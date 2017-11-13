Нет Месси, есть пробки. Краснодар накануне матча Аргентина — Нигерия
Ажиотаж вокруг товарищеского матча между двумя
Ажиотаж вокруг товарищеского матча между двумя
И причина понятна: Лео Месси на Кубань не приедет.
На трассе, ведущей из аэропорта Пашковский в центр Краснодара,
Но после матча в «Лужниках» Лео улетел в Испанию. Вернее, в Каталонию, что теперь не совсем не одно и то же. Как итог — в понедельник возле касс люди пытались сдать или перепродать свои билеты. Без Месси предстоящий матч им уже не так интересен…
Сборная Аргентины решила не торопиться с перелетом из Москвы. Провела утром тренировку в столице, а в Краснодар прилетела только поздно вечером. Никакой
То ли дело нигерийцы. Они прилетели на Кубань из Алжира еще в выходные, освоились. Правда, степень кошмарности местных пробок предугадать не могли. И опоздали на предматчевые мероприятия почти на час.
В зал вошли главный тренер немец Гернот Рор, капитан Джон Оби Микел, долгие годы выступавший за «Челси», а теперь перебравшийся в Китай. А также Брайн Идову — защитник «Амкара», у которого русская мать и отец нигериец. Он родился в
— Год назад Идову уже вызывался в сборную, но тогда не сыграл
— Чувствую себя в сборной отлично. Для меня это огромный шанс и опыт, — взял слово сам Идову. — Что теперь будет с моим статусом не легионера в чемпионате России? Этот вопрос стоит задавать не мне, а «Амкару». Я хочу поехать на чемпионат мира. В сборной Нигерии в меня поверили. Кроме того это важно для меня, для моих родителей. Надеюсь, это не последний мой вызов.
— Не обидно, что РФС не сделал вам предложения?
— Контактов с российской сборной у меня никогда не было. Прежде для меня было важно выступать за свой клуб, только потом думал о сборной. Более того, мне часто задавали вопрос, какую бы сборную я выбрал — России или Нигерии. И я честно отвечал, что не смогу ответить, пока передо мной не встанет этот выбор.
— Матч Аргентина — Нигерия в Краснодаре. Объясните, как это? — вопрос Рору.
— Все просто. И мы, и Аргентина уже вышли на чемпионат мира. И нам важно посмотреть, как здесь все устроено, прежде чем приехать сюда летом. Как только появилась такая возможность, мы сразу согласились.
— Говорят, игроки конфликтовали с федерацией по поводу финансов. Все улеглось?
— Проблемы были, но сейчас большая часть решена, и это позволяет нам акцентировать внимание на игре. Вчера было совещание, в котором принимал участие президент, и было дано обещание, что никаких финансовых проблем в дальнейшем не будет, мы сможем сосредоточиться только на футболе.
— Месси против Нигерии не сыграет. Вас эта новость обрадовала?
— Отсутствие Месси — это не плюс и не минус для нас в чисто футбольном плане. У нас есть план на игру, от этого не зависящий. Хотя, конечно, сыграть против него было бы интересно. Да и зрителям в Краснодаре тоже, наверное, обидно. Но аргентинцев можно понять — они хотят поберечь своего лидера.
— Тот факт, что Аргентина выбрала именно нас — это хороший знак. Мы за последние годы проделали большой путь, — отметил Оби Микел. — Поменялся состав, поменялся стиль. Нас ждет отличная проверка. У нас много травмированных, но в любом случае мы способны навязать аргентинцам борьбу.
Матч Аргентина — Нигерия начнется завтра в 19.30 по московскому времени.
Филипп ПАПЕНКОВ, Екатерина ПОТАПОВА
из Краснодара.