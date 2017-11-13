Игорь Криушенко: На поле я увидел команду, и она была единым целым
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о матче с грузинами (2:2).
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о матче с грузинами (2:2).
Боевой матч. В этой игре встречали соперника немного ниже, чем в Армении. Прессинговали не так высоко для того, чтобы возникали зоны для острого выхода в атаку. Были ситуации, когда мы неплохо выходили. Жаль, выжали из них далеко не все.
После матча в Ереване вы сетовали на высокий процент брака. Увидели подвижки к лучшему?
И сейчас брак присутствовал, не идеальная игра. Первый гол родился из ситуации, когда вместо того чтобы пасовать вперед, мы сыграли назад, обрезались и получили угловой, с которого и пропустили. Ошибок хватало, это естественно. Тем не менее на поле я увидел команду, и она была единым целым. Это порадовало.
Быстрый переход в атаку осуществляется через опорников. Как оцените работу Быкова и Корзуна?
Парни старались выполнять то, о чем их попросили. В первом тайме у них мало что получалось в организации перехода к наступательным действиям. Но позже появилось чуть больше свободных зон, и делать это стало легче.
Белорусы редко тревожили вратаря соперника. Почему?
Как уже говорили,
Зато блеснули реализацией: два удара в створ — два гола.
Были еще подходы — жаль, ничего не выжали. То последняя передача подводила, то предпоследняя. Когда просто нужно было отправить мяч в конкретную точку, пасовали либо назад, либо отдавали не очень удобно.