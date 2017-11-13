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20:27 (мск), источник: Прессбол

Игорь Криушенко: На поле я увидел команду, и она была единым целым

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о матче с грузинами (2:2).

Источник: РИА "Новости"

Боевой матч. В этой игре встречали соперника немного ниже, чем в Армении. Прессинговали не так высоко для того, чтобы возникали зоны для острого выхода в атаку. Были ситуации, когда мы неплохо выходили. Жаль, выжали из них далеко не все.

После матча в Ереване вы сетовали на высокий процент брака. Увидели подвижки к лучшему?

И сейчас брак присутствовал, не идеальная игра. Первый гол родился из ситуации, когда вместо того чтобы пасовать вперед, мы сыграли назад, обрезались и получили угловой, с которого и пропустили. Ошибок хватало, это естественно. Тем не менее на поле я увидел команду, и она была единым целым. Это порадовало.

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Парни старались выполнять то, о чем их попросили. В первом тайме у них мало что получалось в организации перехода к наступательным действиям. Но позже появилось чуть больше свободных зон, и делать это стало легче.

Белорусы редко тревожили вратаря соперника. Почему?

Как уже говорили, из-за брака в передачах не всегда получался толковый выход из обороны. Поэтому и не удавалось доводить атаки до логического завершения.

Зато блеснули реализацией: два удара в створ — два гола.

Были еще подходы — жаль, ничего не выжали. То последняя передача подводила, то предпоследняя. Когда просто нужно было отправить мяч в конкретную точку, пасовали либо назад, либо отдавали не очень удобно.

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