амкару». Я хочу поехать на чемпионат мира. В сборной Нигерии в меня поверили. Кроме того это важно для меня, для моих родителей. Надеюсь, это не последний мой вызов.

— Не обидно, что РФС не сделал вам предложения?

— Контактов с российской сборной у меня никогда не было. Прежде для меня было важно выступать за свой клуб, только потом думал о сборной. Более того, мне часто задавали вопрос, какую бы сборную я выбрал — России или Нигерии. И я честно отвечал, что не смогу ответить, пока передо мной не встанет этот выбор.

— Матч Аргентина — Нигерия в Краснодаре. Объясните, как это? — вопрос Рору.

— Все просто. И мы, и Аргентина уже вышли на чемпионат мира. И нам важно посмотреть, как здесь все устроено, прежде чем приехать сюда летом. Как только появилась такая возможность, мы сразу согласились.

— Говорят, игроки конфликтовали с федерацией по поводу финансов. Все улеглось?

— Проблемы были, но сейчас большая часть решена, и это позволяет нам акцентировать внимание на игре. Вчера было совещание, в котором принимал участие президент, и было дано обещание, что никаких финансовых проблем в дальнейшем не будет, мы сможем сосредоточиться только на футболе.

— Месси против Нигерии не сыграет. Вас эта новость обрадовала?

Футбол
Товарищеские матчи 2017
14.11.2017, 19:30
Аргентина
-Нигерия-

— Отсутствие Месси — это не плюс и не минус для нас в чисто футбольном плане. У нас есть план на игру, от этого не зависящий. Хотя, конечно, сыграть против него было бы интересно. Да и зрителям в Краснодаре тоже, наверное, обидно. Но аргентинцев можно понять — они хотят поберечь своего лидера.

— Тот факт, что Аргентина выбрала именно нас — это хороший знак. Мы за последние годы проделали большой путь, — отметил Оби Микел. — Поменялся состав, поменялся стиль. Нас ждет отличная проверка. У нас много травмированных, но в любом случае мы способны навязать аргентинцам борьбу.

Матч Аргентина — Нигерия начнется завтра в 19.30 по московскому времени.

Филипп ПАПЕНКОВ, Екатерина ПОТАПОВА
из Краснодара.

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